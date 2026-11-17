Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang, karıştığı büyük skandalın ardından koltuğundan oldu. İnternet kullanıcıları, şirketi zirveye taşıyan yapay zekayı bu kez Huang'in kendisi için kullandı. Ünlü yöneticiyi Matrix, The Simpsons ve The Office gibi popüler yapımlara yerleştiren komik videolar, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Böylece teknoloji devi, kendi silahıyla vurulmuş oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlama sayesinde bir anda dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinden birine dönüşen Nvidia, şimdi tam da o teknolojinin kendisine karşı silahlandırılmasına tanık oluyor. Bildiğiniz gibi şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, son günlerde ciddi bir skandala karışmış durumda. Huang'in üç farklı kadınla yasak ilişkisinin olduğunun ortaya çıkması (ki bunlardan birinin Çin ajanı olduğu düşünülüyor), sadece Huang'i değil, Nvidia'yı ve onunla bağlantılı diğer şirketleri de ateşe attı. Bu skandal yüzünden işinden olan Huang, bu yetmezmiş gibi internetin de diline düştü. Yapay zekâ ile yapılan Jensen Huang klipleri ve meme'leri sosyal medyayı adeta ele geçirmiş durumda.

Jensen Huang Sosyal Medyada Meme Malzemesi Oldu

Yapay zekâdan faydalanarak Jensen Huang'in son günlerde yaşadıklarıyla alay eden videolar üreten sosyal medya kullanıcıları, Nvidia CEO'sunu The Office, Matrix, The Simpson gibi popüler serilerin içine yerleştiren klipler ve meme'ler hazırlıyor. Epey ilgi gören bu meme'ler son günlerde sosyal medyada hızla yayılıyor.

Jensen Huang, Nvidia CEO koltuğuna geri dönmek için harekete geçt 1 gün önce eklendi

Nvidia CEO'sunun yapay zekâya malzeme olduğu bu kliplerden öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz.

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Yapay zeka ile yapılan Jensen Huang videoları hızla yayılıyor

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