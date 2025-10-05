Yapay zeka veri merkezleri, enerji faturalarını uçuruyor

Tam Boyutta Gör ABD genelinde hızla çoğalan yapay zeka veri merkezleri, sadece teknoloji sektörünü değil milyonlarca vatandaşın enerji maliyetlerini de etkiliyor. Bloomberg’in yeni analizine göre özellikle bu tesislere 80 kilometre mesafede yaşayan kullanıcıların toptan elektrik fiyatları 2020’den bu yana yüzde 267’ye kadar arttı. Artışın nedeni, yapay zekanın gerektirdiği devasa işlem gücünün elektrik şebekeleri üzerindeki baskısı olarak gösteriliyor.

Veri merkezlerinin büyüyen enerji açlığı, sıradan tüketicilerin cebini yakıyor

Yapay zeka altyapıları, her gün milyarlarca veri işlemek için büyük miktarda enerji harcıyor. Bu durum, şebeke kapasitesinin genişletilmesi ve bakım maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık üçte ikisi bölgesel şebekelerden karşılandığından bu ek yük doğrudan bölge sakinlerinin faturalarına yansıyor. Enerji maliyetlerindeki bu sıçrama, özellikle sabit gelirli haneleri olumsuz etkiliyor.

Baltimore, bu eğilimin en belirgin örneklerinden biri. Bloomberg’in enerji analitiği firmaları Grid Status ve DC Byte’tan aldığı verilere göre kentte toptan elektrik fiyatları son beş yılda %125 oranında arttı. Ortalama bir hane, geçtiğimiz yıl elektrik faturasında aylık 17 dolar ek ödeme yaptı. Uzmanlara göre bu fark 2026 itibarıyla 4 dolar daha yükselecek. Teksas’ta ise durum daha kritik. Çünkü eyalet genelinde veri merkezleri en büyük yeni güç tüketim kaynağı haline geldi.

Enerji uzmanları, bu büyümenin sadece ekonomik değil çevresel sonuçları da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bloomberg’in tahminlerine göre veri merkezlerinin enerji talebi 2035’e kadar iki katına çıkacak, bu da ABD’nin toplam elektrik talebinin yüzde 10’una denk geliyor. Bu artış, 1960’larda klimanın yaygınlaşmasından bu yana görülen en büyük enerji sıçraması olarak tanımlanıyor. Artan fosil yakıt kullanımı, karbon salımını ve iklim değişikliğine katkıyı da artırabilir.

