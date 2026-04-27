    Yapay zekalar kendi aralarında gerçek parayla ticaret yaptı: Sonuçlar şaşırtıcı

    Anthropic’in Project Deal deneyinde yapay zekalar gerçek ürünler ve para üzerinden ticaret yaptı. Sonuçlar, model kalitesinin anlaşmaları doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

    Yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerden Anthropic, alışılmışın dışında bir deneye imza attı. Şirket, alıcı ve satıcıların tamamının yapay zeka ajanları tarafından temsil edildiği bir dijital pazar yeri kurarak, gerçek ürünler ve gerçek para üzerinden ticaret yapılmasını sağladı. “Project Deal” adı verilen bu çalışma, yapay zekaların ekonomik etkileşimlerdeki potansiyelini gözler önüne serdi.

    186 anlaşma yapıldı

    Anthropic tarafından paylaşılan bilgilere göre Project Deal, kapsamı sınırlı pilot program olarak hayata geçirildi. Deneye katılan 69 Anthropic çalışanına, hediye kartı üzerinden 100 dolarlık bütçe tanımlandı ve bu bütçeyle iş arkadaşlarından ürün satın almaları istendi. Ancak sürecin dikkat çekici yanı, tüm bu alışverişlerin doğrudan insanlar yerine yapay zeka ajanları aracılığıyla yürütülmesiydi.

    Deneyin sonunda toplamda 186 ayrı anlaşma gerçekleştirildi ve bu işlemlerin toplam değeri 4.000 doların üzerine çıktı. Şirket, bu sonuçların beklentilerin ötesinde olduğunu belirterek sistemin genel işleyişinden şaşırtıcı derecede memnun kaldıklarını ifade etti.

    Anthropic, deney kapsamında yalnızca tek bir sistemle yetinmedi. Şirket, farklı koşulları analiz edebilmek için dört ayrı pazar yeri modeli oluşturdu. Bunlardan biri “gerçek” pazar olarak tanımlandı ve bu modelde kullanıcılar şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli tarafından temsil edildi. Ayrıca bu pazarda yapılan anlaşmalar deney sonrasında da geçerli sayıldı.

    Diğer üç pazar ise daha çok araştırma ve karşılaştırma amacıyla kullanıldı. Bu sayede farklı yapay zeka modellerinin pazarlık, fiyat belirleme ve anlaşma sonuçları üzerindeki etkisi detaylı biçimde incelendi.

    Gelişmiş modeller daha iyi sonuçlar getiriyor

    Elde edilen bulgular, yapay zeka modelinin kalitesinin ticari sonuçlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Anthropic’e göre daha gelişmiş modellerle temsil edilen kullanıcılar “objektif olarak daha iyi sonuçlar” elde etti. Bu durum, pazarlık gücü ve anlaşma verimliliği açısından belirgin bir avantaj sağladı.

    İlginç bir detay ise kullanıcıların, temsil edildikleri yapay zeka modelinin kalitesine bağlı olarak ortaya çıkan bu farkı çoğunlukla fark etmemiş olması. Bu durum, gelecekte “ajan kalitesi farkı” olarak adlandırılabilecek bir soruna işaret ediyor. Başka bir deyişle, daha düşük kaliteli bir yapay zeka tarafından temsil edilen kullanıcılar, aslında daha kötü anlaşmalar yaptıklarını fark etmeyebilir. Yine başka bir deyişle, daha iyi bir yapay zeka sizin eski yapay zekanızı “kazıklayabilir”.

    Örneğin, aynı laboratuvar üretimi yakut bir senaryoda 65 dolara satılırken daha düşük modelle temsil edildiğinde yalnızca 35 dolarda kaldı. Benzer şekilde katlanır bisiklet, güçlü modelle 65 dolara alıcı bulurken diğer modelde 38 dolarda kaldı.

    Genel ortalamalara bakıldığında, gelişmiş modelle temsil edilen satıcılar aynı ürün için ortalama 2,68 dolar daha fazla kazanırken alıcılar ise 2,45 dolar daha az ödeme yaptı. Bu farklar küçük görünse de ortalama ürün fiyatının yaklaşık 20 dolar olduğu düşünüldüğünde anlamlı bir avantaj sağlıyor.

    Yapay zeka ekonomisinin ilk işaretleri

    Anthropic’in bu çalışması, yapay zekaların yalnızca içerik üretimi veya veri analiziyle sınırlı kalmayıp doğrudan ekonomik aktörler olarak da rol üstlenebileceğini gösteriyor. Project Deal henüz küçük ölçekli bir deney olsa da ortaya çıkan sonuçlar gelecekte otonom ajanların dijital ekonomide daha aktif rol oynayabileceğine işaret ediyor.

    Deneyde incelenen bir diğer unsur da kullanıcıların ajanlarına verdiği talimatlardı. Bazı katılımcılar daha agresif pazarlık yapılmasını isterken, bazıları daha dostane bir yaklaşım benimsedi. Ancak sonuçlar, bu tür talimatların satış başarısı veya fiyat üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Esas farkın model gücüyle ilişkili olduğu görüldü.

    Bununla birlikte Anthropic, ortaya çıkan tablonun tamamen olumlu olmadığını vurguluyor. Daha güçlü yapay zekalara erişimin ekonomik avantaj sağlaması, mevcut eşitsizliklerin derinleşebileceği bir senaryoyu gündeme getiriyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/04/25/anthropic-created-a-test-marketplace-for-agent-on-agent-commerce/ https://www.anthropic.com/features/project-deal
