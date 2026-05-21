    Yapay zeka şirketi Anthropic, ilk kez para kazanmaya hazırlanıyor

    Yapay zekanın öncü firmalarından Anthropic’in gelirinin ikinci çeyrekte 10,9 milyar dolara ulaşması ve ilk faaliyet kârını açıklaması bekleniyor. Şirketin emin adımlarla büyüdüğü görülüyor.

    Yapay zeka şirketi Anthropic’in, tarihindeki ilk faaliyet kârını elde etmeye hazırlandığı bildirildi. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre şirket, yatırımcılarına yaptığı son finansal sunumda ikinci çeyrek gelirlerinin yaklaşık 10,9 milyar dolara ulaşacağını ve böylece operasyonel anlamda ilk kez kâra geçeceğini açıkladı.

    Habere göre Anthropic, yılın ilk çeyreğinde 4,8 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin haziran çeyreğinde ise yaklaşık 559 milyon dolar faaliyet kârı açıklamasının beklendiği aktarıldı. Şirketin daha önce yatırımcılarla paylaştığı finansal projeksiyonlarda ise tam yıllık kârlılığa en erken 2028’de ulaşmasının beklendiği görülüyordu.

    Bununla birlikte Anthropic’in yılın tamamında kârlı kalıp kalamayacağı belirsizliğini koruyor. Şirketin genişleyen işlem gücü ihtiyaçları nedeniyle harcamalarını artırmayı planladığı belirtiliyor.

    Claude’un popülerliği arttı

    Anthropic’in gelirlerindeki hızlı artışın arkasında özellikle kurumsal müşterilerin şirketin Claude temelli kodlama araçlarına yönelmesi bulunuyor.

    Şirketin aynı zamanda müşteri kitlesini çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığı da belirtiliyor. Bu kapsamda küçük işletmelere yönelik yeni bir hizmet duyurulduğu, ayrıca hukuk büroları için yeni araçlar geliştirildiği aktarıldı.

    Öte yandan dikkat çekici bir diğer nokta ise şirketin maliyet yapısındaki değişim. Aktarılanlara göre Anthropic, ilk çeyrekte her 1 dolar gelir için 71 sentlik işlem gücü harcaması yapıyordu. Mevcut çeyrekte ise bu rakamın 56 sente düşmesinin beklendiği aktarıldı. Bu durumun şirketin ölçek büyüdükçe daha verimli hale geldiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

