Yapay zeka alanındaki patlama rekor sayıda milyarder yarattı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlama bir yandan on binlerce kişinin işinden olmasına sebep olurken, diğer yandan bir grup insanın servetine servet katıyor. 2025 model bir "altına hücum"a dönüşen yapay zeka patlaması, rekor sayıda milyarder yaratıyor.

CB Insights tarafından paylaşılan verilere göre, 2025'in başından bu yana 53 şirket "unicorn" oldu; Yani yeni bir girişim olarak değerini 1 miyar dolara çıkarttı. Bu girişimlerin yarısından fazlasını yapay zeka şirketleri oluşturuyor. Yapay zeka alanında yaşanan patlama, şirketlerin "unicorn"a dönüşme hızını da arttırıyor.

Yapay Zeka Şirketlerinin Yöneticileri Servetlerini Büyütüyor

Yapay zeka şirketlerinin değerinin artık milyar dolarlarla ölçülüyor olması yeni milyarderlerin sayısında da bir patlama yaratmış durumda. Sadece son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. Şirketlerindeki hisse payları tam olarak bilinmediği için resmi olarak milyarder statüsüne geçmemiş isimleri de katınca bu rakam daha da yukarı çıkıyor.

OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu yeni milyardarler arasında yer alıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zeka şirketlerini kuran Mira Murati ve Ilya Sutskever, Scale AI CEO'su Alexandr Wang, kişisel servetleri milyar dolara ulaşan isimlerden bazıları.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 11 Ağustos 2025 1 gün önce eklendi

Bu patlamadan en büyük kazancı sağlayan şirket Nvidia olduğu için, bu süreçte kişisel servetini en çok büyüten isim de Nvidia CEO'su Jensen Huang oldu. Bloomberg verilerine göre Huang'in kişisel serveti 159 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da Huang'i dünyanın en zengin sekizinci insanı yapıyor. Huang, sadece bu yıl servetine 44 milyar dolar ekledi. Nvidia'nın yükseliş sürdükçe, Huang'in serveti de daha da büyüyecektir.

Silikon Vadisi'nde ortaya çıkan bu tablo, yapay zekanın yükselişinin büyük getirileri olacağı yönündeki iddiaları doğrularken, bu edinimlerin ne şekilde dağılacağını da daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka patlaması rekor sayıda milyarder yarattı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: