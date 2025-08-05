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    Yapay zekalar, artık kendi başlarına siber saldırı gerçekleştirebiliyor

    Anthropic ve Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından birlikte yürütülen yeni bir çalışma, yapay zekaların herhangi bir komut almadan siber saldırı gerçekleştirebileceğini ortaya koydu.

    Yapay zekalar, artık kendi başlarına siber saldırı gerçekleştirebiliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekalar gelişip popülerleştikçe, beraberinde getirdikleri riskler de daha somut bir hâl almaya başlıyor. Sadece son bir hafta içinde yapay zekaların sebep olabileceği birkaç farklı kriz senaryosu gündeme taşındı. Bugün onlara bir yenisini daha ekleyebiliriz. Yapay zeka şirketi Anthropic ve Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından birlikte yürütülen yeni bir çalışma, ChatGPT benzeri büyük dil modellerinin (LLM), herhangi bir insan müdahâlesi olmadan karmaşık siber saldırılar planlayıp uygulayabileceğini ortaya koydu.

    Araştırma kapsamında, yapay zeka modelleri kontrollü bir laboratuvar ortamında test edildi. Deneyin en dikkat çekici noktalarında biri, 2017 yılında gerçekleşen ve 147 milyon Amerikalının bilgilerini ifşa eden Equifax veri ihlalinin yapay zeka tarafından birebir tekrarlanması oldu. Karmaşık bir siber saldırının tüm aşamalarını (planlama, zararlı yazılım yükleme, veri sızdırma) tamamen kendi başına gerçekleştirecek şekilde yapılandırılan bir LLM, hiçbir doğrudan komut almadan saldırıyı başarıyla gerçekleştirdi.

    Yapay Zekanın Kodlama Yeteneğinden Ziyade Planlama Kabiliyeti Öne Çıkıyor

    Araştırmayı yöneten Brian Singer, elde ettikleri sonuçların klasik yapay zeka uygulamalarının ötesine geçtiğini belirtiyor. LLM’ler genellikle doğrudan komut satırı komutlarını çalıştırmakta ya da karmaşık log dosyalarını analiz etmekte zorlansa da bu araştırmada kullanılan yapay zeka, bu eksikliğini planlama yeteneği sayesinde kapatmayı başardı. Araştırmacılar tarafından hiyerarşide üstte yer alan bir “planlayıcı” olarak konumlandırılan model, komutları doğrudan kendisi yazmak yerine, alt ajanlara görev dağıtarak sadece yönlendirme yapan bir planlayıcı gibi davrandı. Bu da bulunduğu dijital ortamı daha geniş bir çerçevede kavrayıp ona göre adım atabilmesini sağladı.

    Şimdilik laboratuvar ortamında sınırlı koşullarda test edilmiş olsa da yapay zekanın böyle bir yetkinliğe sahip olması, bu teknolojinin kötü niyetli aktörlerin elinde nasıl bir silaha dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Bu durum siber güvenlik dünyasında dengeleri altüst edebilir. Günümüzün en gelişmiş antivirüs çözümleri ya da güvenlik yazılımları bile, bu derece çevik ve özerk yapay zeka sistemleri karşısında yetersiz kalabilir. Uzmanlar, özellikle bu teknolojilerin daha erişilebilir hâle gelmesiyle birlikte saldırıların sayıca artabileceği ve daha sofistike hâle gelebileceği konusunda uyarıyor.

    Bu tarz araştırmalar, olası saldırı senaryolarını önceden simüle edip önlem alınması için alternatif çözümler üretilmesini sağlayabilir. Ancak yapay zekanın bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde, siber güvenlik için yeni çözümler üretmek hiç olmadığı kadar zor olacak gibi görünüyor.

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