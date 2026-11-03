Yapay zekâ ile yapılan oyunlar Steam'i istila etti: Her iki oyundan biri AI yapımı

Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ teknolojisi oyun dünyasını hızla dönüştürmeye devam ediyor. Steam'e eklenen yeni oyunların neredeyse yüzde ellisinde artık yapay zekâ kullanılıyor. Geliştiriciler bu teknolojiyi en çok görsel tasarım, metin çevirisi ve müzik alanlarında tercih ediyor. Ancak bu seri üretim yapımlar, gerçek geliştiricilerin öne çıkmasını giderek zorlaştırıyor. Son dönemde yaşanan bu devasa artış, sektörün geleceğini tamamen değiştirebilir.
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Steam'e Yüklenen Her İki Oyundan Birinde AI Kullanılıyor
Steam'in kamuya açık verilerini analiz eden bir Reddit kullanıcısının paylaştığı grafikler, Ekim 2026'da Steam'e yüklenen oyunların neredeyse yüzde 50'sinde (%49.9) AI'ın parmağı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu oyunların bir kısmı tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş oyunlar. Yapay zekâya adeta seri üretim şeklinde oyun yaptırıp, aralarından birkaçının gelir getirecek kadar popüler olmasını beklemek adeta yeni bir iş koluna dönüşmüş durumda.
Oyun yapımcılarının yapay zekâyı nerelerede kullandığı da dikkat çekiyor. Rapora göre oyunlarında yapay zekâ kullananlar arasında sanat tasarımı (artwork) için AI kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 63. Metin ve çeviri için AI kullananların oranı yüzde 30, mağaza sayfasını ve tanıtım materyallerini oluşturmak için AI kullananların oranı yüzde 26, müzik için kullananların oranı yüzde 21, doğrudan kodu oluşturmak için kullananların oranı ise yüzde 16.
Yine aynı kullanıcı tarafından paylaşılan bir başka istatistik, AI ile seri üretim oyun yapma trendini de rakamlarla ortaya koyuyor. 2026'da 10'dan fazla oyun çıkaran yayıncılara bakıldığında, oyunlarının yaklaşık yüzde 70'inde yapay zekânın kullanıldığı görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: