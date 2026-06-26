Yapay zeka Ford’u pişman etti: Çalışanlar işe geri alındı

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Tam Boyutta Gör Ford, son yıllarda yapay zekanın deneyimli mühendislerin yerini alabileceği yönündeki yaklaşımının hatalı olduğunu kabul etti. Şirket, kalite sorunlarını azaltmak ve araç geliştirme süreçlerini iyileştirmek amacıyla son üç yıl içinde emekli olmuş veya şirketten ayrılmış yaklaşık 350 deneyimli mühendisi yeniden işe aldığını açıkladı.

Hata kabul edildi

Ford araç donanımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yöneticilerin uzun yıllar boyunca farklı ürün geliştirme döngülerinde edinilen bilgi birikimini yeterince dikkate almadığını söyledi. Poon, “Yanlış bir şekilde, yapay zekayı devreye sokup mevcut tasarım gereksinimlerimizi sisteme aktarmamızın, yüksek kaliteli bir ürün ortaya çıkaracağını düşünmüştük" diyerek yapay zekanın güçlü bir araç olmasına rağmen performansının tamamen eğitildiği verilerin kalitesine bağlı olduğunu vurguladı.

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Yeniden göreve başlayan mühendisler, artık araç geliştirme ekipleriyle zorunlu teknik değerlendirme toplantıları düzenliyor. Aynı zamanda üretim öncesinde ortaya çıkabilecek hataları önlemek amacıyla otomatik mühendislik yazılımlarını ve yapay zeka tabanlı teşhis sistemlerini yeniden programlıyorlar. Bu uzman ekipler, parçalar üretim hattına ulaşmadan önce olası arıza noktalarını tespit ederek kalite problemlerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Kalite sıralamasında dikkat çekici yükseliş

Ford'un bu yaklaşımı kalite sonuçlarına da yansıdı. JD Power'ın, araçların ilk üç aylık kullanım dönemindeki kalite performansını ölçen yıllık araştırmasında şirket, geçen yıl ana akım markalar arasında 10. sırada yer almış ve sektör ortalamasının altında kalmıştı.

Ancak bu yıl yayımlanan araştırmada Ford, Toyota ve Honda'nın da önüne geçerek ana akım otomobil markaları arasında ilk sıraya yükseldi. Şirket, elde edilen bu önemli iyileşmeyi doğrudan yeniden göreve dönen deneyimli mühendislerin katkısına bağladı.

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