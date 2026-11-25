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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka veri merkezlerinin elektrik ihtiyacına bin derecelik ısı bataryaları çare oluyor. Rüzgar ve güneş enerjisini depolayan sistem, özel maddeleri bin derecenin üzerine kadar ısıtıyor. Depolanan bu sıcaklık, ihtiyaç anında buhar türbinleriyle yeniden elektriğe dönüştürülüyor. Gaz santrallerine göre çok daha hızlı kurulan teknoloji, kesintisiz ve ekonomik enerji imkanı tanıyor. Sistem, veri merkezleri için temiz ve sürdürülebilir bir gelecek vaat ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı, enerji sektörünün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Şirketler bu talebi karşılamak için kendi doğal gaz santrallerini kurmaya yönelirken yüksek ekipman maliyetleri, gaz türbini tedarikinde yaşanan gecikmeler ve emisyonlar alternatif çözümleri gündeme getiriyor.

Enerji alanında çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Energy Innovation tarafından yayımlanan yeni bir rapor, güneş ve rüzgar enerjisini depolayarak veri merkezlerine 7/24 elektrik sağlayabilecek dev ısı bataryalarını alternatif olarak gösteriyor. Hibrit termal enerji adı verilen bu yaklaşım, bazı bölgelerde doğal gaz santralleriyle maliyet açısından rekabet edebilirken çok daha kısa sürede devreye alınma potansiyeli taşıyor.

Raporun yazarı ve Energy Innovation kıdemli araştırmacısı Eric Gimon'a göre yenilenebilir enerji projelerinin geliştirildiği bölgelerde bu sistemler bir veya iki yıl içerisinde kurulabilir. Bu süre, doğal gaz santrallerinde ihtiyaç duyulan türbinlerin tedariki için yaşanan uzun bekleme sürelerine kıyasla önemli bir avantaj sunuyor.

Elektrik 1.000 derecenin üzerinde depolanacak

Isı bataryaları, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriği kullanarak kaya, tuğla veya özel malzemeleri 1.000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara kadar ısıtıyor. Bu enerji saatlerce, günlerce hatta haftalarca depolanabiliyor.

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Sistemler başlangıçta ağırlıklı olarak çimento üretimi ve gıda işleme gibi endüstriyel süreçlerde ihtiyaç duyulan ısıyı sağlamak için geliştirildi. Ancak depolanan enerji elektrik üretiminde de kullanılabiliyor. Bunun için ısıyla su kaynatılıyor, ortaya çıkan buhar bir türbini döndürüyor ve jeneratör aracılığıyla elektrik elde ediliyor. Böylece güneşin veya rüzgarın yeterli enerji üretmediği saatlerde de veri merkezlerine elektrik sağlanabiliyor.

Teknolojinin en önemli dezavantajı ise enerji dönüşümündeki kayıplar. Eric Gimon'un hesaplamalarına göre sisteme verilen enerjinin yalnızca yaklaşık yüzde 40'ı yeniden elektrik olarak elde edilebiliyor. Bu oran, gidiş-dönüş verimliliği genellikle yüzde 90-95 seviyesinde olan lityum iyon bataryaların oldukça gerisinde.

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Buna rağmen ısı bataryaları uzun süreli enerji depolamada maliyet avantajı sağlayabiliyor. Veri merkezlerinin güneş ve rüzgar enerjisinin bulunmadığı dönemler için çok büyük miktarda enerji depolaması gerekiyor. Yenilenebilir elektriğin yeterince ucuz olduğu bölgelerde dönüşüm kayıpları ekonomik açıdan tolere edilebiliyor. Gimon'a göre uzun süreli depolamada termal sistemler, geleneksel lityum iyon bataryalardan daha ucuz olabilir.

Megavatsaat başına 120 dolara kesintisiz elektrik

Raporda hibrit termal enerji sistemlerinin maliyetine ilişkin tahminler de paylaşılıyor. Güneş ve rüzgar santrallerini, ısı bataryalarını ve buhar türbinlerini bir araya getiren sistemlerin megavatsaat başına yaklaşık 120 dolara kesintisiz elektrik sağlayabileceği hesaplanıyor. Bu tutara yenilenebilir enerji tesislerinin geliştirme maliyetleri de dahil.

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Maliyet, veri merkezinin bulunduğu bölgeye göre doğal gaz santralleriyle rekabet edebiliyor. Örneğin ABD’de Batı Teksas'ta özel bir doğal gaz santraliyle elektrik üretmenin maliyeti megavatsaat başına yaklaşık 72 dolar seviyesinde. Meta'nın Ohio'daki şebekeden bağımsız doğal gaz santraliyle elektrik üretme maliyeti ise 140-165 dolar arasında.

Üretim kapasitesi kısa sürede artırılabilir

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Isı bataryaları geliştiren şirketler arasında Antora, Brenmiller Energy, Electrified Thermal Solutions ve Rondo Energy bulunuyor. ABD'de bu teknolojiyi veri merkezlerinde elektrik üretmek amacıyla kullanan bir tesisin henüz bulunmadığı belirtiliyor.

Bu alandaki girişimlerden Cache Energy'nin CEO'su Arpit Dwivedi ise üretimin hızla ölçeklendirilebileceğini düşünüyor. Şirketin geliştirdiği sistem, özel bir bağlayıcıyla kaplanan kireç taşı türevi peletlerde ısı depoluyor. Standart çelik bileşenlerin kullanılması ve malzemelerin kolay bulunabilmesi üretimi kolaylaştırıyor.

Cache Energy, mevcut kapasitesiyle yılda yaklaşık 1 GWh kapasiteli sistem üretebiliyor. Dwivedi, bu kapasitenin 12 ayda 10 GWh'ye, 24 ayda ise 100 GWh'ye çıkarılabileceğini öngörüyor. Şirket, teknolojisini halihazırda endüstriyel ısıtma ve binaların ısıtılması için rüzgar enerjisi depolamada kullanıyor. Veri merkezlerinde elektrik üretimi amacıyla kullanılması için de sektör temsilcileriyle görüşmeler yürütüyor.

Hibrit termal sistemler, veri merkezi işletmecilerinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi geliştiricileri için de yeni fırsatlar sunuyor. Tahminlere göre yenilenebilir enerji projeleri, termal batarya ve buhar türbini eklenmesiyle ekonomik değerlerini üç katına kadar çıkarabilir. Böylece yalnızca üretim yapılan saatlerde elektrik sağlayan santraller, depolama sayesinde kesintisiz enerji sunabilir.

Bu model, veri merkezlerinin şebekeye bağlanmak için yıllarca beklemesine de bir çözüm sunuyor. Zira yenilenebilir enerji geliştiricileri, ürettikleri elektriği doğrudan şebekeden bağımsız çalışan veri merkezlerine satabilir.

Öte yandan ABD'de elektrik dağıtım şirketleri ve şebeke işletmecileri, artan tüketimin şebekeye aşırı yük bindirmemesi için veri merkezlerinden kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamalarını veya bunun maliyetini üstlenmelerini istiyor. Özellikle sıcak hava dalgaları, kış fırtınaları ve tüketimin zirve yaptığı dönemlerde bu talep daha da önem kazanıyor.

Bazı eyaletler de veri merkezi işletmecilerinden doğal gaz santrallerinin yanında temiz enerji alternatiflerini değerlendirmelerini talep ediyor. Lityum iyon bataryaların yanı sıra termal enerji depolama sistemleri de bu ihtiyaca yanıt verebilir.

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