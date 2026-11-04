Yapay zeka için dünyanın ilk 800V güç sistemi devreye alındı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çinli Envision, yapay zeka veri merkezleri için dünyanın ilk ticari 800 voltluk güç sistemini devreye aldı. İç Moğolistan'daki tesiste kullanılan yeni mimari, enerjiyi doğrudan 800 volt doğru akıma dönüştürerek kayıpları en aza indiriyor. Katı hal transformatörlerini bataryalar ve akıllı yazılımla birleştiren sistem, güç talebindeki ani değişimlere milisaniyeler içinde yanıt veriyor. Tesisin tam kapasiteye ulaştığında bir milyon yapay zeka hızlandırıcısını desteklemesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çinli enerji şirketi Envision Energy, yapay zeka veri merkezlerine yönelik dünyanın ilk ticari entegre 800 volt doğru akım (DC) güç sistemini devreye aldı. Sistem, enerji kayıplarını azaltmayı ve daha güçlü yapay zeka sunucularının aynı alanda çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

Yapay zeka veri merkezlerine 800V DC güç altyapısı

2 Kasım'da duyurulan sistem, şirketin Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ulanqab kentinde bulunan Galaxy AI veri merkezi kampüsünde aktif olarak kullanılıyor. Sistem, elektrik şebekesinden gelen enerjiyi bilgi işlem donanımına ulaştırmak için katı hal transformatörlerini, batarya enerji depolama sistemlerini ve akıllı kontrol yazılımını bir araya getiriyor.

Geleneksel veri merkezlerinde elektrik, sunuculara ulaşmadan önce birden fazla dönüşüm aşamasından geçiyor. Bu süreç ek ekipman, kablolama ve alan ihtiyacı doğururken enerji kayıplarını da artırıyor. Envision'ın geliştirdiği yeni mimari ise 10 kV orta gerilim girişini doğrudan 800V DC güç sistemine dönüştürüyor. Böylece ara dönüşüm ekipmanlarına duyulan ihtiyaç azalıyor ve sunucu donanımları için daha fazla alan açılıyor.

Milisaniyeler içinde güç talebine yanıt veriyor

Yapay zeka sunucularının elektrik tüketimi, gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak çok hızlı değişebiliyor. Envision'ın sistemi, bu dalgalanmaları yönetmek için katı hal transformatörlerini batarya enerji depolama birimleriyle birlikte kullanıyor.

Bataryalar, ani güç talebi değişimlerine saniyeler içinde yanıt verebiliyor ve şebeke kesintilerinde birkaç dakika boyunca yedek enerji sağlayabiliyor. Sistemin kontrolünü üstlenen Dubhe Controller ise şirketin Dubhe Energy Foundation Model adlı enerji modelinden yararlanarak transformatörleri ve bataryaları koordine ediyor. Bu sayede sistem, elektrik talebindeki hızlı değişimlere milisaniyeler içinde tepki verebiliyor.

Envision'ın Galaxy AI veri merkezi kampüsü Ağustos 2026'da faaliyete geçti. Üç gigavatlık planlanan kapasiteye sahip tesisin tam kapasiteye ulaştığında aynı anda bir milyon yapay zeka hızlandırıcısını desteklemesi bekleniyor.

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Şirket, yapay zeka iş yüklerini yenilenebilir enerjiyle çalıştırmayı hedefliyor. Uzun vadede kampüsün elektrik ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasının doğrudan yenilenebilir enerji bağlantıları üzerinden karşılanması planlanıyor.

Dünya genelinde veri merkezlerinin elektrik talebinin 2030'a kadar yüzde 160 artabileceği öngörülüyor. Araştırmalar, veri merkezlerinin 2027'de küresel ölçekte 68 gigavata kadar güç kapasitesine ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor.

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Yapay zeka için dünyanın ilk 800V güç sistemi devreye alındı

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