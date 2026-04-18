Spotify'ın AI ile başı dertte: Yapay zekâ ve botlarla 8 milyon dolarlık Spotify vurgunu

Tam Boyutta Gör Her ay milyarlarca dinlenmeye ulaşan Spotify, gelir dağılımı için oldukça basit bir model kullanıyor: Bir şarkı en az 30 saniye dinlendiğinde “geçerli dinlenme” sayılıyor ve içerik sahibine ortalama 0,004 dolar civarında bir telif bedeli (royalty) ödeniyor. Bağımsız sanatçılar için erişilebilir bir gelir kapısı açan bu sistem, bu basit yapısı sebebiyle suistimale de kapı aralıyor. Son dönemde hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri ise bu sistemi istismar etmeyi daha da kolay hâle getiriyor.

2017 yılında Bulgaristan'da yaşanan milyonluk vurgunla gündeme taşınan bu açık, son günlerde yeniden dillerde. Çünkü kısa süre önce benzer bir vaka daha yaşandı. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan bir adam, yapay zekâdan faydalanarak Spotify'dan milyonlarca dolar kazandı.

Dokuz yıl önce Bulgaristan'da yaşanan olay, bu açığın nasıl suistimal edilebileceğini en net gördüğümüz örnek oldu. Kimliği hâlâ kamuoyuna açıklanmayan bir kişi ya da grup, “Soulful Music” ve “Music From The Heart” adlı iki çalma listesine 500'e yakın parça yükledi. Her parça tam da Spotify’ın minimum telif eşiği olan 30 saniyenin biraz üzerinde tutulmuştu. Ardından parası ödenip alınmış 1.200 adet Spotify Premium hesabı üzerinden bu playlist’ler 7/24 kesintisiz loop’a sokuldu; yani tekrar tekrar oynatıldı. Teknik olarak hiçbir yasa ihlali yoktu. Hesaplar yasal yolla açılmıştı, parçalar platform kurallarına uygundu ve dinlenmeler gerçek gibi görünüyordu. Ancak matematik inanılmazdı. Aylık yaklaşık 12 bin dolarlık abonelik maliyetine karşın 400 bin doları aşan telif geliri elde ediliyordu. Nitekim Ekim 2017’de parçalar silinene kadar 1 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı. Üstelik Spotify bu olayı dolandırıcılık olarak bile nitelendirmedi. Çünkü sistemin kendi kurallarına göre her şey yasaldı.

Yapay Zekâ ve Botlarla 8 Milyon Dolarlık Spotify Vurgunu

2026'ya geldiğimizde ise aynı mantık bu kez yapay zekâ ile yeniden devreye sokuldu. Kuzey Karolina'da ikamet eden Michael Smith, yapay zekâ araçlarıyla yüz binlerce sahte şarkı üretti. Bunlar genellikle ambient, lo-fi veya kolayca üretilebilir türlerde parçalardı. Ardından binlerce “bot” hesabı oluşturdu ve bu botlara şarkıları milyarlarca kez dinletti. Üstelik Smith'in operasyonu yalnızca Spotify’ı değil Apple Music, Amazon Music ve YouTube Music gibi platformları da kapsıyordu. Sonuç? Yaklaşık 8.1 milyon dolar telif geliri.

Ancak Bulgaristan olayının aksine bu kez vurgunun sonu hapis oldu. Farkı yaratan kritik nokta şuydu: Smith'in bot hesapları sahte kimlikler, kurumsal kartlar ve yalan beyanlarla açılmıştı. Bu da doğrudan "elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık" suçuna girdi. Smith mahkemede bu parayı iade etmeyi kabul etti. Ancak bu hapis cezası almasına engel olmayabilir. Cezası 29 Temmuz 2026’da açıklanacak; 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Suno ve Udio gibi yapay zekâ araçları sayesinde günümüzde AI ile müzik üretmek son derece kolay hâle gelmiş durumda. Diğer yandan yapay zekâ, bot programlamayı da epey kolaylaştırdı. Bu da ileride benzer operasyonların daha da yaygınlaşabileceği yönünde endişe yaratıyor. Nitekim sektör kaynakları, 2026 itibarıyla “sahte dinleyici” ağlarının telif havuzunu ciddi şekilde erittiğini belirtiyor. Spotify gibi platformlar daha gelişmiş tespit sistemleri (dinleme örüntüsü analizi, IP filtreleme vb.)geliştirse de yapay zekânın hızına yetişmeleri pek kolay gözükmüyor. Bu yüzden yakın bir gelecekte AI müzik yüklemelerine daha sıkı kısıtlamalar gelebilir.

