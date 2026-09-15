Yapay zekada “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu

Küresel yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden gelen güvenlik ve yavaşlama uyarıları, pazartesi günü teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yayımladığı kapsamlı yazısında, yapay zeka modellerinin yeteneklerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması çağrısında bulundu.
Amodei, yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin endişelerin giderek büyüdüğünü belirterek şirketlerin geliştirme yarışında daha temkinli hareket etmesi gerektiğini savundu. xAI CEO’su Elon Musk ve OpenAI CEO’su Sam Altman da Amodei’nin görüşüne katıldıklarını açıkladı. Altman ayrıca OpenAI’ın bu yıl halka arz edilmeyeceğini söyledi.
Yapay zeka hisselerinde küresel satış dalgası
“Kabul edilemez” risk uyarısı
Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'ın yapay zekanın on yılın sonuna kadar insanlığın tamamını yok edebileceğine yönelik endişeler nedeniyle istifa etmesi de tartışmayı büyüttü. OpenAI CEO'su Sam Altman da yapay zekanın insanlığın yok oluşuna yol açma riskini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
ABD'deki bazı siyasetçiler yeni düzenlemeler isterken Donald Trump, yapay zeka eleştirilerini reddederek ABD'nin sektördeki liderliğini koruması gerektiğini savundu.
Bazı yatırımcılar ise uyarıları abartılı buluyor. Michael Burry, açıklamaları büyümenin kontrol edilemeyen biçimde yavaşlamasını gizleyen “abartı” olarak nitelendirdi. Morgan Stanley analisti Brian Nowak ise yapay zeka harcamalarının 2027'ye kadar 1,2 trilyon doları aşacağını öngörüyor. Deutsche Bank da şirketler ve ülkeler arasındaki rekabetin güçlü kalması nedeniyle firmaların rakipleri ilerlerken geliştirme yarışından gönüllü olarak çekilmesinin zor olduğunu belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: