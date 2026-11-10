Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka GTA 6 için bir tehdit mi? Take-Two CEO'sundan açıklama

    Take-Two CEO'su, GTA 6'nın kritik lansmanı öncesinde, oyunların yapay zeka destekli tersine mühendislik ve kaynak koduna dönüştürme yoluyla çözülmesi tehdidine yanıt verdi.

    gta 6 yapay zeka destekli pc sürümü Tam Boyutta Gör
    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto 6'nın çıkışının hemen ardından, yapay zeka destekli resmi olmayan PC sürümlerinin ortaya çıkabileceği ihtimaline yanıt verdi.

    19 Kasım tarihi geldiğinde, Grand Theft Auto hayranlarının 13 yıldır süren bekleyişi, GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmesiyle nihayet sona erecek. Ancak PC oyuncuları için bekleyiş -en azından şimdilik ne kadar süreceği belli olmayan bir süre daha- devam edecek.

    Rockstar Games, oyunlarının PC sürümlerini genellikle bir yıl kadar gecikmeli olarak piyasaya sürüyor; GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 buna iki önemli örnek. Yine de, yapay zeka desteği sayesinde PC oyuncularının oyunun resmi olmayan sürümleriyle karşılaşabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

    Eski Rockstar Games geliştiricisi olan Obbe Vermeij, böyle bir şeyin gerçekleştirilmesinin on binlerce dolara mal olacağını belirtti ancak bunun imkansız olmadığını ifade etti.

    GTA 6 yetkilileri, resmi olmayan sürümlere karşı savunmalarını güçlendiriyor

    Zelnick, IGN'e verdiği demeçte, “Bunun ticari açıdan bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum; daha ziyade yaratıcı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Rockstar'ın hayal ettiği deneyimi sunmak, hem geliştiricilerimiz hem de tüketicilerimiz için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda fikri mülkiyetimizi de titizlikle koruyoruz. Dolayısıyla bu endişeler üzerinde duruyoruz.” açıklamasında bulundu.

    Zelnick, geçmişte yatırımcılarla gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumunda, “Teknik savunmalarımızı ve hukuki faaliyetlerimizi uygun şekilde güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. Ayrıca, konuyu hafife almamakla birlikte, eğlence sektöründeki her işletmenin bir şekilde korsanlıkla karşı karşıya kalabileceğini de belirtmek gerekir. Dolayısıyla bunun işimizi az ya da çok etkilemesi muhtemel. Ancak durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyorum, biz de buna odaklanmış durumdayız.” demişti.

    GTA 6 PC sürümü beklenenden erken gelebilir

    Belirtildiği üzere, GTA 6’nın PC sürümü henüz doğrulanmadı. Oyunun 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğine dair haberler var; bu da oldukça hızlı bir geçiş süreci anlamına geliyor.

    Bunun yanı sıra, GTA 6 bünyesindeki GTA Online’ın çıkışına dair de soru işaretleri var. Oyunun çok oyunculu modunun, tek oyunculu modla aynı anda gelmesi beklenmiyor ancak Twitch CEO’su Dan Clancy’ye göre bu modun gelecek yıl çıkması öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/take-two-enhancing-technical-defenses-and-legal-activities-to-combat-gta-6-ai-reverse-engineering-threat https://www.dexerto.com/gta/gta-6-boss-sends-warning-to-pirates-who-make-ai-generated-pc-version-before-official-release-3426850/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bosch çamaşır makinesi tahliye kapağı açılmıyor bulaşık makinesi sepeti pas boyası dp j4 erkek hangi parfüm muadili bosch maxx 7 en temiz yıkayan çamaşır makinesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A08
    Samsung Galaxy A08
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum