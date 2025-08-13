Giriş
    Yapay zeka alanındaki patlama rekor sayıda milyarder yarattı

    Yapay zeka alanında yaşanan patlama sayesinde "unicorn" olan şirketlerin sayısı hızla artarken, bu alanda başarılı olanlar da servetlerine servet katıyor. Yeni milyarderlerin sayısı rekor kırıyor.

    Yapay zeka alanındaki patlama rekor sayıda milyarder yarattı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan patlama bir yandan on binlerce kişinin işinden olmasına sebep olurken, diğer yandan bir grup insanın servetine servet katıyor. 2025 model bir "altına hücum"a dönüşen yapay zeka patlaması, rekor sayıda milyarder yaratıyor.

    CB Insights tarafından paylaşılan verilere göre, 2025'in başından bu yana 53 şirket "unicorn" oldu; Yani yeni bir girişim olarak değerini 1 miyar dolara çıkarttı. Bu girişimlerin yarısından fazlasını yapay zeka şirketleri oluşturuyor. Yapay zeka alanında yaşanan patlama, şirketlerin "unicorn"a dönüşme hızını da arttırıyor.

    Yapay Zeka Şirketlerinin Yöneticileri Servetlerini Büyütüyor

    Yapay zeka şirketlerinin değerinin artık milyar dolarlarla ölçülüyor olması yeni milyarderlerin sayısında da bir patlama yaratmış durumda. Sadece son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. Şirketlerindeki hisse payları tam olarak bilinmediği için resmi olarak milyarder statüsüne geçmemiş isimleri de katınca bu rakam daha da yukarı çıkıyor.

    OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu yeni milyardarler arasında yer alıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zeka şirketlerini kuran Mira Murati ve Ilya Sutskever, Scale AI CEO'su Alexandr Wang, kişisel servetleri milyar dolara ulaşan isimlerden bazıları.

    Bu patlamadan en büyük kazancı sağlayan şirket Nvidia olduğu için, bu süreçte kişisel servetini en çok büyüten isim de Nvidia CEO'su Jensen Huang oldu. Bloomberg verilerine göre Huang'in kişisel serveti 159 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da Huang'i dünyanın en zengin sekizinci insanı yapıyor. Huang, sadece bu yıl servetine 44 milyar dolar ekledi. Nvidia'nın yükseliş sürdükçe, Huang'in serveti de daha da büyüyecektir.

    Silikon Vadisi'nde ortaya çıkan bu tablo, yapay zekanın yükselişinin büyük getirileri olacağı yönündeki iddiaları doğrularken, bu edinimlerin ne şekilde dağılacağını da daha iyi anlamamızı sağlıyor.

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

