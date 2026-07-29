Yapay zekada Nvidia kaynaklı ‘döngüsel finansman’ endişesi büyüyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka ekosistemindeki yatırımlarını ve finansman desteğini daha da büyütmeye hazırlanıyor. Şirketin SK Group ve OpenAI ile yürüttüğü görüşmelerin toplam büyüklüğü 750 milyar doları aşmış durumda. Analistler ise bu modelin sektörde "döngüsel finansman" riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

750 milyar dolarlık AI hamlesi

Nvidia ve SK Group arasında yapılan anlaşmada 500 milyar doların üzerinde karşılıklı ticaret hacminin oluşturulacağı açıklandı. Nvidia'nın ayrıca OpenAI’ın ABD'deki veri merkezi kapasitesini kiralayabilmesi için 250 milyar dolara kadar finansal garanti sağlamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Nvidia, bununla da sınırlı kalmayarak OpenAI’ın aynı proje kapsamında satın alacağı Nvidia çipleri için 350 milyar dolarlık finansman sağlamayı da görüşüyor. Eğer planlar hayata geçerse, bunlar şirket tarihindeki en büyük müşteri finansmanı anlaşmaları arasında yer alacak.

"Döngüsel finansman" yeniden gündemde

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın son yıllarda izlediği yatırım stratejisi uzun süredir tartışılıyor. Goldman Sachs'tan analistler ve The Big Short filmiyle tanınan yatırımcı Michael Burry dahil birçok isim Nvidia'nın hem yapay zeka şirketlerine yatırım yapmasının hem de aynı şirketlerin Nvidia donanımı satın almasını finanse etmesinin "döngüsel" bir yapı oluşturduğunu savunuyor.

Eleştirilere göre bu model, gerçek talebin olduğundan daha yüksek görünmesine neden oluyor. Haliyle şirket değerlemeleri de yapay bir şekilde şişiyor olabilir.

Nvidia'nın bu yıl açıkladığı benzer anlaşmaların toplam büyüklüğü, OpenAI ile görüşülen yeni paket hariç tutulduğunda 540 milyar doları aşıyor. Şirket daha önce IREN, CoreWeave ve Nebius Group gibi veri merkezi şirketleriyle de yatırım ve finansman anlaşmaları yapmıştı. Jensen Huang ise Nvidia'nın finansman modeline yönelik eleştirileri reddediyor. Huang geçtiğimiz aylarda bu anlaşmaların "döngüsel olduğu" yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını savunmuştu.

Piyasa değeri Apple'ın gerisinde kaldı

Bu gelişmelerin gölgesinde Nvidia hisseleri pazartesi günü yüzde 5 değer kaybederek 196,51 dolara geriledi. Bu düşüş, 5 Haziran'dan bu yana görülen en sert günlük kayıp olurken şirket, dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden Apple'a kaptırdı. Aynı dönemde Nvidia'nın kredi risk primi de rekor seviyede yükseldi.

Tüm bunların ortasında Nvidia, eski OpenAI Baş Bilim İnsanı Ilya Sutskever tarafından kurulan Safe Superintelligence (SSI) girişimine de yatırım yaptığını duyurdu. Resmi rakam paylaşılmazken kaynaklar yatırımın 5 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde Google da Anthropic'in 35 milyar dolarlık finansmanına destek verdi. Uzmanlara göre bu tür anlaşmalar, AI şirketleri arasındaki finansal bağımlılığı ve sektörün borç yükünü artırıyor.

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Yapay zekada Nvidia kaynaklı döngüsel finansman endişesi büyüyor

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