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    Efsane Zelda oyunu, yapay zekâ yardımıyla iPhone ve iPad'e geldi

    Yapay zeka, Nintendo 64 klasiği The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ı iPhone ve iPad'e taşıdı. Üstelik oyun, emülatör olmadan 60 FPS hızında çalışabiliyor. Peki bu nasıl mümkün oldu?

    Efsane Zelda oyunu, yapay zekâ yardımıyla iPhone ve iPad'e geldi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ araçları son dönemde yazılım geliştirme alanında da yeni kapılar açıyor. Artık tek başına çalışan geliştiricilerin bile karmaşık projeleri hayata geçirmesi mümkün oluyor. Bunun son örneklerinden biri de mobil oyun tarafında yaşandı. Kahris adlı bağımsız bir geliştirici, Nintendo 64'ün ikonik oyunlarından The Legend of Zelda: Ocarina of Time'yı yapay zekâ yardımıyla iPhone ve iPad'e taşıdı.

    Kahris, OpenAI'ın Codex 5.6 Sol modelinden yararlanarak bu klasik oyunu iPhone ve iPad'lerde yerel olarak çalışabilecek duruma getirdi. Üstelik ortaya çıkan sürüm, dokunmatik kontrollerin yanı sıra yüksek çözünürlüklü geniş ekran görüntüsü ve 60 FPS desteği de sunuyor.

    Yapay zekâ, The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ı iPhone ve iPad'e taşıdı

    Buradaki önemli ayrıntılardan biri, oyunun bir emülatör aracılığıyla çalıştırılmaması. Emülasyon, bir cihazın başka bir platformun donanımını veya çalışma ortamını yazılımla taklit etmesine dayanıyor. Yerel port işleminde ise oyunun kodu, hedef platformun mimarisine ve teknolojilerine uyarlanıyor. Kahris'in geliştirdiği sürüm, Apple cihazlarında kullanılan ARM64 mimarisini temel alıyor ve grafik işlemleri için Apple'ın Metal teknolojisinden yararlanıyor. Böylece oyun, iPhone ve iPad'lerde platformun kendi donanımına uygun bir uygulama olarak çalışabiliyor.

    Projenin temelinde ise Ship of Harkinian adlı çalışma bulunuyor. The Legend of Zelda: Ocarina of Time'ın kaynak kodunun tersine mühendislik ve kod çözümleme yöntemleriyle yeniden oluşturulmasına dayanan bu proje, oyunun Nintendo 64 dışındaki platformlara taşınmasını mümkün kılıyor. C programlama diliyle hazırlanan bu kaynak kodu, yapay zekânın oyunu iOS ve iPadOS için yeniden oluştururken yararlandığı temel altyapıyı sağladı. Ship of Harkinian projesinin arkasındaki ekip, orijinal oyunun kodunu çözümlemek ve yeniden oluşturmak için yaklaşık 21 ay boyunca çalışmıştı. Codex 5.6 Sol ise daha önce hazırlanmış kaynak kodunu kullanarak platforma özgü bir sürüm oluşturulmasına yardımcı oldu

    Kahris, geliştirdiği iOS ve iPadOS sürümünü GitHub üzerinden paylaştı. Ancak oyunu çalıştırmak için orijinal oyuna ait bir ROM dosyası gerekiyor. Bunun nedeni, kaynak kodunun yeniden oluşturulmasının oyunun telif hakkıyla korunan görsellerini, müziklerini ve diğer içeriklerini otomatik olarak sağlamaması. Dolayısıyla kullanıcıların bu varlıklara ayrıca sahip olması gerekiyor.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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