Yapay zekadan en çok korkan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Tam Boyutta Gör Günümüzde yapay zekâ, son yılların en hızlı gelişen teknolojik alanlarından biri konumunda. Öyle ki üretimden eğlenceye ve güvenliğe kadar sayısız sektörde aktif rol oynuyor. Ancak bu hızlı ilerleme, dünyanın her yerinde aynı heyecanla karşılanmıyor. Son olarak Pew Research Center, yapay zekadan en çok endişe duyan ülkeleri açıkladı.

ABD listede başı çekiyor

Araştırmaya göre katılımcıların ortalama yüzde 43'ü yapay zekaya karşı hem endişe hem de merak duyduğunu belirtti. Ancak yüzde 34'lük kesim bu teknolojiden açıkça endişe duyduğunu ifade etti. Yalnızca yüzde 16'sı, yapay zekayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ülkeler arasında baktığımızda ise yapay zeka konusundaki endişeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avustralya, Brezilya ve Yunanistan'da yaygın. Bu ülkelerde yetişkinlerin yaklaşık yarısı heyecandan ziyade endişeli. Araştırmaya göre ABD'lilerin yarısı, yapay zekanın geleceği konusunda korku duyuyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

Tam Boyutta Gör Yalnızca yüzde 10'luk bir kesim teknolojiden heyecan duyuyor. Bu oran Kanada'da ise yüzde 9'a kadar düşüyor. ABD'yi benzer düzeyde endişe taşıyan İtalya takip ediyor. Güney Kore ise, yapay zekadan korkmak yerine heyecan duyan isimler arasında. Ancak hiçbir ülkede yetişkin nüfusun fazlası yapay zekayı "heyecan verici" olarak tanımlamadı.

Türkiye'deki sonuçlara baktığımızda ise, yapay zekadan endişe duyanlar %26'lık bir paya sahip. Hem endişeli hem de heyecanlı olanlar %35, endişe duymayıp çok heyecanlı olanlar ise %19 paya sahip.

Araştırma, gelir ve eğitim seviyesiyle farkındalık arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da gösteriyor. Yüksek gelirli ülkelerde yaşayanların yapay zekayla ilgili farkındalığı artarken, düşük eğitim seviyesine sahip kişiler bu teknolojiden daha fazla korku duyuyor. Ayrıca katılımcıların çoğu, hükümetlerin yapay zekayı yeterince denetleyip denetleyemeyeceğinden emin değil.

