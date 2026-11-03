Yapay zekâ ile yapılan oyunlar Steam'i istila etti: Her iki oyundan biri AI yapımı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ teknolojisi oyun dünyasını hızla dönüştürmeye devam ediyor. Steam'e eklenen yeni oyunların neredeyse yüzde ellisinde artık yapay zekâ kullanılıyor. Geliştiriciler bu teknolojiyi en çok görsel tasarım, metin çevirisi ve müzik alanlarında tercih ediyor. Ancak bu seri üretim yapımlar, gerçek geliştiricilerin öne çıkmasını giderek zorlaştırıyor. Son dönemde yaşanan bu devasa artış, sektörün geleceğini tamamen değiştirebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların büyük bölümü yapay zekâ yapımı oyunlara hâlâ mesafeli yaklaştığı için, özellikle büyük stüdyolar bu teknolojiyi kullanma konusunda bir hayli temkinli davranıyor. Ancak bu durum yapay zekânın oyun dünyasını da yavaş yavaş dönüştürmesine engel olmuyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri son dönemde Steam'de yaşanan dönüşüm oldu. PC oyunculuğunun kalesi olarak nitelendirebileceğimiz Steam, son dönemde AI yapımları oyunların istilasına uğramış durumda. Üstelik AI oyunlarının yarattığı bu kalabalık, gerçek insanlar tarafından yapılan oyunların (özellikle de bağımsız yapımların) oyunculara ulaşmasını giderek zorlaştırıyor.

Steam'e Yüklenen Her İki Oyundan Birinde AI Kullanılıyor

Steam'in kamuya açık verilerini analiz eden bir Reddit kullanıcısının paylaştığı grafikler, Ekim 2026'da Steam'e yüklenen oyunların neredeyse yüzde 50'sinde (%49.9) AI'ın parmağı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu oyunların bir kısmı tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş oyunlar. Yapay zekâya adeta seri üretim şeklinde oyun yaptırıp, aralarından birkaçının gelir getirecek kadar popüler olmasını beklemek adeta yeni bir iş koluna dönüşmüş durumda.

Tam Boyutta Gör Steam'in 2024'ün başında getirdiği yeni kurallar, yapımında yapay zekâ kullanan oyunların bu detayı açıkça paylaşmasını zorunlu hâle getirmişti. O dönemde AI kullanıldığı açıklanan oyunların oranı sadece yüzde 1.7'ydi. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bu oran yüzde 26.4'e yükseldi. Bu yılın Ekim ayında, yani sadece bir yıl sonra yüzde 50 seviyesine gelmiş olması, yapay zekânın oyun dünyasına ne denli sirayet etmeye başladığını açıkça ortaya koyuyor.

Kasım ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 4 gün önce eklendi

Oyun yapımcılarının yapay zekâyı nerelerede kullandığı da dikkat çekiyor. Rapora göre oyunlarında yapay zekâ kullananlar arasında sanat tasarımı (artwork) için AI kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 63. Metin ve çeviri için AI kullananların oranı yüzde 30, mağaza sayfasını ve tanıtım materyallerini oluşturmak için AI kullananların oranı yüzde 26, müzik için kullananların oranı yüzde 21, doğrudan kodu oluşturmak için kullananların oranı ise yüzde 16.

Yine aynı kullanıcı tarafından paylaşılan bir başka istatistik, AI ile seri üretim oyun yapma trendini de rakamlarla ortaya koyuyor. 2026'da 10'dan fazla oyun çıkaran yayıncılara bakıldığında, oyunlarının yaklaşık yüzde 70'inde yapay zekânın kullanıldığı görülüyor.

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Yapay zeka ile yapılan oyunlar Steam'i istila etti

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