Yapay zeka ilk kez beyin tümörü ameliyatında cerrahlara rehberlik etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere, Londra'da gerçekleştirilen bir beyin tümörü ameliyatında yapay zeka, cerrahlara operasyon boyunca canlı görüntü analiziyle destek verdi. Sistem, tümörün çevresindeki sinirleri ve önemli kan damarlarını belirleyerek ekibin bu hassas bölgelerden uzak durmasına yardımcı oldu.

Tümör, görme sinirlerinin hemen yanındaydı

Ameliyat, mayıs ayında University College London Hospitals NHS Foundation Trust'a bağlı National Hospital for Neurology and Neurosurgery'de (NHNN) yapıldı. Yetkililer, işlemin beyin tümörünün çıkarılmasında başarıyla kullanılan ilk yapay zeka destekli ameliyat olduğunu açıkladı.

Ameliyat edilen 48 yaşındaki Rhys Hibbert'ın hipofiz bezinde 11 milimetrelik tümör bulunuyordu. Tümörün bulunduğu bölge, görmeyi sağlayan sinirlerin yanı sıra büyük kan damarlarına da çok yakındı. Bu nedenle cerrahların son derece dikkatli hareket etmesi gerekiyordu.

Sağlık yetkilileri, bu bölgede sadece 1 milimetrelik bir hatanın bile körlüğe, felce veya ölüme neden olabileceğini belirtti.

Yapay zeka kritik bölgeleri renklerle gösterdi

Tam Boyutta Gör Ameliyat sırasında kullanılan yapay zeka sistemi, cerrahi alandaki görüntüyü anlık olarak inceleyerek farklı anatomik yapıları renklerle işaretledi. Böylece cerrahlar, korunması gereken sinirleri ve kan damarlarını operasyon sırasında daha kolay ayırt edebildi.

Alzheimer tespiti için kan testlerinde yeni dönem 2 gün önce eklendi

Sistem daha önce aynı hastanede yalnızca araştırma için kullanılıyordu. Bu ameliyatla birlikte yapay zeka, ilk kez gerçek bir hastanın beyin tümörünü almak için başarıyla devreye girmiş oldu.

Sistem, operasyon sırasında cerrahi aletleri ve aletlerle dokular arasındaki etkileşimleri de takip edebiliyor. Böylece cerrahlara özellikle hassas operasyonlarda ek bir görsel destek sağlıyor.

Hastanın görme yetisi düzeldi

Doktorlar teşhisi ilk olarak 2024 yılında koymuş olsa da ilk etapta ameliyat yerine yakından takip etmeyi tercih etti. Ancak hastada daha sonra ciddi bir hormon dengesizliği ve belirgin görme bozukluğu yaşandı. Doktorlara göre ameliyat yapılmadığı takdirde Hibbert'ın görme yetisini kaybetme riski bulunuyordu.

Ameliyatın ardından ise görme sorunları büyük ölçüde düzeldi. Hibbert, uyandığında odadaki her şeyi net şekilde görebildiğini anlattı. Bir hafta içinde gözlük veya baston kullanmadan yürümeye başladı ve daha sonra müşteri hizmetleri yöneticisi olarak işine döndü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka ilk kez beyin tümörü ameliyatına rehberlik etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: