Yapay zeka veri merkezleri ABD'nin karbon salımını patlatabilir

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ABD'de yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni doğal gaz santrallerinin kurulması ülkenin iklim hedeflerini tehdit ediyor. Sierra Club tarafından hazırlanan yeni analize göre ABD'nin elektrik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları 2030 yılına kadar 2025 seviyesine kıyasla yüzde 42 artabilir. Bu artış, elektrik sektörünün son 15 yılda elde ettiği sera gazı emisyonu azaltımlarını büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.

Karbon emisyonları hızla artıyor

Analizde, planlanan yapay zeka projelerinin hayata geçirilmesi durumunda ABD'nin elektrik üretiminden kaynaklanan yıllık karbondioksit salımının 2030'da 2,1 milyar metrik tona ulaşacağı öngörülüyor. Bu, 2025 seviyesine kıyasla 618 milyon tonluk ek emisyon anlamına geliyor. Söz konusu miktar, yaklaşık 128,8 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon salımına eşdeğer.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken işlem gücü, veri merkezlerinin elektrik tüketimini hızla artırıyor. Bu talebi karşılamak isteyen teknoloji şirketleri ise yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra doğal gazla çalışan elektrik santrallerine yöneliyor.

Üstelik emisyon artışının önemli bir bölümünün doğrudan mevcut elektrik şebekesine bağlı olmayan tesislerden kaynaklanması bekleniyor. Veri merkezi işletmecileri, şebekeye bağlantı için uzun süre beklemek yerine kendi enerji üretim tesislerini kurmayı tercih ediyor. Bu tesislerde de genellikle gaz jeneratörleri kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Sierra Club'ın iklim ve enerji alanındaki başdanışmanı Jeremy Fisher'ın tahminlerine göre, 2030 yılına kadar şebekeye doğrudan bağlı olmayan bu enerji kaynaklarından kaynaklanacak yıllık emisyon 460 milyon tonu aşabilir. Bu miktar, Meksika'nın bir yıllık toplam karbon emisyonuna yakın.

ABD'de fosil yakıt yatırımları yeniden hızlanıyor

ABD'nin toplam sera gazı emisyonları 2007 yılında yaklaşık 6,58 milyar metrik tonla zirve yaptıktan sonra 2025'te 5,35 milyar metrik tona kadar gerilemişti. Ancak veri merkezlerinin elektrik talebindeki artışla birlikte emisyonlar yeniden yükselişe geçti.

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Bu süreçte Trump yönetiminin fosil yakıt altyapısına yönelik yatırımları teşvik etmesi, kirlilik düzenlemelerini gevşetmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin önünü kesen politikaları da etkili oluyor. Environmental Defense Fund tarafından bu ay yayımlanan ayrı bir rapora göre ABD, son 10 yılı aşkın sürenin en büyük yeni fosil yakıtlı elektrik üretim kapasitesi inşasına hazırlanıyor.

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Yapay zeka veri merkezleri ABD'nin karbon salımını patlatabilir

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