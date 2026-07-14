Yapay zeka Microsoft'un karbon emisyonlarını ciddi şekilde artırdı

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Microsoft, yayımladığı 2026 Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2025 yılına ait karbon emisyonlarının yüzde 25 artarak 34 milyon metrik tona ulaştığını açıkladı. Rapora göre artışın en büyük nedeni hızla büyüyen veri merkezi altyapısı oldu. Ayrıca şirket, geçen yıl ek yenilenebilir enerji üretimi sağlamayan bağımsız yenilenebilir enerji sertifikalarını (unbundled REC) satın almayı bırakmasının da emisyon hesaplarını etkilediğini bildirdi.

2030 hedefi sürüyor

Microsoft'un birkaç yıl önce açıkladığı 2030'a kadar karbon negatif olma hedefi sürüyor. Ancak şirket, raporda yapay zeka altyapısının büyümesiyle birlikte enerji, su, arazi ve hammadde talebinin hızla arttığını, sürdürülebilirlik çözümlerinin ise bu büyüme hızını yakalayamadığını kabul ediyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, elektrik tüketiminin tamamını karbon içermeyen enerji kaynaklarıyla eşleştirdiğini belirtse de veri merkezi yatırımları emisyonları artırmaya devam ediyor. Rapora göre satın alınan elektrikten kaynaklanan Scope 2 emisyonları, toplam sera gazı salımının yüzde 13'ünü oluşturdu.

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Microsoft'un açıkladığı tablo sektördeki genel eğilimle de örtüşüyor. Kısa süre önce Google, yıllık sera gazı emisyonlarının yüzde 18, tedarik zinciri emisyonlarının ise yüzde 25 arttığını açıkladı. Amazon da karbon emisyonlarında yüzde 16'lık artış bildirdi.

Yeni projeler daha fazla emisyona yol açabilir

Rapor, 2025 mali yılını kapsadığı için Microsoft'un son dönemde açıkladığı bazı veri merkezi yatırımlarını içermiyor. Buna rağmen şirket, raporun ardından doğal gaz destekli enerji altyapısına sahip yeni projelere imza attı.

Bunlar arasında Chevron ile Batı Teksas'ta kurulacak veri merkezi enerji santrali, Abilene'deki Stargate kampüsü ve Batı Virginia'da planlanan veri merkezi bulunuyor. Resmi izin belgelerine göre bu üç tesisin potansiyel yıllık emisyonları sırasıyla 11,5 milyon ton, 7,8 milyon ton ve 11 milyon tonun üzerinde CO2 eşdeğeri seviyesine ulaşabiliyor.

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