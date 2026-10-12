Yapay zekâ ile yapılan Çukur: Vartolu filminin haklarını Amazon aldı

Çukur dizisinin uzantısı olarak hazırlanan ve tamamen yapay zekâ ile hayata geçirilen Çukur: Vartolu adlı filmin haklarını Amazon Prime Video aldı.
Çukur: Vartolu, Sevilen Karakterin Geçmişine Işık Tutacak
Çukur: Vartolu sevilen dizinin hikâyesini devam ettirmek yerine hikâyeyi geçmişe sarıyor ve dizinin en sevilen karakterlerinden olan Vartolu'nun geçmişine gidiyor. Annesini ve dedesini kaybettikten sonra bir başına kalan Vartolu, kendisini şekillendiren sokaklarda büyürken babasının kendisini bulmasını bekliyor. Ancak o umut yerini intikama bırakınca, Vartolu başka birisine dönüşüyor. Film Vartolu'nun çocukluğu ile yetişkinliği arasında gidip gelerek mekik dokuyan bir hikâye anlatacak.
Ay Yapım dizideki her şeyin yapay zekâ ile yapıldığını ama oyunculuğun insan işi olduğunu söylüyor. Oyuncular tarafından stüdyoda canlandırılan sahneler, daha sonra yapay zekâ kullanılarak karakterlere ve sahnenin geçtiği mekânlara aktarılmış. Ay Yapım, bu aktarım sırasında performansların korunduğunu söylüyor.
Çukur: Vartolu için şimdilik net bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak Surlar gibi o da Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: