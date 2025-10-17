Yapay zekadan en çok korkan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD listede başı çekiyor
Araştırmaya göre katılımcıların ortalama yüzde 43'ü yapay zekaya karşı hem endişe hem de merak duyduğunu belirtti. Ancak yüzde 34'lük kesim bu teknolojiden açıkça endişe duyduğunu ifade etti. Yalnızca yüzde 16'sı, yapay zekayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
Ülkeler arasında baktığımızda ise yapay zeka konusundaki endişeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avustralya, Brezilya ve Yunanistan'da yaygın. Bu ülkelerde yetişkinlerin yaklaşık yarısı heyecandan ziyade endişeli. Araştırmaya göre ABD'lilerin yarısı, yapay zekanın geleceği konusunda korku duyuyor.
Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye'deki sonuçlara baktığımızda ise, yapay zekadan endişe duyanlar %26'lık bir paya sahip. Hem endişeli hem de heyecanlı olanlar %35, endişe duymayıp çok heyecanlı olanlar ise %19 paya sahip.
Araştırma, gelir ve eğitim seviyesiyle farkındalık arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da gösteriyor. Yüksek gelirli ülkelerde yaşayanların yapay zekayla ilgili farkındalığı artarken, düşük eğitim seviyesine sahip kişiler bu teknolojiden daha fazla korku duyuyor. Ayrıca katılımcıların çoğu, hükümetlerin yapay zekayı yeterince denetleyip denetleyemeyeceğinden emin değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.