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    Yapay zeka artık tek fotoğraftan konumunuzu bulabiliyor

    Yapay zeka araçları artık sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları analiz ederek insanların nerede bulunduğunu belirleyebiliyor. Konum etiketi ve GPS bilgileri kaldırılsa bile yer tespiti mümkün.

    yapay zeka sosyal medya fotoğrafları konum bulma Tam Boyutta Gör
    McAfee, yapay zekanın gösterilen seyahat fotoğraflarının neredeyse tamamında konumu belirleyebildiğini ortaya koydu. Teknoloji, yalnızca GPS meta verilerine güvenmek yerine, fotoğrafın içindeki görsel ipuçlarını analiz ediyor.

    Binalar, tabelalar, yol işaretleri, bitkiler, manzara ve tanınabilir yer işaretleri, kişinin fotoğraf çektiği yer hakkında bilgi verebiliyor. Bazı durumlarda, plajların, otel odalarının, nehirlerin ya da farklı açılardan genel görünümün fotoğrafları, yapay zekanın ülke veya konumu tahmin etmesi için yeterli ipucu sağlayabiliyor.

    Yapay zeka destekli coğrafi konum belirleme araçları, mimariyi, araziyi, sokakları, tabelaları, bitki örtüsünü ve diğer çevresel ayrıntıları analiz ederek, dosya GPS veya EXIF ​​konum verisi içermese bile bir fotoğrafın nerede çekildiğini tahmin edebiliyor.

    Dolandırıcılar konum bilgilerinizi kullanabilir

    Dolandırıcılar, bu bilgileri kimlik avı dolandırıcılığında kullanabilir. Örneğin, seyahat fotoğrafları paylaşan biri, farkında olmadan nereye seyahat ettiğini ortaya çıkarabilir. Dolandırıcı daha sonra o konumda şüpheli bir aktivite olduğunu belirten sahte bir banka uyarısı gönderebilir. Mesaj, kişinin yakın zamanda yaptığı seyahatle eşleşen ayrıntılar içerdiğinden, daha inandırıcı görünebilir. McAfee araştırmacıları, bu tür kişiselleştirilmiş dolandırıcılığı artan bir risk olarak vurguluyor.

    Kullanıcılar, seyahat fotoğraflarını paylaşmadan önce eve dönene kadar bekleyerek, sosyal medya gönderilerini kimlerin görebileceğini sınırlayarak ve paylaşmadan önce görsellerde belirgin konum ipuçlarını kontrol ederek riski azaltabilir. Fotoğraf meta verilerini kaldırmak da yardımcı olabilir ancak bir fotoğrafın içindeki görsel ayrıntılar yine de modern yapay zeka sistemlerinin konumu tespit etmesini sağlayabilir.

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