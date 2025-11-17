Giriş
    Yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırım petrol yatırımlarını geçti!

    2025’te veri merkezleri için harcanacak 580 milyar dolar, petrol yatırımlarını geride bırakacak. Yenilenebilir enerji ve mikro şebekeler, AI veri merkezleri için asıl güç kaynağı olacak.

    Yapay zeka veri merkezleri petrol yatırımlarını geçti! Tam Boyutta Gör

    Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı yeni rapor, veri merkezlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. 2025 yılında dünya genelinde veri merkezlerine 580 milyar doların harcanacağı bildiriliyor. Bu, yeni petrol kaynakları için ayrılacak bütçeden 40 milyar dolar daha fazla.

    Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin on yılın sonunda beş kat artması, mevcut tüm veri merkezlerinin toplam tüketiminin iki katına ulaşması bekleniyor. Geleneksel veri merkezlerinde de enerji talebi artacak ancak bu artış AI merkezlerindeki kadar dramatik olmayacak.

    Yenilenebilir enerji esas kaynak olacak

    Talep artışının yarısının ABD’den, kalanının ise Avrupa ve Çin’den gelmesi öngörülüyor. Çoğu yeni veri merkezi, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan büyük şehirlerde inşa ediliyor. Ajans verilerine göre planlanan merkezlerin yarısı en az 200 megavat kapasiteye sahip ve çoğu mevcut veri merkezlerinin yakınında konumlanıyor.

    Öte yandan AI veri merkezleri için planlanan yatırımların ölçeği de dudak uçuklatıyor. OpenAI, veri merkezleri için 1,4 trilyon dolar, Meta 600 milyar dolar, Anthropic ise 50 milyar dolar bütçe ayırdı.

    IEA’ya göre 2035 yılına kadar yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyacının çoğunu yenilenebilir kaynakları sağlayacak. Aktarılanlara göre son yıllarda maliyeti ciddi şekilde düşen güneş enerjisi, veri merkezi geliştiricilerinin en çok tercih ettiği kaynak olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki 10 yılda veri merkezleri için yaklaşık 400 teravat-saat enerji yenilenebilir kaynaklardan, 220 teravat-saat doğal gazdan, eğer küçük modüler nükleer santraller planlandığı gibi işlerse 190 teravat-saat de nükleer enerjiyle sağlanacak.

