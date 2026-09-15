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    Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu

    AI şirketlerinin güvenlik riskleri nedeniyle geliştirme hızını yavaşlatma çağrısı piyasalarda sert satışlara yol açtı. Çip şirketlerinin hisseleri başta olmak üzere AI ilişkili hisseler geriledi.

    Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu Tam Boyutta Gör

    Küresel yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden gelen güvenlik ve yavaşlama uyarıları, pazartesi günü teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yayımladığı kapsamlı yazısında, yapay zeka modellerinin yeteneklerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması çağrısında bulundu.

    Amodei, yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin endişelerin giderek büyüdüğünü belirterek şirketlerin geliştirme yarışında daha temkinli hareket etmesi gerektiğini savundu. xAI CEO’su Elon Musk ve OpenAI CEO’su Sam Altman da Amodei’nin görüşüne katıldıklarını açıkladı. Altman ayrıca OpenAI’ın bu yıl halka arz edilmeyeceğini söyledi.

    Yapay zeka hisselerinde küresel satış dalgası

    Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu Tam Boyutta Gör
    Açıklamalar, zaten yüksek borçlanma ve birbirini besleyen finansman modelleriyle yapay zeka yatırımlarını sürdüren sektöre yönelik soru işaretlerini artırdı. Endişelerin arttığı bu dönemde Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 1,9 gerilerken, yapay zeka rallisinin başını çeken çip şirketlerinde kayıplar daha sert oldu. Nvidia yüzde 3, AMD yüzde 5,7 değer kaybetti. Elon Musk'ın SpaceX şirketi yüzde 2,6 düşerken Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri de yüzde 1,4'ten fazla geriledi.
    Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da teknoloji hisseleri yüzde 2,5 düşüş yaşadı. Çip ekipmanı üreticisi ASML yüzde 5,8 gerilerken Infineon'daki kayıp yüzde 8,4'e ulaştı. Siemens Energy ise yüzde 7,4 değer kaybetti. Asya piyasalarında da satış baskısı görüldü. OpenAI yatırımcılarından SoftBank yüzde 13,2'ye varan düşüş yaşarken TSMC yüzde 1,2, SK Hynix ise yüzde 6,3 geriledi.

    “Kabul edilemez” risk uyarısı

    Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu Tam Boyutta Gör
    Anthropic'in tehdit raporunda Claude modellerinin silah geliştirme, siber operasyonlar, gözetleme ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilirken CEO Dario Amodei, 6 ila 12 ay içinde yapay zeka ajanlarının internetin tamamını ele geçirerek yüz milyarlarca dolarlık zarara yol açabileceği uyarısında bulundu.

    Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'ın yapay zekanın on yılın sonuna kadar insanlığın tamamını yok edebileceğine yönelik endişeler nedeniyle istifa etmesi de tartışmayı büyüttü. OpenAI CEO'su Sam Altman da yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma riskini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

    ABD'deki bazı siyasetçiler yeni düzenlemeler isterken Donald Trump, yapay zeka eleştirilerini reddederek ABD'nin sektördeki liderliğini koruması gerektiğini savundu.

    Bazı yatırımcılar ise uyarıları abartılı buluyor. Michael Burry, açıklamaları büyümenin kontrol edilemeyen biçimde yavaşlamasını gizleyen “abartı” olarak nitelendirdi. Morgan Stanley analisti Brian Nowak ise yapay zeka harcamalarının 2027'ye kadar 1,2 trilyon doları aşacağını öngörüyor. Deutsche Bank da şirketler ve ülkeler arasındaki rekabetin güçlü kalması nedeniyle firmaların rakipleri ilerlerken geliştirme yarışından gönüllü olarak çekilmesinin zor olduğunu belirtti.

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