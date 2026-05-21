Yapay zeka şirketi Anthropic, ilk kez para kazanmaya hazırlanıyor

Habere göre Anthropic, yılın ilk çeyreğinde 4,8 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin haziran çeyreğinde ise yaklaşık 559 milyon dolar faaliyet kârı açıklamasının beklendiği aktarıldı. Şirketin daha önce yatırımcılarla paylaştığı finansal projeksiyonlarda ise tam yıllık kârlılığa en erken 2028’de ulaşmasının beklendiği görülüyordu.
Bununla birlikte Anthropic’in yılın tamamında kârlı kalıp kalamayacağı belirsizliğini koruyor. Şirketin genişleyen işlem gücü ihtiyaçları nedeniyle harcamalarını artırmayı planladığı belirtiliyor.
Claude’un popülerliği arttı
Şirketin aynı zamanda müşteri kitlesini çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığı da belirtiliyor. Bu kapsamda küçük işletmelere yönelik yeni bir hizmet duyurulduğu, ayrıca hukuk büroları için yeni araçlar geliştirildiği aktarıldı.
Öte yandan dikkat çekici bir diğer nokta ise şirketin maliyet yapısındaki değişim. Aktarılanlara göre Anthropic, ilk çeyrekte her 1 dolar gelir için 71 sentlik işlem gücü harcaması yapıyordu. Mevcut çeyrekte ise bu rakamın 56 sente düşmesinin beklendiği aktarıldı. Bu durumun şirketin ölçek büyüdükçe daha verimli hale geldiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.