Yapay zekalar kendi aralarında gerçek parayla ticaret yaptı: Sonuçlar şaşırtıcı

186 anlaşma yapıldı
Anthropic tarafından paylaşılan bilgilere göre Project Deal, kapsamı sınırlı pilot program olarak hayata geçirildi. Deneye katılan 69 Anthropic çalışanına, hediye kartı üzerinden 100 dolarlık bütçe tanımlandı ve bu bütçeyle iş arkadaşlarından ürün satın almaları istendi. Ancak sürecin dikkat çekici yanı, tüm bu alışverişlerin doğrudan insanlar yerine yapay zeka ajanları aracılığıyla yürütülmesiydi.
Deneyin sonunda toplamda 186 ayrı anlaşma gerçekleştirildi ve bu işlemlerin toplam değeri 4.000 doların üzerine çıktı. Şirket, bu sonuçların beklentilerin ötesinde olduğunu belirterek sistemin genel işleyişinden şaşırtıcı derecede memnun kaldıklarını ifade etti.
Diğer üç pazar ise daha çok araştırma ve karşılaştırma amacıyla kullanıldı. Bu sayede farklı yapay zeka modellerinin pazarlık, fiyat belirleme ve anlaşma sonuçları üzerindeki etkisi detaylı biçimde incelendi.
Gelişmiş modeller daha iyi sonuçlar getiriyor
Elde edilen bulgular, yapay zeka modelinin kalitesinin ticari sonuçlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Anthropic’e göre daha gelişmiş modellerle temsil edilen kullanıcılar “objektif olarak daha iyi sonuçlar” elde etti. Bu durum, pazarlık gücü ve anlaşma verimliliği açısından belirgin bir avantaj sağladı.
Örneğin, aynı laboratuvar üretimi yakut bir senaryoda 65 dolara satılırken daha düşük modelle temsil edildiğinde yalnızca 35 dolarda kaldı. Benzer şekilde katlanır bisiklet, güçlü modelle 65 dolara alıcı bulurken diğer modelde 38 dolarda kaldı.
Genel ortalamalara bakıldığında, gelişmiş modelle temsil edilen satıcılar aynı ürün için ortalama 2,68 dolar daha fazla kazanırken alıcılar ise 2,45 dolar daha az ödeme yaptı. Bu farklar küçük görünse de ortalama ürün fiyatının yaklaşık 20 dolar olduğu düşünüldüğünde anlamlı bir avantaj sağlıyor.
Yapay zeka ekonomisinin ilk işaretleri
Deneyde incelenen bir diğer unsur da kullanıcıların ajanlarına verdiği talimatlardı. Bazı katılımcılar daha agresif pazarlık yapılmasını isterken, bazıları daha dostane bir yaklaşım benimsedi. Ancak sonuçlar, bu tür talimatların satış başarısı veya fiyat üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Esas farkın model gücüyle ilişkili olduğu görüldü.
Bununla birlikte Anthropic, ortaya çıkan tablonun tamamen olumlu olmadığını vurguluyor. Daha güçlü yapay zekalara erişimin ekonomik avantaj sağlaması, mevcut eşitsizliklerin derinleşebileceği bir senaryoyu gündeme getiriyor.