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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Architect Labs, tamamen yapay zeka tarafından tasarlanan yeni işlemci mimarisi Frostbite'ı duyurdu. Geleneksel sistemlerden farklı bir modele dayanan mimari, watt başına 4,59 kat yüksek performans sunuyor. Komut setinden fiziksel yerleşime tüm aşamaları yapay zekayla geliştirilen Frostbite, ızgara yapısı sayesinde önbellek ihtiyacını ve güç tüketimini önemli ölçüde düşürüyor. Henüz çip üzerinde test edilmeyen bu proje, yapay zekanın donanım tasarımındaki gücünü gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli yapay zeka girişimi Architect Labs, tamamen yapay zeka sistemleri tarafından sıfırdan tasarlanan Frostbite isimli yeni CPU mimarisini duyurdu. Şirket, deneysel mimarinin geleneksel işlemci çekirdeklerine kıyasla watt başına 4,59 kat daha yüksek performans ve birim alan başına 8,77 kat daha fazla performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak bu dikkat çekici sonuçlar henüz fiziksel bir işlemci üzerinde doğrulanmış değil.

Geleneksel işlemci tasarımından farklı bir yaklaşım

Frostbite, geleneksel CPU mimarilerinden oldukça farklı bir hesaplama modeline dayanıyor. Mimari, 1990 yılında ortaya atılan interaction nets (etkileşim ağları) adı verilen matematiksel bir model üzerine inşa edildi. Tek ve büyük işlemci çekirdekleri yerine küçük hesaplama birimlerinden oluşan bir ızgara yapısı kullanan sistem, işlemleri birbirleriyle bağlantılı düğümler üzerinden gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Bu tasarımda her hesaplama birimi öncelikle kendi görevlerini yürütüyor. İşlem kapasitesi boşta kaldığında komşu birimlerden ek görevler alabiliyor. Yapılacak işlem bulunmadığında ise güç tüketimini azaltmak için pasif duruma geçebiliyor. Böylece merkezi bir zamanlayıcıya duyulan ihtiyaç ortadan kaldırılırken mimarinin daha kolay ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

Architect Labs'e göre bu yaklaşım, paylaşımlı bellek kullanımını, karmaşık önbellek hiyerarşilerini ve önbellek tutarlılığı mekanizmalarını da önemli ölçüde azaltıyor. Geleneksel işlemcilerde farklı çekirdeklerin ortak önbellek üzerinden veri paylaşması gerekirken Frostbite'ta her değerin tek bir sahibi bulunuyor ve hesaplamalar yerel etkileşimlerle gerçekleştiriliyor.

Tasarım sürecinin tamamında yapay zeka kullanıldı

Frostbite'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yalnızca belirli bileşenlerinin değil, işlemci mimarisinin neredeyse bütün aşamalarının yapay zeka tarafından tasarlanmış olması. Architect Labs, yapay zeka sistemlerinin komut setinden mikro mimariye, RTL tasarımından doğrulamaya ve nihai GDS yerleşimine kadar tüm süreci yürüttüğünü belirtiyor.

Şirket, bu süreçte önceden belirlenmiş mimari varsayımlara bağlı kalmadan farklı tasarım seçeneklerini değerlendirdiğini söylüyor. Dört ayrı araştırma aşamasında toplam 58 fikir üzerinde çalışılırken bunların 37'si nihai tasarımda korundu.

Yazılım tarafında ise Rust benzeri bir sözdizimine sahip Vine isimli programlama dili kullanılıyor. Bu dilde yazılan programlar, Ivy adı verilen bir ara gösterime dönüştürülüyor.

7 nm üretim sürecinde 4,59 kat verimlilik

Architect Labs, Frostbite mimarisini performans karşılaştırmaları için 7 nm üretim süreci üzerinden sentezledi. Tasarım sentez aşamasında 800 MHz frekansa ulaşırken nihai fiziksel yerleşimde 500 MHz seviyesinde çalıştı.

Dört hesaplama biriminden oluşan ve dört L3 düğümüyle eşleştirilen bir Frostbite Quad, toplam 0,792 mm² alan kaplıyor. Karşılaştırmada kullanılan geleneksel işlemci çekirdeği ise aynı üretim teknolojisinde 0,895 mm² büyüklüğünde. Şirket, karşılaştırdığı işlemcinin kimliğini yasal nedenlerden dolayı açıklamıyor.

Şirketin 25 farklı iş yükü üzerinde gerçekleştirdiği değerlendirmelerde Frostbite, watt başına performans açısından geometrik ortalamada 4,59 kat avantaj sağladı. Optimizasyon sürecinde kullanılan 10 iş yükünde bu oran 6,02 kata çıkarken, geliştirme sırasında kullanılmayan ve son değerlendirmeye ayrılan 15 iş yükünde 3,83 kat olarak ölçüldü. Birim alan başına performans tarafında ise geleneksel işlemci çekirdeğine kıyasla 8,77 katlık avantaj elde edildiği bildirildi.

Tam Boyutta Gör Architect Labs, elde edilen kazanımların temelinde bellek trafiğinin ve komut işleme yükünün azaltılmasının bulunduğunu belirtiyor. Frostbite özellikle paralel çalışmaya uygun görevlerde güçlü sonuçlar elde ederken şirket, dallanma ve dinamik iş yüklerinde de referans işlemciyi geride bıraktığını iddia ediyor.

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Henüz gerçek işlemci üzerinde test edilmedi

Frostbite'ın açıkladığı performans değerleri dikkat çekici olsa da sonuçların henüz gerçek bir işlemci üzerinde doğrulanmadığını vurgulamak gerekiyor. Şirketin paylaştığı veriler, 7 nm sürecine göre hazırlanan tasarımın sentez ve fiziksel yerleşim sonuçlarına dayanıyor.

Architect Labs, sonraki aşamada Frostbite'ın RTL kodlarını ve komut seti mimarisini (ISA) yayımlamayı planlıyor. Ayrıca geliştiricilerin mimariyi deneyebilmesi için FPGA tabanlı bir yazılım ortamı ve ilk aşamada temel bir işletim sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Şirket, daha büyük Frostbite yapılandırmalarını çok çekirdekli işlemcilerle karşılaştırmak için SPEC ve PARSEC gibi sektör standardı benchmark testlerini de kullanmayı planlıyor.

Frostbite şimdilik ticari olarak satışa sunulacak bir işlemciden ziyade, yapay zekanın sıfırdan işlemci mimarisi tasarlama potansiyelini gösteren deneysel bir çalışma niteliği taşıyor. Ancak açıklanan verimlilik rakamlarının oldukça heyecan verici olduğunu belirtmek gerekiyor.

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