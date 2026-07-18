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    Yapay zekânın açığa sattığı ilk ülke ortaya çıktı: Dev ekonomi tehlikede

    Yapay zekânın yükselişi artık yalnızca meslekleri değil, ülkelerin ekonomik modellerini de sarsmaya başladı. Uzmanlara göre Hindistan, yapay zekâ tarafından "açığa satılan" ilk ülke oldu.

    Yapay zekânın açığa sattığı ilk ülke ortaya çıktı: Dev ekonomi tehlikede Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın iş dünyasını nasıl değiştireceği uzun zamandır tartışılıyor. Ancak bugüne kadar bu tartışmalar daha çok bireyler ve şirketler üzerinden yürütülüyordu. Son dönemde ortaya çıkan veriler ise yapay zekânın artık yalnızca çalışanları ya da şirketleri değil, bazı ülkelerin yıllardır bel bağladığı ekonomik modelleri de sarsmaya başladığını gösteriyor. Hatta bazı analistler, Hindistan'ın "yapay zekâ tarafından açığa satılan ilk ülke" hâline geldiğini savunuyor.

    Bu argümanın merkezinde Hindistan'ın yaklaşık otuz yıldır küresel teknoloji sektöründe üstlendiği rol yer alıyor. Dünyanın en büyük BT dış hizmet (outsourcing) merkezi hâline gelen ülke, milyonlarca yazılım geliştiricisi ve teknik destek çalışanıyla Batılı teknoloji şirketlerinin adeta arka ofisi konumundaydı. Ancak yapay zekânın özellikle kod yazma, hata ayıklama, teknik destek ve iş süreçleri yönetimi gibi alanlarda hızla yetkin hâle gelmesi, bu iş modelini doğrudan tehdit etmeye başlamış durumda.

    Yapay zekâ şirketlerinin açıklamaları bile Hindistan borsasını etkiliyor

    Son aylarda bu argümanı destekleyen dikkat çekici birkaç gelişme yaşandı. Şubat ayında Anthropic'in kurumsal müşterilere yönelik yeni yapay zekâ çözümlerini duyurmasının ardından Hindistan'ın teknoloji şirketlerinin listelendiği Nifty IT Endeksi yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Birkaç ay sonra OpenAI'ın kurumsal yapay zekâ operasyonlarına 4 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklaması da sektörde yeni bir satış dalgasını tetikledi.

    Son 18 ayda Nifty IT Endeksi yaklaşık yüzde 49 gerilerken, Hindistan'ın en büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerinden toplam 19 trilyon rupinin (yaklaşık 217 milyar dolar) üzerinde değer silindi . Aynı dönemde ülkeden 23 milyar doların üzerinde yabancı sermaye çıkışı yaşanması da yatırımcıların bu dönüşümü giderek daha ciddiye aldığını gösteriyor.

    Hindistan'ın yükselişini sağlayan model tersine dönüyor

    Hindistan'ın BT sektörünün yükselişinde kritik rol üstlenen işler, bugün yavaş yavaş AI ajanlarına devrediliyor. Eskiden basit kodlar yazdırmak ya da hata ayıklatmak için Hint yazılımcılara iş veren Batılı şirketler, şimdi o işleri yapay zekâya yaptırabiliyor. Öte yandan Hindistan'ın yıllardır kendi ürünlerini geliştirmek yerine, dışarıya hizmet vermeyi öncelemesi, şimdi Çin'in yaptığı gibi kendi yapay zekâ ekonomisini oluşturmasını da neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

    Hindistan örneği, yapay zekânın yalnızca belirli meslekleri değil, ülkelerin ekonomik modellerini de doğrudan hedef almaya başladığını gösteriyor. Bazı analistlerin Hindistan'ı "yapay zekâ tarafından açığa satılan ilk ülke" olarak tanımlaması da bundan. Eğer AI ajanları mevcut hızla gelişmeye devam ederse, bugün Hindistan'da yaşanan dönüşümün gelecekte benzer ekonomik yapılara sahip diğer ülkelerde de görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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