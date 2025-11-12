Giriş
    Yapay zeka'da depolama krizi: HDD'ler tükenirken SSD fiyatları artabilir

    Yapay zeka talebinin artması, HDD tedarikini krize soktu. Veri merkezleri SSD stoklamaya başlarken, HDD'ler tükeniyor. Sınırlı stok, tüketici SSD fiyatlarını da etkileyebilir.

    Yapay zeka krizi: HDD'ler tükenirken SSD fiyatları artabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka donanımlarına yönelik artan talep, yarı iletken pazarında dengesizlik oluşturmaya devam ediyor. Son raporlara göre kurumsal sınıf HDD'lerin teslimat süreleri iki yılı aşarken, şirketler SSD’lere yönelmeye başladı. Özellikle büyük AI merkezleri, tedarik zinciri sorunlarının etkisini azaltmak amacıyla yüksek kapasiteli QLC NAND sürücüler satın alıyor.

    Yapay zeka pazarında depolama krizi

    Kaçıranlar için QLC SSD'ler, TLC tabanlı modellere göre daha ucuz ancak dayanıklılığı daha düşük çözümler olarak biliniyor. Bu nedenle veri merkezlerinin tercihini QLC'den yana kullanması, fiyat dengesini tüketici tarafında da etkileyecek gibi görünüyor. Analistlere göre, bu eğilim devam ederse QLC satışları 2027'nin başlarında TLC'yi geçerek pazarın ana standardı haline gelebilir.

    Rapor, bazı üreticilerin üretim kapasitesinin 2026'ya kadar tamamen dolduğunu ve AI şirketlerinin şimdiden NAND stokladığını belirtiyor. Bu durum, yakın gelecekte hem kurumsal hem de tüketici segmentinde SSD kıtlığı görebileceğimiz anlamına geliyor olabilir. Ayrıca yapay zekâ sektöründeki büyüme, yalnızca GPU ve hızlandırıcıları değil.

    CPU, RAM, ağ donanımları ve depolama altyapısını da etkiliyor. Son haftalarda DRAM fiyatlarının yüzde 50’ye varan oranlarında artması, bu baskının en büyük örneği. Bu nedenle Samsung ve SK Hynix gibi üreticilerin, standart DDR5 RDIMM üretimini kısıtlayarak kaynaklarını yüksek kâr getiren AI donanımlarına yönlendirdiği paylaşılmıştı. Bu tablo, önümüzdeki aylarda hem depolama hem de bellek tarafında kullanıcıları etkileyecek yeni bir fiyat artış dalgasının habercisi olabilir.

