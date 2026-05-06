Yapay zekâ veri merkezleri okyanusa taşınıyor: Dalgalardan güç alacak

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlama, beraberinde devasa bir enerji ve altyapı ihtiyacını da getirdi. Büyük dil modelleri ve üretken yapay zekâlar yaygınlaştıkça, bu sistemleri çalıştıran veri merkezlerinin elektrik tüketimi ve soğutma gereksinimleri ciddi bir sorun hâline geldi. Bu sorunu çözmek için harekete geçen devletler ve şirketler, bugün dünyanın dört bir yanında veri merkezlerine ve bunları besleyen enerji altyapılarına trilyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Diğer yandan giderek artan bu enerji ihtiyacını karşılamak için uzaya veri merkezleri kurma fikri de bugün artık ciddi ciddi değerlendiriliyor Tam da bu noktada yeni bir alternatif daha ortaya çıkmaya başlamış durumda: Okyanus gücü...

ABD merkezli yenilenebilir enerji ve okyanus teknolojisi şirketi Panthalassa, artan enerji ihtiyacını fırsata çevirmek için önemli bir adım attı. Son yıllarda tüm dünyada nüfuz sahibi hâline gelen Peter Thiel'ın (Palanthir'in kurucusu) desteğini de arkasına alan Panthalassa, son yatırım turu sırasında 140 milyon dolar fon toplayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu son yatırım turu, şirketin değerlemesini yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine taşıdı.

Dalga Enerjisiyle Çalışan Veri Merkezleri Geliyor

Panthalassa’nın geliştirdiği sistemler, geleneksel veri merkezlerinden oldukça farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirketin Ocean-3 adını verdiği platformlar, açık okyanusta yüzen otonom ünitelerden oluşuyor. Bu platformlar, dalgaların hareketinden elektrik üreterek kesintisiz bir enerji kaynağı elde ediyor. Ancak burada kritik fark, üretilen enerjinin karaya taşınmaması; bunun yerine doğrudan platform üzerindeki yapay zeka çiplerini çalıştırmak için kullanılıyor.

Bu sistemlerde veri işleme süreci de alışılmışın dışında işliyor. Yapay zekâ modelleri, platform üzerinde çalışarak sonuçları (token’ları) uydu bağlantısı aracılığıyla karaya iletiyor. Böylece hem enerji iletimine gerek kalmıyor hem de veri merkezlerinin fiziksel olarak karada kurulmasına duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Veri Merkezlerini Okyanusta Kurmak Soğutma Konusunda da Avantaj Sağlıyor

Okyanusun sunduğu bir diğer önemli avantaj da soğutma. Geleneksel veri merkezlerinde en büyük mühendislik problemlerinden biri olan ısı yönetimi, bu platformlarda çevredeki deniz suyu sayesinde doğal ve ücretsiz şekilde çözülebiliyor. Bu da donanım ömrünü uzatırken işletme maliyetlerini de ciddi ölçüde düşürüyor.

Panthalassa, yaklaşık on yıldır dalga enerjisi, otonom sistemler ve denizde bilişim teknolojileri üzerine çalışıyor. 2021 ve 2024 yıllarında test edilen Ocean-1, Ocean-2 ve Wavehopper prototipleri, bu konseptin teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koydu. Şirket şimdi ise Ocean-3 serisi ile birlikte bu teknolojiyi gerçek dünyada ölçeklendirmeye hazırlanıyor. İlk pilot platformların 2026 yılı içerisinde Kuzey Pasifik’te devreye alınması planlanıyor. Ticari kullanım için hedef tarih ise 2027.

Panthalassa CEO’su Garth Sheldon-Coulson’a göre açık okyanus, enerji üretimi açısından henüz yeterince değerlendirilmemiş devasa bir kaynak. Şirket, dalga enerjisi sayesinde elektriği kilovat-saat başına yaklaşık 0,02 dolar gibi oldukça düşük bir maliyetle üretebileceğini iddia ediyor. Bu da okyanusu potansiyel olarak “gezegenin en ucuz enerji kaynağı” hâline getirebilir.

Tabii bu vaatlerin gerçeğe dönüştürülmesinin önünde duran bazı önemli zorluklar da var. Açık deniz koşulları, doğası gereği mühendislik açısından son derece zorlu bir ortam sunuyor. Tuzlu suyun neden olduğu korozyon, biyolojik kirlenme, fırtınalar ve sürekli mekanik stres, bu sistemlerin uzun vadeli dayanıklılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca uydu bağlantısının getirdiği gecikme (latency) da bazı yapay zekâ iş yükleri için sınırlayıcı olabilir.

Tüm bu endişelere rağmen, işin arkasında Peter Thiel'ın olması, bu projenin gerçeğe dönüşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Üstelik son yatırım turundaki performans, yatırımcıların da bu projenin başarı şansına ikna olduğunu gösteriyor. Anlayacağınız Panthalassa, önümüzdeki yıllarda adını daha sık duyacağımız bir şirkete dönüşebilir.

