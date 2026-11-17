Yapay Zeka Özeti:
- Nvidia CEO'su Jensen Huang, karıştığı büyük skandalın ardından koltuğundan oldu. İnternet kullanıcıları, şirketi zirveye taşıyan yapay zekayı bu kez Huang'in kendisi için kullandı. Ünlü yöneticiyi Matrix, The Simpsons ve The Office gibi popüler yapımlara yerleştiren komik videolar, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Böylece teknoloji devi, kendi silahıyla vurulmuş oldu.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Jensen Huang Sosyal Medyada Meme Malzemesi Oldu
Yapay zekâdan faydalanarak Jensen Huang'in son günlerde yaşadıklarıyla alay eden videolar üreten sosyal medya kullanıcıları, Nvidia CEO'sunu The Office, Matrix, The Simpson gibi popüler serilerin içine yerleştiren klipler ve meme'ler hazırlıyor. Epey ilgi gören bu meme'ler son günlerde sosyal medyada hızla yayılıyor.
Nvidia CEO'sunun yapay zekâya malzeme olduğu bu kliplerden öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz.
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