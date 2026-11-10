Yapay zeka GTA 6 için bir tehdit mi? Take-Two CEO'sundan açıklama

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın konsollara çıkışı yaklaşırken, yapay zekayla korsan PC sürümlerinin üretilebileceği iddiaları gündeme geldi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, bu durumu ticari bir tehditten ziyade telif hakları ve kalite kaybı sorunu olarak gördüklerini belirtti. Şirketin teknik ve hukuki savunmalarını artırdığını vurgulayan Zelnick, korsan riskine rağmen sürecin tamamen kontrol altında olduğunu ifade etti. Resmi PC sürümünün ise 2027 başında gelmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6'nın çıkışının hemen ardından, yapay zeka destekli resmi olmayan PC sürümlerinin ortaya çıkabileceği ihtimaline yanıt verdi.

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19 Kasım tarihi geldiğinde, Grand Theft Auto hayranlarının 13 yıldır süren bekleyişi, GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmesiyle nihayet sona erecek. Ancak PC oyuncuları için bekleyiş -en azından şimdilik ne kadar süreceği belli olmayan bir süre daha- devam edecek.

Rockstar Games, oyunlarının PC sürümlerini genellikle bir yıl kadar gecikmeli olarak piyasaya sürüyor; GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 buna iki önemli örnek. Yine de, yapay zeka desteği sayesinde PC oyuncularının oyunun resmi olmayan sürümleriyle karşılaşabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Eski Rockstar Games geliştiricisi olan Obbe Vermeij, böyle bir şeyin gerçekleştirilmesinin on binlerce dolara mal olacağını belirtti ancak bunun imkansız olmadığını ifade etti.

GTA 6 yetkilileri, resmi olmayan sürümlere karşı savunmalarını güçlendiriyor

Zelnick, IGN'e verdiği demeçte, “Bunun ticari açıdan bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum; daha ziyade yaratıcı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Rockstar'ın hayal ettiği deneyimi sunmak, hem geliştiricilerimiz hem de tüketicilerimiz için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda fikri mülkiyetimizi de titizlikle koruyoruz. Dolayısıyla bu endişeler üzerinde duruyoruz.” açıklamasında bulundu.

Zelnick, geçmişte yatırımcılarla gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumunda, “Teknik savunmalarımızı ve hukuki faaliyetlerimizi uygun şekilde güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. Ayrıca, konuyu hafife almamakla birlikte, eğlence sektöründeki her işletmenin bir şekilde korsanlıkla karşı karşıya kalabileceğini de belirtmek gerekir. Dolayısıyla bunun işimizi az ya da çok etkilemesi muhtemel. Ancak durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyorum, biz de buna odaklanmış durumdayız.” demişti.

GTA 6 PC sürümü beklenenden erken gelebilir

Belirtildiği üzere, GTA 6’nın PC sürümü henüz doğrulanmadı. Oyunun 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğine dair haberler var; bu da oldukça hızlı bir geçiş süreci anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra, GTA 6 bünyesindeki GTA Online’ın çıkışına dair de soru işaretleri var. Oyunun çok oyunculu modunun, tek oyunculu modla aynı anda gelmesi beklenmiyor ancak Twitch CEO’su Dan Clancy’ye göre bu modun gelecek yıl çıkması öngörülüyor.

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Yapay zeka GTA 6 için bir tehdit mi? Take-Two CEO'sundan açıklama

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