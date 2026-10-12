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    Yapay zekâ ile yapılan Çukur: Vartolu filminin haklarını Amazon aldı

    Çukur dizisi yıllar sonra sürpriz bir projeyle gündemde. Yapay zekâ kullanılarak dizinin geçmişine uzanan bir film hazırlandı. Üstelik Çukur: Vartolu adını taşıyan proje için Amazon ile anlaşıldı.

    Yapay zekâ ile yapılan Çukur: Vartolu filminin haklarını Amazon aldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım, yapay zekâ ile dizi ve film üretme konusunda öncü şirketlerden birine dönüşmüş durumda. Singapur'da AI Yapım adı altında yeni bir iştirak kuran yapım şirketi, daha önce yapay zekâ ile Surlar (Castle Walls) adında bir dizi yapmış, bu dizi Amazon Prime Video'da yayınlanarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Ay Yapım şimdi de yapay zekâ ile yapılmış bir filmle karşımızda. Üstelik yanında yine Amazon var.

    Çukur dizisinin uzantısı olarak hazırlanan ve tamamen yapay zekâ ile hayata geçirilen Çukur: Vartolu adlı filmin haklarını Amazon Prime Video aldı.

    Çukur: Vartolu, Sevilen Karakterin Geçmişine Işık Tutacak

    Çukur: Vartolu sevilen dizinin hikâyesini devam ettirmek yerine hikâyeyi geçmişe sarıyor ve dizinin en sevilen karakterlerinden olan Vartolu'nun geçmişine gidiyor. Annesini ve dedesini kaybettikten sonra bir başına kalan Vartolu, kendisini şekillendiren sokaklarda büyürken babasının kendisini bulmasını bekliyor. Ancak o umut yerini intikama bırakınca, Vartolu başka birisine dönüşüyor. Film Vartolu'nun çocukluğu ile yetişkinliği arasında gidip gelerek mekik dokuyan bir hikâye anlatacak.

    Ay Yapım dizideki her şeyin yapay zekâ ile yapıldığını ama oyunculuğun insan işi olduğunu söylüyor. Oyuncular tarafından stüdyoda canlandırılan sahneler, daha sonra yapay zekâ kullanılarak karakterlere ve sahnenin geçtiği mekânlara aktarılmış. Ay Yapım, bu aktarım sırasında performansların korunduğunu söylüyor.

    Çukur: Vartolu için şimdilik net bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak Surlar gibi o da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

    Yapay zeka ile yapılan Çukur: Vartolu filmi Amazon'a satıldı Tam Boyutta Gör

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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