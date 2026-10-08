Yapay zeka HDD sektörünü karıştırdı: Seagate ve Toshiba karşı karşıya

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, sabit disk (HDD) pazarına da yeni bir hareketlilik getirdi. Yapay zeka veri merkezlerinin yüksek depolama ihtiyacı, HDD üreticilerinin tedarik zincirlerini güvence altına alma çabasını artırırken, Seagate ve Toshiba'nın TDK'nin manyetik kafa işini satın almak için karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

TDK'nin HDD teknolojisi neden önemli?

Konuya yakın kaynaklara göre Toshiba, TDK ile görüşmelere yılın başlarında başladı. Ancak Seagate'in yaz aylarında daha yüksek bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Satın alma bedelinin ise birkaç milyar dolar seviyesinde olabileceği belirtiliyor. TDK, HDD'lerde verilerin manyetik olarak kaydedilmesini sağlayan manyetik kafaların bağımsız üreticilerinden biri konumunda.

Şirket geçmişte kayıt medyası işini Imation'a devretmiş olsa da manyetik kafa üretimi faaliyetlerini sürdürüyor. Olası bir satın alma, kazanan şirkete TDK'nin HDD manyetik kayıt kafası üretimini doğrudan kontrol etme imkanı sağlayacak. Bu da özellikle yapay zeka veri merkezlerinden gelen yüksek depolama talebinin arttığı bir dönemde önemli bir avantaj sağlayabilir.

Günümüzde HDD pazarında Seagate, Western Digital ve Toshiba olmak üzere üç büyük üretici bulunuyor. Seagate ve Western Digital kendi manyetik kafa üretim hatlarına sahipken Toshiba, HDD üretiminde TDK gibi dış ortaklara daha fazla bağımlı durumda. Bu nedenle TDK'nin Toshiba ile olan iş birliğinin sona ermesi, Japon şirketin HDD faaliyetleri açısından ciddi bir sorun oluşturabilir.

Yapay zeka HDD pazarını yeniden canlandırdı

Yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların artması, HDD sektöründe beklenmedik bir canlanmaya yol açtı. Büyük yapay zeka şirketleri ve hyperscaler'lar, geniş veri kümelerini ve yapay zeka modellerini depolamak için daha uygun maliyetli depolama çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu talep Seagate ve Western Digital'in satışlarına ve ön siparişlerine de yansımış durumda.

HDD'ler, özellikle çok büyük miktarda verinin uzun süreli depolanması gereken veri merkezlerinde SSD'lere kıyasla maliyet avantajı sunuyor. Pazarın yaklaşık yüzde 45'i Seagate, yüzde 45'i Western Digital ve kalan yüzde 10'u Toshiba tarafından kontrol ediliyor. TDK'nin ise HDD manyetik kafa işinden çıkmak istediği ve elde edilecek kaynağı batarya, pasif bileşenler ve sensörler gibi diğer faaliyet alanlarına yönlendirmeyi planladığı aktarılıyor.

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Dolayısıyla TDK'nin HDD işinin geleceği henüz kesinleşmiş değil. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda görüşmelerin tamamen sona ermesi de mümkün. Ancak gerçekleşmesi halinde birkaç milyar dolarlık bu anlaşma, yapay zeka yatırımlarıyla yeniden önem kazanan HDD sektörünün tedarik zincirinde önemli bir değişikliğe yol açabilir.

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