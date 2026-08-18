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    Yapay zeka Tayvan'ı zengin etti, parayı halka dağıtıyor: Kişi başı ne kadar ödenecek?

    Yapay zeka patlaması Tayvan ekonomisini uçurdu. Hükümet, büyümenin meyvelerini halkla paylaşmak için her vatandaşa nakit ödeme yapacak. İşte kişi başı düşen miktar.

    Yapay zeka Tayvan'ı zengin etti, parayı vatandaşa dağıtıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan, küresel yapay zeka pazarındaki hızlı talep artışının etkisiyle 2026 yılında son 39 yılın en yüksek ekonomik büyümesini yaşamaya hazırlanıyor. Hükümet bu güçlü büyümenin meyvelerini doğrudan halkla paylaşma kararı aldı. Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, 2027 bütçesinde ülkedeki tüm vatandaşlara kişi başı 10 bin Yeni Tayvan doları (yaklaşık 314 ABD doları) tutarında tek seferlik "yapay zeka temettüsü" ödenmesini önerdi.

    Yapay zeka, bulut teknolojileri ve çip sektörüne olan küresel talep patlaması, üretimin merkezi konumundaki Tayvan'ı uçurdu. Ülke ekonomisi, 2026'nın ilk yarısında %14.15 büyüyerek son yarım asrın rekorunu kırdı. Söz konusu başarının halkın ortak çabasıyla geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Lai Ching-te "Teknoloji ekonomiyi, ekonomi ülkeyi güçlendirmeli ve bu refah vatandaşın günlük hayatında hissedilmeli" ifadelerini kullandı.

    Yapay zeka Tayvan'ı zengin etti, parayı vatandaşa dağıtıyor Tam Boyutta Gör
    Vatandaşlara dağıtılacak bu destek ödemesi için devlet bütçesinden toplamda 235.7 milyar Yeni Tayvan doları tahsis edilecek. Hükümet, büyüme hedeflerini yükseltip net borcunu neredeyse sıfırladıktan sonra bu ödeme planını 2027 bütçesine dahil etti. Vatandaşlar nakit olarak alacakları bu 10 bin Yeni Tayvan dolarını tamamen kendi isteklerine göre kullanabilecek. Hükümet, devlet finansmanındaki disiplini korurken, ekonomik büyümenin meyvelerini de adil bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor.

    Yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına tam gaz devam

    Tayvan, yapay zekadaki mevcut gücünü korurken gelecekteki liderliğini de sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ülkenin teknolojik gelişim yatırımları 2027'de bir önceki yıla göre %12.7 artarak 229.2 milyar Yeni Tayvan dolarına ulaşacak. Bu bütçenin 40.6 milyar Yeni Tayvan doları ise bilimsel araştırma, bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve uzman yetiştirilmesini hedefleyen 10 yeni yapay zeka projesine ayrılacak.

    Tayvan bu yatırımlarla mevcut yapay zeka ve yarı iletken gücünü korumayı, küresel tedarik zincirindeki kritik rolünü güçlendirmeyi ve gelecekteki teknoloji dalgalarında liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

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