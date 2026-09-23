Yapay zeka kimin dolandırılacağını seçti: 12 bin hesap ele geçirildi

Siber suçlular için uçtan uca saldırı platformu
Microsoft’un paylaştığı verilere göre EvilTokens, Şubat ayında Telegram üzerinden tanıtıldı ve 1.500 dolarlık başlangıç ücretinin ardından aylık 500 dolar karşılığında kullanıma sunuldu. Platform, hesap ele geçirme sürecinin büyük bölümünü tek bir hizmet altında birleştiriyordu.
Yapay zeka hedef tespitine yardımcı oldu
EvilTokens'ın merkezinde yapay zeka destekli bir sohbet sistemi bulunuyordu. Bu sistem, ele geçirilen bir e-posta kutusundaki yazışmaları inceleyerek kuruluş içindeki güven ilişkilerini, ödeme yetkilerini ve para transferleriyle bağlantılı kişileri tespit edebiliyordu. Bu analiz sayesinde saldırganların kimi hedef alacağı netleştiriliyor.
Yapay zeka ayrıca güvenilen kişilerin kimliğine bürünerek gönderilecek takip mesajlarının hazırlanmasına yardımcı oluyordu. Böylece saldırganların normal şartlarda binlerce e-postayı inceleyerek günler içinde çıkarabileceği organizasyon yapısı ve iş ilişkileri dakikalar içinde ortaya çıkarılabiliyordu.
Parola çalınmadan hesaplar ele geçirildi
Saldırganlar önce çok sayıda spam e-posta gönderiyordu. Mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcı, arka planda otomatik işlemler gerçekleştiren bir internet sayfasına yönlendiriliyordu. Sistem, Microsoft Entra kimlik sağlayıcısıyla gerçek zamanlı iletişim kurarak saldırganın cihazını hesaba kaydetmek için bir kod oluşturuyordu.
Kullanıcıya bu kodu resmi Microsoft cihaz giriş sayfasına girmesi söyleniyordu. Kullanıcı işlemi normal bir giriş adımı olarak görürken doğrulama sonucunda saldırganın kontrolündeki cihaz hesapla ilişkilendiriliyordu.
Hedefler arasında finans ve sağlık kuruluşları da var
Etkilenen kuruluşlar arasında toptan ticaret, inşaat, finansal hizmetler, gayrimenkul, yükseköğretim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve kurumlar bulunuyor.
Microsoft'a göre EvilTokens'ın asıl farkı, hesap ele geçirme ile sonrasındaki dolandırıcılık aşamalarını tek bir hizmette birleştirmesi oldu. Saldırganların ele geçirdikleri hesaplarda değerli bilgileri bulması, doğru kişileri belirlemesi ve buna uygun dolandırıcılık mesajları hazırlaması büyük ölçüde otomatik hale geldi.
Microsoft, yasal süreç ve çeşitli sektör ortaklarıyla yürütülen operasyon kapsamında EvilTokens'ın çalıştırılması için kullanılan 50 internet sitesine el koydu ve 150'den fazla alan adını devre dışı bıraktı. Siber güvenlik şirketi SpyCloud da operasyonun yürütülmesine destek verdi.
İngiltere Metropolitan Polisi ise EvilTokens'ın işletilmesiyle bağlantılı olduğu düşünülen suçlar kapsamında iki erkeği gözaltına aldı.Kaynakça https://arstechnica.com/security/2026/09/microsoft-disrupts-ai-assisted-platform-that-compromised-12000/ https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/09/22/unmasking-eviltokens-getting-to-the-root-of-device-code-phishing/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: