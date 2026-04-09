    Yapay zeka tsunamisi GitHub’ı vurdu: Trafik 14 kat arttı

    GitHub’da yapay zeka ajanlarının etkisiyle kod üretimi hızla arttı. Trafik 14 kat büyürken, platform altyapısı zorlanıyor ve kesintiler geliştiriciler için ciddi sorunlara yol açıyor.

    Yapay zeka destekli kod üretimindeki patlama, dünyanın en büyük yazılım geliştirme platformlarından GitHub üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Microsoft bünyesindeki platform, yapay zeka ajanlarının otomatik olarak ürettiği devasa kod hacmi nedeniyle altyapı sınırlarına dayanmış durumda. Artan yük, son dönemde sıklaşan hizmet kesintileriyle kendini açıkça gösteriyor.

    Yükseliş radikal seviyede

    The Information tarafından aktarılan bilgilere göre GitHub COO’su Kyle Daigle, platformda haftalık kod taahhütlerinin 275 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu hızın devam etmesi halinde 2026 yılı boyunca toplam commit sayısının 14 milyarı aşması bekleniyor. Bu da yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 14 katlık bir artış anlamına geliyor.

    Yapay zeka ajanlarının etkisi özellikle pull request verilerinde net şekilde görülüyor. Eylül 2025’te yaklaşık 4 milyon seviyesinde olan AI kaynaklı pull request sayısı, Mart 2026 itibarıyla 17 milyonun üzerine çıktı.

    Genel eğilim, bağımsız verilerle de doğrulanıyor. Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code aracının GitHub üzerindeki haftalık katkıları, son altı ayda yaklaşık 100 binden 2,5 milyonun üzerine çıkarak 25 kat artış gösterdi.

    Bu büyümenin arkasında, son dönemde art arda piyasaya sürülen yapay zeka programlama ajanları bulunuyor. OpenAI’ın Şubat ayında duyurduğu Codex, Anthropic’in gelişmiş modellerle güçlendirdiği Claude Code ve çoklu ajan hiyerarşisi sağlayan açık kaynaklı OpenClaw gibi araçlar otomatik kod üretiminin ölçeğini dramatik biçimde genişletti.

    Tokenmaxxing dönemi

    Yapay zeka destekli yazılım geliştirme, aynı zamanda yeni bir rekabet kültürünü de beraberinde getirdi. “Tokenmaxxing” olarak adlandırılan bu yaklaşımda mühendisler, yapay zeka sistemlerini en yüksek kapasitede kullanarak daha fazla üretim yapmayı hedefliyor.

    Bu eğilim, şirket içi sıralama sistemleriyle daha da pekişiyor. Mühendisler arasında en fazla token tüketimi üzerinden rekabet yaşanırken bu durum yapay zeka kullanımını teşvik eden ancak aynı zamanda kaynak tüketimini artıran bir unsur haline geliyor.

    GitHub zorlanıyor

    Ancak bu hızlı büyüme ciddi teknik sorunları da beraberinde getiriyor. GitHub’da son dönemde yaşanan kesintilerde artış gözlemlenirken, şirket bu durumu yüksek trafik dalgaları ve Azure bulut altyapısına geçiş sürecinin etkileriyle açıklıyor. Geliştirici tarafında ise memnuniyetsizlik dikkat çekiyor. OpenClaw kurucusu Peter Steinberger, GitHub API kullanımında sık sık limitlere takıldıklarını belirterek sistemi açıkça eleştirdi ve “bu sistem ajanlar için tasarlanmadı” ifadelerini kullandı.

    GitHub için bir diğer kritik gelişme ise rekabet cephesinde yaşanıyor. Daha önceki haberlere göre OpenAI, GitHub’a benzer bir kod barındırma platformu geliştirme seçeneğini değerlendiriyor. Bu platformun ileride Codex kullanıcılarına sunulması ihtimali GitHub’ın en büyük trafik kaynaklarından birinin doğrudan rakibe dönüşebileceği anlamına geliyor.

    Tüm bu büyümeye rağmen en kritik soru işaretlerinden biri gelir tarafında ortaya çıkıyor. GitHub’ın mevcut iş modeli ağırlıklı olarak kullanıcı başına aboneliklere dayanıyor. Ancak üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının platformla etkileşimleri, bu modele tam olarak uymuyor. Bu durum, artan trafik hacminin doğrudan gelir artışına dönüşmemesi riskini gündeme getiriyor.

