Yapay zeka Tayvan'ı zengin etti, parayı halka dağıtıyor: Kişi başı ne kadar ödenecek?

Yapay zeka, bulut teknolojileri ve çip sektörüne olan küresel talep patlaması, üretimin merkezi konumundaki Tayvan'ı uçurdu. Ülke ekonomisi, 2026'nın ilk yarısında %14.15 büyüyerek son yarım asrın rekorunu kırdı. Söz konusu başarının halkın ortak çabasıyla geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Lai Ching-te "Teknoloji ekonomiyi, ekonomi ülkeyi güçlendirmeli ve bu refah vatandaşın günlük hayatında hissedilmeli" ifadelerini kullandı.
Yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına tam gaz devam
Tayvan, yapay zekadaki mevcut gücünü korurken gelecekteki liderliğini de sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ülkenin teknolojik gelişim yatırımları 2027'de bir önceki yıla göre %12.7 artarak 229.2 milyar Yeni Tayvan dolarına ulaşacak. Bu bütçenin 40.6 milyar Yeni Tayvan doları ise bilimsel araştırma, bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve uzman yetiştirilmesini hedefleyen 10 yeni yapay zeka projesine ayrılacak.
Tayvan bu yatırımlarla mevcut yapay zeka ve yarı iletken gücünü korumayı, küresel tedarik zincirindeki kritik rolünü güçlendirmeyi ve gelecekteki teknoloji dalgalarında liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: