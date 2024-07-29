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    Yapay zekada enerji devrimi: Yenilikçi CRAM teknolojisi geliyor

    Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zekanın artan enerji tüketimini 1000 kat veya daha fazla azaltacak yeni bir çözüm geliştirdi. İşte yenilikçi CRAM teknolojisi...
    Yapay zekada enerji devrimi: Yenilikçi CRAM teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Çağımızın en büyük teknolojilerinden biri olarak nitelendirilen yapay zeka, getirdiği yeniliklerle tüm sektörleri dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka uygulamalarına olan talebin artması ise enerji tüketimi sorunlarını eleştiri odağı haline getirmiş durumda. Ancak bu çok yakında değişebilir. Araştırmacılar, yapay zeka enerji kullanımını en az 1.000 kat veya daha fazla azaltabilecek yeni bir "hesaplamalı rastgele erişim belleği" CRAM prototipi geliştirmeyi başardı.

    Yapay zeka hesaplamaları için devrim niteliğinde

    Kaçıranlar için günümüzde makine öğrenimi veya yapay zeka süreçleri, sistem içinde bilgilerin işlendiği mantık (logic) ve verilerin depolandığı belleklere (memory) veya başka bir deyişle von Neumann mimarisine dayanıyor. Bu da veri transferi sırasında büyük miktarda güç ve enerji tüketimi demek.

    Yapay zekada enerji devrimi: Yenilikçi CRAM teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen CRAM ise, bu süreci manyetik tünel bağlantıları (MTJ'ler) adı verilen spintronik cihazlar kullanarak doğrudan bellek içerisine taşıyor. Ayrıca bu süreçte kullanılan Spintronik bilgisayarlarda bilgi, salt elektrik yükü yerine, elektronların kendi etrafındaki dönüş yönüne (spin durumu) göre depolanıyor. Başka bir deyişle transistör bazlı çiplere daha verimli bir alternatif konumunda.

    Ayrıca bilim insanları, projenin temellerinin 20 yıldan fazla bir süredir devam eden araştırmalara ve Mühendislik Profesörü Jian-Ping Wang'ın MTJ nanocihazları kullanarak yaptığı öncü çalışmalara dayandığını söylüyor.

    2.500 kata kadar enerji tasarrufu

    Nature dergisinde yayınlanan makalenin ortak yazarı Ulya Karpuzcu, "Son derece enerji verimli bir dijital tabanlı bellek içi hesaplama alt yapısı olarak CRAM, hesaplamanın bellek dizisindeki herhangi bir konumda gerçekleştirilebilmesi açısından oldukça esnek. Buna göre, CRAM'i çeşitli yapay zeka algoritmalarının performans ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak şekilde yeniden yapılandırabiliriz," dedi. Ayrıca, geleneksel yapay zeka sistemlerinin yapı taşlarına göre daha enerji verimli olduğunu belirtti.

    Yapay zekada enerji devrimi: Yenilikçi CRAM teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör
    2022'de yapay zeka eğitimi ve uygulamaları için küresel elektrik tüketiminin 460 teravat-saatten 2026'ya kadar 1000 teravat-saate çıkabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu tür CRAM teknolojileri, enerji ihtiyacının patladığı günümüzde yapay zekayı çok daha verimli hale getirmek için devrim niteliğinde olabilir.

    Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar dahil olmak üzere çalışmanın arkasındaki ekip, şu anda yarı iletken endüstrisinin liderleriyle birlikte çalışarak projeyi sonuçlandırmayı ve yapay zeka işlevselliğini ilerletmek için donanım üretmeyi planlıyor. Ancak bunun kısa bir süreç olmadığını belirtelim. Keza araştırmacıların ölçeklenebilirlik, üretim ve mevcut silikonla entegrasyon gibi zorlukların üstesinden gelmeleri gerekme. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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