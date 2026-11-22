Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ araçları, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Adobe'nin raporuna göre, yapay zekâ asistanlarının yönlendirdiği ziyaretçiler diğer kaynaklara kıyasla yüzde 83 daha fazla gelir sağladı. Satın alma oranları yüzde 90 daha yüksek olan bu kitle, ürün araştırmasını doğrudan sohbet ekranlarında tamamlayarak sitelere hazır alıcı olarak ulaşıyor. E-ticaret markaları için artık yapay zekâ tarafından önerilebilir olmak kritik önem taşıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör İnsanların internetten alışveriş yaparken farklı siteleri ziyaret edip yüzlerce ürüne baktığı ya da fiyat araştırması yaptığı günler yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bu işler için yapay zekâya bel bağlayan insanların sayısı giderek artıyor. Üstelik AI ajanlarının gelişmesiyle birlikte yapay zekânın online alışverişteki rolünün daha da büyümesi bekleniyor. Bu da e-ticarette ciddi bir değişime işaret ediyor. Nitekim Adobe tarafından paylaşılan son veriler, bu değişimin şimdiden etkilerini hissettirmeye başladığını gösteriyor.

Yapay zekâ üzerinden gelen ziyaretçiler daha fazla alışveriş yapıyor

Adobe'nin raporuna göre, e-ticaret sitelerine yapay zekâ tarafından yönlendirilen ziyaretçiler, Eylül ayında diğer kaynaklardan gelen ziyaretçilere kıyasla yüzde 83 daha fazla gelir sağladı. Dahası, bu ziyaretçilerin satın alma gerçekleştirme oranı da diğer ziyaretçilere göre yüzde 90 daha yüksek oldu. Adobe'nin araştırması, yapay zekâ kaynaklı trafiğin yalnızca daha fazla ziyaretçi getiren yeni bir kanal olmadığını, aynı zamanda alışveriş yapmaya çok daha hazır müşterileri beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Adobe'nin raporu, ABD'deki perakende sitelerine yapılan 1 trilyondan fazla ziyareti, 100 milyon ürünü ve 18 farklı ürün kategorisini kapsıyor. Şirketin Eylül 2026 verilerine göre yapay zekâ asistanlarından gelen trafik de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 arttı. Dolayısıyla burada yalnızca satın alma oranlarında yaşanan bir değişimden değil, yapay zekânın alışverişte giderek daha fazla kullanılmasından da söz ediyoruz.

Ürün araştırması artık büyük ölçüde yapay zekâ asistanlarında yapılıyor

Yapay zekâ kaynaklı ziyaretlerin diğer trafik kanallarına göre çok daha yüksek satış performansı göstermesinin arkasında, tüketicilerin alışveriş öncesindeki araştırma alışkanlıklarının değişmesi yatıyor. Geleneksel yöntemde bir ürün satın almak isteyen kullanıcı, farklı mağazaların internet sitelerini ziyaret ediyor, teknik özellikleri karşılaştırıyor, kullanıcı yorumlarını inceliyor ve fiyat araştırması yapıyordu. Bu süreçte nihai karara ulaşmak için çok sayıda sayfa arasında dolaşmak gerekiyordu. Bu araştırmanın önemli bir bölümü artık tek bir sohbet ekranında gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarını yapay zekâ asistanına anlatarak farklı ürünlerin karşılaştırılmasını isteyebiliyor, belirli bir bütçe dahilinde alternatifler bulabiliyor veya satın almayı düşündükleri ürünün avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenebiliyor. Böylece kullanıcı bir alışveriş sitesine ulaştığında, geleneksel yöntemle gelen bir ziyaretçiye kıyasla ne aradığını ve hangi ürünü tercih edeceğini çok daha net biliyor olabiliyor.

Markaların yapay zekâ tarafından doğru anlaşılması gerekiyor

Bu değişim, e-ticaret şirketleri açısından yeni bir rekabet alanı da oluşturuyor. Geçmişte markalar için arama motorlarında üst sıralarda yer almak ve reklamlarla potansiyel müşterilere ulaşmak temel öncelikler arasındaydı. Ancak tüketicilerin giderek daha fazla yapay zekâ asistanlarına danışması, markaların bu sistemler tarafından bulunabilir ve önerilebilir olmasını da önemli hâle getiriyor.

Adobe'nin araştırmasında bu konuyla ilgili dikkat çekici bir başka ölçüm de bulunuyor. Şirketin geliştirdiği Citation Readability Score (Alıntılanabilirlik Okunabilirlik Puanı), web sayfalarındaki bilgilerin yapay zekâ sistemleri tarafından ne ölçüde anlaşılabildiğini ve yanıtlarında kaynak olarak kullanılabildiğini ölçüyor. Eylül 2026'da ABD'deki perakende sitelerinin ana sayfaları bu değerlendirmede ortalama yüzde 63 puan aldı. Bu sonuç, sayfalardaki içeriğin önemli bir bölümünün yapay zekâ sistemleri tarafından etkili biçimde işlenemediğine işaret ediyor.

Ürünlerin teknik özellikleri, satın alma rehberleri, sık sorulan sorular, garanti ve iade koşulları gibi bilgilerin açık, düzenli ve anlaşılır biçimde sunulması da bu sistemlerin markayı doğru tanıması açısından önem taşıyor. Bilgilerin dağınık olduğu veya yeterince açıklanmadığı sitelerin yapay zekâ yanıtlarında kaynak olarak gösterilmesi ve ürünlerinin önerilmesi daha zor olabiliyor. Dolayısıyla şirketlerin artık yalnızca geleneksel arama motorlarına yönelik optimizasyon yapması yeterli olmuyor. GEO (Generative Engine Optimization) olarak adlandırılan ve markaların yapay zekâ yanıtlarında daha görünür olmasını hedefleyen yaklaşım giderek önem kazanıyor.

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Yapay zekâ kaynaklı alışveriş trafiğinin daha da artması bekleniyor

Adobe, yapay zekâ asistanlarının alışveriş sürecindeki etkisinin özellikle yıl sonu alışveriş döneminde daha belirgin hâle geleceğini düşünüyor. Şirketin tahminlerine göre ABD'deki perakende sitelerine yapay zekâ kaynaklı ziyaretler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Şükran Günü'nde yüzde 159, Black Friday'de yüzde 95 ve Cyber Monday'de yüzde 88 artacak. Adobe ayrıca yapay zekâ üzerinden gelen ziyaretçilerin ziyaret başına gelir avantajının tatil alışverişi döneminde iki katına çıkmasını bekliyor.

Tüm bu veriler, yapay zekânın e-ticaret sektöründeki rolünün basit bir arama ve öneri aracının çok ötesine geçmeye başladığını gösteriyor. Tüketiciler satın alacakları ürünleri belirlerken giderek daha fazla bu asistanlardan yardım alırken, markalar da potansiyel müşterilerine ulaşabilmek için artık yalnızca insanlara değil, bu kararları etkileyen yapay zekâ sistemlerine de hitap etmek zorunda kalıyor.

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Yapay zeka kaynaklı alışveriş trafiği bir yılda yüzde 71 arttı

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