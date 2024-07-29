Yapay zekada enerji devrimi: Yenilikçi CRAM teknolojisi geliyor

Yapay zeka hesaplamaları için devrim niteliğinde
Kaçıranlar için günümüzde makine öğrenimi veya yapay zeka süreçleri, sistem içinde bilgilerin işlendiği mantık (logic) ve verilerin depolandığı belleklere (memory) veya başka bir deyişle von Neumann mimarisine dayanıyor. Bu da veri transferi sırasında büyük miktarda güç ve enerji tüketimi demek.
Ayrıca bilim insanları, projenin temellerinin 20 yıldan fazla bir süredir devam eden araştırmalara ve Mühendislik Profesörü Jian-Ping Wang'ın MTJ nanocihazları kullanarak yaptığı öncü çalışmalara dayandığını söylüyor.
2.500 kata kadar enerji tasarrufu
Nature dergisinde yayınlanan makalenin ortak yazarı Ulya Karpuzcu, "Son derece enerji verimli bir dijital tabanlı bellek içi hesaplama alt yapısı olarak CRAM, hesaplamanın bellek dizisindeki herhangi bir konumda gerçekleştirilebilmesi açısından oldukça esnek. Buna göre, CRAM'i çeşitli yapay zeka algoritmalarının performans ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak şekilde yeniden yapılandırabiliriz," dedi. Ayrıca, geleneksel yapay zeka sistemlerinin yapı taşlarına göre daha enerji verimli olduğunu belirtti.
Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar dahil olmak üzere çalışmanın arkasındaki ekip, şu anda yarı iletken endüstrisinin liderleriyle birlikte çalışarak projeyi sonuçlandırmayı ve yapay zeka işlevselliğini ilerletmek için donanım üretmeyi planlıyor. Ancak bunun kısa bir süreç olmadığını belirtelim. Keza araştırmacıların ölçeklenebilirlik, üretim ve mevcut silikonla entegrasyon gibi zorlukların üstesinden gelmeleri gerekme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.