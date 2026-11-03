Teknoloji tarihinin en büyük ikinci işlemi: Marvell, Lumentum’u satın alıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Marvell, yapay zeka altyapısını güçlendirmek için optik çip üreticisi Lumentum’u satın alıyor. Tamamı hisse takasıyla gerçekleşen 115 milyar dolarlık bu tarihi anlaşma, teknoloji tarihinin en büyük ikinci satın alması oldu. Marvell, Lumentum'un lazer ve optik bileşenlerini kendi yapay zeka çipleriyle entegre ederek veri merkezlerinde daha hızlı ve verimli bir iletişim ağı kurmayı hedefliyor. Dev birleşmenin düzenleyici kurum onaylarının ardından 2028 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını büyütmek isteyen Marvell Technology, optik çip ve ağ ekipmanları üreticisi Lumentum’u 115 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardı. Gerçekleşmesi halinde işlem, teknoloji tarihinin en büyük satın almalarından biri olacak.

Hisse değişimiyle gerçekleşecek

Tamamı hisse takası şeklinde gerçekleştirilecek anlaşmaya göre Marvell, Lumentum’un her bir hissesi için 4,5 adet Marvell hissesi verecek. İşlem, Lumentum’un borçlarını da içeren 115 milyar dolarlık şirket değerine karşılık geliyor.

Anlaşmanın açıklanan özsermaye değeri ise yaklaşık 102,6 milyar dolar. Birleşme tamamlandığında Marvell hissedarları yeni şirketin yüzde 67’sine sahip olacak.

Bu satın alma, 2022’de Microsoft’un Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara ve 2016’da Dell’in EMC’yi 67 milyar dolara satın almasının da üzerinde bir büyüklüğe ulaşıyor. Bloomberg verilerine göre işlem, özsermaye değeri bakımından 2026 yılının en büyük birleşme ve satın alma anlaşması konumunda. Ayrıca SpaceX ile xAI arasındaki birleşmenin ardından teknoloji tarihinin en büyük ikinci işlemi olacak.

Marvell, Lumentum’u bünyesine katarak yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bağlantı teknolojilerinde lider konuma gelmeyi hedefliyor. Şirket, halihazırda yapay zeka altyapısında kullanılan özel çipler tasarlıyor. Lumentum’un lazer ve optik teknolojileri ise veri merkezleri ve telekomünikasyon ağlarında yüksek miktarda verinin hızlı aktarılmasını sağlıyor.

Özellikle optik bileşenler, yapay zeka sistemlerinde sunucular arasındaki veri trafiğinin hızlandırılması ve enerji verimliliğinin artırılması açısından önem taşıyor. Marvell, Lumentum’un teknolojileriyle çiplerden veri merkezlerine kadar uzanan bir bağlantı çözümleri portföyü oluşturmayı amaçlıyor.

Nvidia iki şirkete de yatırım yaptı

Anlaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri, Marvell ve Lumentum’un en büyük ortak yatırımcılarından birinin Nvidia olması. Nvidia, mart ayında Lumentum’un gelişmiş lazer bileşenlerini satın almak üzere çok yıllı bir anlaşma kapsamında şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Aynı ay Nvidia, Marvell’e de 2 milyar dolar yatırım yaparak şirketin optik ağ ve çip portföyünü güçlendirmesine destek verdi. Nvidia ayrıca Lumentum ile fotonik teknolojiler üzerinde iş birliği yapmayı planlıyor. Fotonik teknolojiler, veriyi geleneksel bakır kablolar yerine ışık kullanarak daha hızlı ve verimli biçimde aktarıyor.

Marvell, Lumentum’un lazer teknolojilerini halihazırda satın alıyor. Şirket, bu yıl fotonik teknolojiler geliştiren Celestial AI’ı da bünyesine katmıştı.

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Marvell, büyük bulut bilişim şirketleriyle yürüttüğü çalışmalarla da yapay zeka altyapısındaki konumunu güçlendiriyor. Şirket, Amazon ve Microsoft’un bulut operasyonları için özel yapay zeka çipleri tasarlıyor.

Ağustos ayında ise Google’ın Tensor Processing Unit (TPU) işlemcilerini desteklemek üzere Alphabet ile bir çip anlaşması imzaladı.

Birleşmenin 2028’de tamamlanması bekleniyor

Marvell ve Lumentum arasındaki işlemin 2028’in ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için her iki şirketin hissedarlarının ve ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. İşlemin uzun bir onay sürecine ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Marvell ve Lumentum hisseleri, anlaşma öncesinde ve açıklamanın ardından değer kaybetti. Pazartesi günü Lumentum hisseleri yüzde 19 düşüşle 684,40 dolara, Marvell hisseleri ise yüzde 13 düşüşle 171,41 dolara geriledi. Cuma günü itibarıyla Lumentum’un piyasa değeri 76 milyar dolar, Marvell’in piyasa değeri ise 172,2 milyar dolar seviyesindeydi.

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