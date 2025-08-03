Yapay zeka her ay 10 binden fazla kişiyi işinden etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın toplumda ciddi bir dönüşüm yaratacağı artık açıkça görülür hâle gelmiş durumda. Bu dönüşümün en önemli parçalarından biri de işsizlik sorunu olacak. Çünkü uzmanların birkaç yıldır uyardığı gibi, yapay zekanın yükselişiyle birlikte miyonlarca kişi işsiz olacak. Nitekim daha şimdiden 10 binlerce kişi işini AI'a kaptırmaya başladı bile.

ABD merkezli danışmanlık firması "Challenger, Gray & Christmas" tarafından yayımlanan yeni rapor, yalnızca Temmuz ayında yapay zekâ nedeniyle 10 binden fazla çalışanın işini kaybettiğini gösteriyor. Firma, üretken yapay zekâ araçlarının hızla benimsenmesinin, 2024 yılındaki işten çıkarmaların başlıca beş nedeni arasında yer aldığını belirtiyor.

Rapora göre, Temmuz ayında özel sektörde toplam 806 binden fazla iş kaybı yaşandı; Bu sayı, pandeminin zirve yaptığı 2020'den bu yana en yüksek seviye. En sert darbeyi ise teknoloji sektörü aldı. Teknoloji sektöründe 89 binin üzerinde işten çıkarma gerçekleşti ki bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Bunların en az 27 bini doğrudan yapay zekâ kullanımına bağlanıyor.

İşten Çıkarmalar Gibi İşe Alımlar da Yapay Zekadan Etkileniyor

Diğer yandan işe alımlar da bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor. Özellikle iş arayan gençleri ciddi bir tehlike bekliyor. Kariyer platformu Handshake’in verilerine göre, üniversiteden yeni mezun olanların başvurabileceği giriş seviyesi pozisyonlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15 oranında azalmış durumda. Aynı dönemde, iş ilanlarında “AI” ifadesinin kullanım oranı ise yüzde 400 artış gösterdi. Bu durum, işe alım dinamiklerinin köklü biçimde değişmekte olduğuna işaret ediyor. Özellikle AI konusunda bilgi birikimi olmayan gençler, artık iş bulmakta çok daha fazla zorlanıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 28 Temmuz 2025 6 gün önce eklendi

Yapay zekânın en fazla tehdit ettiği kesimlerden biri de beyaz yakalı çalışanlar. Şirket yöneticileri, çok sayıda pozisyonun doğrudan otomasyona açık olduğunu dile getiriyor. Bu yöneticilerden biri olan Amazon CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ sayesinde kurumsal iş gücümüzde verimlilik artacak, bu da istihdamda azalmaya yol açacak” ifadelerini kullanmıştı. Ford CEO’su Jim Farley’nin “ABD’deki beyaz yaka çalışanların yarısı değiştirilecek” yönündeki açıklamaları ise daha net ve sertti.

Yapay zekâ, yalnızca teknolojik değil, sosyoekonomik bir devrim de yaratıyor. Bu dönüşümün kaybedenleri ise işçi sınıfı olacak gibi görünüyor. Sam Altman gibi teknokratlar, yapay zeka sayesinde çalışmayan insanlara bile temel bir gelir sağlanabileceğini söylüyor olsa da bu toz pembe vaatler, içinde yaşadığımız gerçeklikle pek uyuşmuyor. Nitekim bu yıl AI yüzünden işini kaybetmiş olan on binlerce insan da bu vaatlerin altının ne kadar boş olduğunu ilk elden tecrübe ediyor.

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Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden etmeye başladı

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