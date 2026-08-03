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    Yapay zeka öğrencilerin rotasını değiştirdi: Üniversitelerde yeni trend

    Yapay zeka iş dünyasını değiştirdikçe öğrencilerin tercihleri de değişiyor. Bilgisayar bilimi dersleri artık farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin de radarında.

    Yapay zeka nedeniyle öğrencilerin yeni odağı bilgisayar bilimleri Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın hızla yaygınlaşması, üniversitelerde eğitim anlayışını da değiştiriyor. Psikoloji, biyoloji, müzik ve beşeri bilimler gibi farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler, kariyerlerinde avantaj sağlamak için bilgisayar bilimi ve yapay zeka derslerine yöneliyor. Üniversiteler ise bu talebe yanıt olarak yeni dersler, yan dal programları ve sertifikalar açmaya başladı.

    Yapay zeka okuryazarlığı temel beceri oluyor

    Bu ilginin arkasında elbette iş dünyasında değişen beklentiler bulunuyor. İşverenler artık teknoloji disiplinlerden gelen adaylardan da yapay zeka konusunda temel bilgi sahibi olmalarını bekliyor. Texas Üniversitesi Austin kampüsünde Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Peter Stone'a göre, gelecekte matematik ve okuma-yazma kadar yapay zeka okuryazarlığı da herkes için temel bir beceri olacak.

    ABD'deki üniversitelerin bu değişime hızla uyum sağladığı görülüyor. Aktarılanlara göre Virginia Commonwealth Üniversitesi, bilgisayar bilimi öğrencisi olmayanlara yönelik yapay zeka yan dalı başlattı. Purdue Üniversitesi yapay zeka eğitimini mezuniyet şartları arasına ekledi. Harvard Üniversitesi büyük dil modellerinin çalışma mantığını, telif haklarını ve dezenformasyon gibi konuları ders programına dahil etti. Ohio State Üniversitesi uygulamalı atölyeleri kapsayan yapay zeka yeterliliği programı oluşturdu.

    Northwestern Üniversitesi ise yapay zeka yan dalına ek olarak lisans programı açıyor. Üniversite, artan talep nedeniyle yeni bilgisayar bilimi öğretim üyeleri almayı da planlıyor.

    Türkiye’de ise Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) gibi bir dizi üniversitede Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği lisans bölümleri açılmış durumda.

    ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve İTÜ gibi köklü üniversitelerin Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği bölümlerinde yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve derin öğrenme alanlarına özel seçmeli dersleri de bulunuyor.

    Bilgisayar bilimi kayıtları düşüyor ama derslere ilgi artıyor

    Yapay zeka nedeniyle öğrencilerin yeni odağı bilgisayar bilimleri Tam Boyutta Gör
    İlginç şekilde bu gelişmeler yaşanırken bilgisayar ve bilişim bilimleri bölümlerine kayıtlar gerilemeyi sürdürüyor. National Student Clearinghouse Research Center verilerine göre, 2026 bahar döneminde dört yıllık üniversitelerde bu alanlardaki öğrenci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'in üzerinde azaldı.

    Buna karşın bilgisayar bilimi öğretim üyeleri eskisinden daha yoğun çalışıyor. Çünkü artık derslere yalnızca bölüm öğrencileri değil, çok farklı alanlardan gelen öğrenciler de katılıyor.

    Yapay zeka her alana yayılıyor

    Yapay zeka eğitimi artık yalnızca mühendislik veya bilgisayar bilimiyle sınırlı değil. Müzik öğrencileri üretken yapay zekayı düzenleme ve beste süreçlerinde kullanmayı öğrenirken, sanat ve tiyatro öğrencileri teknolojiyle ortak projeler geliştiriyor. Bazı üniversitelerde sanat, mühendislik ve bilgisayar bilimi öğrencileri aynı sınıflarda eğitim alıyor.

    Öte yandan akademisyenler yapay zekanın öğrenmeyi kolaylaştırdığı konusunda hemfikir olsa da bazı risklere dikkat çekiyor. Özellikle kod yazma ve problem çözme süreçlerinin büyük bölümünün yapay zekaya bırakılması, öğrencilerin kendi alanlarının temel prensiplerini yeterince öğrenemeden mezun olmasına yol açabilir. Ancak artık daha da net olan şey, yapay zekanın eğitim kurumlarında da bir dönüşüm başlatmış olması.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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