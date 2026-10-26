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    Elon Musk imzalı The Odyssey ilk bölümü ile yayında

    The Odyssey filminin oyuncu seçimlerinin tartışması henüz bitmişti ki bu kez Elon Musk’ın yapay zekâya hazırlattığı The Odyssey uyarlaması gündeme düştü.        

    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Sinemalarda The Odyssey fırtınası eserken Elon Musk takipçilerine Grok Imagine ile hazırlayacağı bir The Odyssey uyarlamasının sözünü vermişti. Aylar süren çalışmaların sonunda yapay zekâ The Odyssey ilk bölümüyle yayında.

    Christopher Nolan mı Grok Imagine mı?

    SpaceXSI firması serinin yaratılması için Wonder Studios ve yönetmen Dev Walker ile iş birliği yapmış. Standart uzunlukta bir film olacak yapay zekâ The Odyssey, Homer’in romanına tamamen bağlı kalacak.  

    Grok Imagine yapay zekâsının yeteneklerini sergilemek için hazırlanan seride karakter devamlılığı ve seslendirmeler oldukça başarılı ancak tabii ki bir Nolan yapımının tadını vermiyor. Yine de yapay zekâ ile film endüstrisinin nerelere gidebileceğine dair önemli fikirler barındırıyor. Önümüzdeki günlerde yeni bölümler gelmeye devam edecek.  

    Diğer taraftan sinema sektörü Elon Musk’a tepkili. Doctor Strange yönetmeni Scott Derrickson, Elon Musk’ın tamamen saçmaladığını ve 20’li yaşlarda okumayı bırakmasının sonucunda bunların yaşandığını paylaştı. Elon Musk ise Nolan’ı beyaz düşmanı ilan etmiş ve oyuncu seçimlerinin sadece akademiyi memnun etme çabası olarak tanımlamıştı.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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