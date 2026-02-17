Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka, organ naklinde erken risk tespit dönemini başlatıyor

    BIOPREVENT adlı yapay zeka aracı, kök hücre ve kemik iliği nakli sonrası komplikasyonları aylar öncesinden tahmin edebiliyor. İşte yeni araştırmaya ait klinik detaylar:

    Yapay zeka, organ naklinde erken risk tespit dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    BIOPREVENT adlı yeni bir yapay zekâ aracı, kök hücre ve kemik iliği nakli sonrası ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunlarını belirtiler başlamadan aylar önce tahmin edebiliyor. MUSC Hollings Kanser Merkezi araştırmacıları tarafından geliştirilen sistemin sonuçları, Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı. Araç, nakilden yaklaşık 90 ila 100 gün sonra toplanan hasta verilerini analiz ederek, bağışıklık sisteminin yetersiz kalması gibi nedenlerden ortaya çıkan kronik greft-konakçı hastalığı ve nakille bağlantılı ölüm riski hakkında erken uyarı veriyor. Bu sayede doktorların, sorunlar belirginleşmeden önce riskli hastaları tespit edebilmesi hedefleniyor.

    BIOPREVENT isimli yapay zekâ aracı organ nakli sonrası riskleri aylar öncesinden görüyor

    Araştırma ekibi, dört büyük çalışmadan elde edilen toplam 1.310 nakil hastasının verilerini inceledi. Kan testlerinde ölçülen bazı bağışıklıkla ilgili proteinler ile hastaların yaşı, nakil türü ve temel hastalığı gibi klinik bilgiler bir araya getirildi. Yapay zekâ sistemi, bu veriler arasındaki ilişkileri analiz ederek hangi hastaların ilerleyen dönemde daha yüksek risk taşıdığını hesapladı. Günlük hayatta kredi notu sisteminin geçmiş harcama ve ödeme alışkanlıklarına bakarak risk analizi yapmasına benzer şekilde, BIOPREVENT de geçmiş ve mevcut sağlık verilerinden geleceğe dair bir olasılık çıkarımı yapıyor.

    Farklı yapay zekâ yöntemleri test edildi ve en iyi sonucu veren model, bir yıl içinde kronik greft-konakçı hastalığı gelişme riskini anlamlı bir doğruluk oranıyla tahmin edebildi. Nakille bağlantılı ölüm riskinde ise daha da yüksek doğruluk değerlerine ulaşıldı. Araştırmacılar ayrıca hangi kan değerlerinin tahmin açısından daha belirleyici olduğunu da ortaya koydu. Bu sayede sistem yalnızca bir risk var uyarısı vermekle kalmıyor, aynı zamanda riskin arkasındaki biyolojik işaretleri de dikkate alıyor.

    BIOPREVENT daha sonra bağımsız bir hasta grubunda da test edilerek doğrulandı. Araştırma ekibi, sistemi ücretsiz bir web uygulamasına dönüştürdü. Doktorlar bu platforma hasta bilgilerini girerek kişiye özel risk değerlendirmesi alabiliyor. Araç, hastaları 18 aya kadar olan süreçte düşük ve yüksek risk gruplarına ayırmada başarılı oldu. Bu ayrım, özellikle hangi hastaların daha sık takip edilmesi gerektiği konusunda yol gösterici olabilir.

    Şu aşamada BIOPREVENT’in doğrudan tedavi kararlarını belirlemesi amaçlanmıyor. Araştırmacılar, erken risk uyarılarına göre hareket etmenin hasta sonuçlarını gerçekten iyileştirip iyileştirmediğinin klinik çalışmalarla netleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yani sistem bir karar verici değil, doktorlara ek bir bilgi katmanı sunan dijital bir destek aracı olarak konumlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni kimlik fotokopisi vermek tehlikelimi dünya katılım davet kodu sıva çatlağı 0312 nerenin kodu skoda scala yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum