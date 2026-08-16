Yapay zeka ilk defa bir çalışanı işten çıkardı: İşte ilginç deney

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Yapay zekanın iş dünyasındaki rolü giderek genişlerken, ABD'de ilginç bir deney gerçekleştirildi. Yapay zeka araştırma girişimi Andon Labs, San Francisco’daki mağazası Andon Market’in yönetimini Anthropic’in Claude modeline emanet etti. Claude, gerçek iş sözleşmeleri bulunan insan çalışanları yöneten bir mağaza müdürü olarak görevlendirildi.

Yapay zeka işe sürekli geç kalan çalışanı işten çıkardı

Şirketin aktardığı bilgilere göre Claude, geçtiğimiz ay bir insan çalışanının işten çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu çalışanın 23 vardiyanın 17’sine geç kaldığı belirtildi. Ancak yapay zeka yöneticisinin bu durumu başlangıçta fark etmediği ortaya çıktı. Bunun temel nedenlerinden biri Claude’un çalışma belleğinin sınırlı olmasıydı. Daha önce hazırlanan çalışan el kitabı bir süre modelin belleğinden kayboldu. Bir Andon Labs çalışanının Claude’dan el kitabını yeniden bulmasını ve incelemesini istemesinin ardından model, çalışanın tekrarlanan geç kalma davranışını fark etti.

Claude ilk aşamada çalışanla görüşme yapılmasını ve yazılı uyarı verilmesini önerdi. Ancak şirket ekibi, çalışanla daha önce birden fazla kez yüz yüze görüşüldüğünü ve resmi uyarılar yapıldığını Claude’a aktardı. Bunun üzerine yapay zeka yöneticisi iş akdinin feshedilmesine karar verdi. Andon Labs, bunun bir büyük dil modelinin yönetici olarak görev yapıp bir çalışanı işten çıkarma yönünde nihai karar verdiği bilinen ilk örnek olduğunu belirtiyor.

İlginç olan ise Claude’un diğer çalışanlara karşı oldukça müsamahalı bir yönetim anlayışı sergilemesi. Çalışanların aktardığına göre yapay zeka yönetici, daha önce geç kalmaları konusunda fazla endişelenmemeleri gerektiğini söylemişti.

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Yapay zekanın yönetim konusunda eksikleri bulunuyor

Deneyin sonuçları, yapay zekanın şirket yönetimi konusunda hala önemli eksiklikleri bulunduğunu da ortaya koydu. Andon Market mart ayında faaliyete başladığında şirketin banka hesabında 100 bin dolar bulunuyordu. Beş ay sonra bu miktar 61 bin 186 dolara geriledi. Andon Labs CEO’su Lukas Petersson, Claude’un fazla müsamaha gösteren yönetim yaklaşımının yanı sıra ticari kararlarının da yaşanan kayıpta rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Petersson’a göre yapay zeka modelleri gelecekte daha fazla gerçek dünya ticari senaryosuyla eğitildikçe işletme yönetimi konusunda daha başarılı hale gelebilir. Ancak mevcut deney, yapay zekanın bir şirket yöneticisinin görevlerini tamamen üstlenebilmesi için hala önemli bir mesafe kat etmesi gerektiğini gösteriyor.

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Yapay zeka ilk defa bir çalışanı işten çıkardı: İşte ilginç deney

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