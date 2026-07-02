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    Yapay zeka şirketi Anthropic ilaç geliştirecek

    Anthropic, yapay zekayı ilaç geliştirme süreçlerinde kullanmak için yeni bir program başlattı. Şirket, ticari olarak ilgi görmeyen hastalıklara yönelik tedaviler geliştirmeyi hedefliyor.

    Yapay zeka şirketi Anthropic ilaç geliştiricek Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka şirketi Anthropic, ilaç geliştirme süreçlerine yönelik yeni bir adım atarak şirket içinde bir ilaç keşif programı başlattığını duyurdu. Böylece şirket, sağlık sektöründe yapay zeka çözümleri geliştirmeye çalışan Alphabet, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin arasına katılmış oldu.

    San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Anthropic yaşam bilimleri başkanı Eric Kauderer-Abrams, yeni girişimin özellikle geleneksel şirketlerin ticari açıdan cazip bulmadığı "ihmal edilen hastalıklar" için tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanacağını açıkladı.

    Amaç, ilaç sektörünü daha yakından anlamak

    Kauderer-Abrams, şirketin bu alana giriş amacının sadece yeni ürünler sunmak olmadığını söyledi. Şirketin aynı zamanda ilaç geliştirme sürecini doğrudan deneyimleyerek daha etkili yapay zeka modelleri oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Anthropic'in ilaç üreticileriyle birlikte çalışmanın geliştireceği geri bildirim döngüsünün, sektöre yönelik yapay zeka araçlarının başarısı açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.

    Bununla birlikte Kauderer-Abrams, program kapsamında umut vadeden ilaç adayları keşfedilmesi halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Geleneksel ilaç geliştirme süreçlerinde bu tür adaylar, klinik deneylerle test edilerek güvenlik ve etkinlik açısından değerlendiriliyor.

    Claude Science platformunu destekleyecek

    Anthropic'in yeni girişimi, kısa süre önce tanıttığı Claude Science platformuyla da doğrudan bağlantılı. Şirket yöneticileri iç ilaç keşif programının şirketlere sunulacak yapay zeka araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ve gerçek ilaç geliştirme süreçlerinden elde edilen deneyimlerin ürünlerin iyileştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

    Öte yandan sağlık ektörü uzun süredir büyük teknoloji şirketlerinin ilgi gösterdiği alanlardan biri olmaya devam ediyor. Alphabet ve Apple farklı sağlık teknolojileri projeleri üzerinde çalışırken Amazon ise One Medical ve PillPack satın alımlarıyla oluşturduğu Amazon Health Services birimi üzerinden sağlık hizmetleri alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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