Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka her ay 10 binden fazla kişiyi işinden etmeye başladı

    Yapay zeka yüzünden işsizliğin artacağı korkusu artık bir uyarı olmaktan çıkıp, yeni gerçekliğimize dönüştü. Yayımlanan son rapora göre artık her ay binlerce kişi AI yüzünden işini kaybediyor.

    Yapay zeka her ay 10 binden fazla kişiyi işinden etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın toplumda ciddi bir dönüşüm yaratacağı artık açıkça görülür hâle gelmiş durumda. Bu dönüşümün en önemli parçalarından biri de işsizlik sorunu olacak. Çünkü uzmanların birkaç yıldır uyardığı gibi, yapay zekanın yükselişiyle birlikte miyonlarca kişi işsiz olacak. Nitekim daha şimdiden 10 binlerce kişi işini AI'a kaptırmaya başladı bile.

    ABD merkezli danışmanlık firması "Challenger, Gray & Christmas" tarafından yayımlanan yeni rapor, yalnızca Temmuz ayında yapay zekâ nedeniyle 10 binden fazla çalışanın işini kaybettiğini gösteriyor. Firma, üretken yapay zekâ araçlarının hızla benimsenmesinin, 2024 yılındaki işten çıkarmaların başlıca beş nedeni arasında yer aldığını belirtiyor.

    Rapora göre, Temmuz ayında özel sektörde toplam 806 binden fazla iş kaybı yaşandı; Bu sayı, pandeminin zirve yaptığı 2020'den bu yana en yüksek seviye. En sert darbeyi ise teknoloji sektörü aldı. Teknoloji sektöründe 89 binin üzerinde işten çıkarma gerçekleşti ki bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Bunların en az 27 bini doğrudan yapay zekâ kullanımına bağlanıyor.

    İşten Çıkarmalar Gibi İşe Alımlar da Yapay Zekadan Etkileniyor

    Diğer yandan işe alımlar da bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor. Özellikle iş arayan gençleri ciddi bir tehlike bekliyor. Kariyer platformu Handshake’in verilerine göre, üniversiteden yeni mezun olanların başvurabileceği giriş seviyesi pozisyonlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15 oranında azalmış durumda. Aynı dönemde, iş ilanlarında “AI” ifadesinin kullanım oranı ise yüzde 400 artış gösterdi. Bu durum, işe alım dinamiklerinin köklü biçimde değişmekte olduğuna işaret ediyor. Özellikle AI konusunda bilgi birikimi olmayan gençler, artık iş bulmakta çok daha fazla zorlanıyor.

    Yapay zekânın en fazla tehdit ettiği kesimlerden biri de beyaz yakalı çalışanlar. Şirket yöneticileri, çok sayıda pozisyonun doğrudan otomasyona açık olduğunu dile getiriyor. Bu yöneticilerden biri olan Amazon CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ sayesinde kurumsal iş gücümüzde verimlilik artacak, bu da istihdamda azalmaya yol açacak” ifadelerini kullanmıştı. Ford CEO’su Jim Farley’nin “ABD’deki beyaz yaka çalışanların yarısı değiştirilecek” yönündeki açıklamaları ise daha net ve sertti.

    Yapay zekâ, yalnızca teknolojik değil, sosyoekonomik bir devrim de yaratıyor. Bu dönüşümün kaybedenleri ise işçi sınıfı olacak gibi görünüyor. Sam Altman gibi teknokratlar, yapay zeka sayesinde çalışmayan insanlara bile temel bir gelir sağlanabileceğini söylüyor olsa da bu toz pembe vaatler, içinde yaşadığımız gerçeklikle pek uyuşmuyor. Nitekim bu yıl AI yüzünden işini kaybetmiş olan on binlerce insan da bu vaatlerin altının ne kadar boş olduğunu ilk elden tecrübe ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parol uyku yapar mı harçlık avans nasıl çekilir saraçoğlu boy uzatma kürü motorun hava filtresinden yağ gelmesi pasaport kayıtlı telefon hat değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum