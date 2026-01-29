Giriş
    Yapay zeka Samsung'a yaradı: Rekor gelir ve kâr açıkladı

    Samsung, 2025'in dördüncü çeyreğinde kârının üç katından fazla arttırarak yeni bir rekora imza attı. Bellek çiplerine olan yüksek talep şirketin kazançlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı.

    Yapay zeka Samsung'a yaradı: Rekor gelir ve kâr açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, 2025'in dördüncü çeyreğinde kârının üç katından fazla arttırarak yeni bir rekora imza attı. Bellek çiplerindeki arz sıkıntısı ve yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talep, şirketin kazançlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı.

    Gelir ve kârda tüm zamanların rekoru kırıldı

    Güney Koreli teknoloji devinin çeyreklik geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 24 artarak 65,58 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde faaliyet kârı ise yıllık bazda yüzde 200’ün üzerinde yükselerek 14 milyar dolarla yine rekor kırdı.

    Kazanç toplantısında konuşan Samsung yöneticileri, bellek fiyatlarındaki hızlı artışın çip birimine fayda sağladığını, ancak yükselen maliyetlerin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve ekran iş kolları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. Samsung ayrıca 2025 yılı genelinde sermaye harcamalarının, “ihtiyatlı yatırım stratejisi” nedeniyle azaldığını belirtti. Buna karşın, şirket bu yıl bellek yatırımlarını artırmayı planlıyor.

    Yapay zeka patlaması bellek üreticilerine yaradı

    HBM olarak bilinen yüksek bant genişlikli bellekler, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan çip setlerinin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Samsung, son bir yılda Cihaz Çözümleri (DS) bölümü kapsamında bu teknolojiye daha fazla ağırlık verdi.

    Nvidia gibi yapay zeka çip üreticileri, sınırlı HBM arzı nedeniyle bu bellek türüne yoğun talep gösterirken, talebin arzı aşması piyasada ciddi bir dengesizlik yarattı. Bellek üreticilerinin kapasiteyi bu yüksek kârlı talebe yönlendirmesi, kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kullanılan diğer çiplerde de arz sıkıntısına yol açarak fiyatların yükselmesine neden oldu.

    Bu durum, Samsung’un yanı sıra rakibi SK Hynix için de önemli bir avantaj sağladı. SK Hynix de Çarşamba günü rekor düzeyde kazanç açıkladı.

    Akıllı telefon birimi zayıf performans gösterdi

    Akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihazlar ve ağ ürünlerinden sorumlu olan mobil deneyim ve ağlar bölümü ise dördüncü çeyrekte daha zayıf bir performans sergiledi. Bu birimin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 45 gerileyerek 1,33 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Öte yandan, tüketici elektroniği için ekran üreten Samsung Display biriminin kârı, güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle Aralık çeyreğinde iki katından fazla artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

