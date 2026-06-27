Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı sokak lambaları: Hem elektrik üretiyor hem para kazanıyor

    Güneş enerjisiyle çalışan ve elektrik şebekesine ihtiyaç duymayan akıllı direkler, Nvidia tabanlı yapay zeka teknolojileri ile gelir elde ediyor.                 

    Yapay zekalı sokak lambaları: Elektrik üretiyor ve para kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Şehirlerimizin vazgeçilmezi olan akılsız sokak lambaları artık çok akıllanıyor ve bir İsviçre çakısı gibi özelleştirilebiliyor. Zaten hâlihazırda mecburen koymak zorunda olduğumuz sokak lambaları, şehir belediyelerine ciddi bir yük getiriyor. Bu öyle bir yük ki belediyelerin toplam elektrik harcamasının %25-40'ını oluşturuyor. Ancak Amerikalı bir şirket bu yükü belediyelerin üzerinden tamamen alıyor ve üstüne ciddi de bir kâr ediyor. Böylece belediyelerin cebinden tek kuruş çıkmıyor.

    Gün boyu güneş ışığından elektrik üreten ve bunu bataryasında depolayan sokak lambası, tüm gece boyunca ışık veriyor. Modeline göre 200 watt ile 600 watt arasında elektrik üretim kapasitesine sahip direk, gece lamba için sadece 80 watt güç tüketiyor.

    Geriye kalan enerji ise yapay zekanın en büyük enerji ihtiyacı için kullanılıyor. Hem de Edge AI, yani uç yapay zeka cihazı ile direğin içinde. Nvidia'nın Orin tabanlı, 25 watt tüketime sahip uç yapay zeka sistemi tek başına yılda 2.000 ile 4.500 dolar arasında, OpenAI gibi müşterilere çıkarım hizmeti vererek gelir elde ediyor. Üstelik normalde elektrik kadar maliyet oluşturan soğutma ihtiyacı da direğin içindeki baca etkisi sayesinde tamamen bedavaya geliyor.

    Yapay zekalı sokak lambaları: Elektrik üretiyor ve para kazanıyor Tam Boyutta Gör
    İletişimi Wi-Fi ve 4G/5G üzerinden sağlayabilen sistemde bulunan LiFePO4 (LFP) batarya, gündüz ürettiği elektriği geceye de aktarabildiğinden elektrik şebekesine bile ihtiyaç duymuyor. Üretilen tüm enerji gece LED aydınlatmaya, iletişime ve yapay zeka çıkarımlarının 24 saat kesintisiz çalışmasına yetiyor. LED lamba, ortamda hareket ya da insan fark etmediğinde %10-20 seviyesine kadar kısılarak tasarruf sağlıyor.
    Yapay zekalı sokak lambaları: Elektrik üretiyor ve para kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda yapay zeka enerji harcamalarının %80'i, üretilen modellerin işletilmesi ve çıkarım yapılması için harcanıyor. Geriye kalan %20 ile ise yeni modeller eğitiliyor. Nvidia Jetson tipi uç yapay zeka cihazları bu çıkarımı yapabiliyor ancak eğitim modelleri için yeterince güçlü değil. Bu bir sorun değil. Zira ilk zamanlarda modeller çok fazla enerji tüketirken, yapay zekanın gelişmesi ve insanların sık sık kullanmasıyla birlikte günümüzde çıkarım işlemleri giderek ezici bir ağırlık kazanıyor.

    Direkteki en ilginç şeylerden biri de üzerine konan kamera, ses algılama ve diğer sensörlerden gelen veriyi içindeki yapay zeka sistemiyle işleyip merkeze sadece anlamlı veriyi iletmesi. Bu sayede örneğin kameralardan gelen trafik sıkışıklığı görüntüsü sürekli 5G hattı üzerinden veri merkezine iletilip orada işlenmeyecek. Bunun yerine görüntü direğin içinde anında işlenerek saniyede geçen araç sayısı hesaplanıp merkeze sadece bu bilgi gönderilecek. Bu sayede 5G ve veri merkezi maliyetleri ortadan kalkarken güvenlik riskleri de azalıyor.

    Yapay zekalı sokak lambaları: Elektrik üretiyor ve para kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Hiç elektrik bağlantısı gerektirmeyen, yapay zeka işlemlerini kendi üzerinde yapan ve üstüne para kazandırabilen iLamp sokak lambasının fiyatı 10.000 doları buluyor. Dağıtık yapay zeka mimarisi sayesinde sokak lambaları ve burada çalışan çıkarım işlemleri hem fosil yakıt hem de su tüketmiyor. Üstelik kendini birkaç yılda amorti ediyor. Bu nedenle girişim, sokak lambalarını genelde satmıyor; belediyeden sadece kurulum izni alıyor ve sistemi kendisi işletiyor.

    Bir yandan da üzerine takılan 80'den fazla farklı modülle silah sesi tanımadan araç şarjına, plaka tanımadan drone şarj istasyonuna kadar birçok görev üstlenebiliyor. İsterseniz plaka, yüz, ses ve duman tanıma sistemleriyle adeta bir karakol gibi çalıştırabiliyor ya da hava durumu istasyonu, trafik akış hızı ve hava kirliliği tespiti yaparak şehri akıllandırabiliyorsunuz. Hatta kendi modülünüzü geliştirip eklemeniz bile mümkün.

    Yapay zekalı sokak lambaları: Elektrik üretiyor ve para kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket şimdiden Nijerya'ya şebekeden bağımsız 50.000 direk kuruyor. Böylece toplam 13,75 petaOPS yapay zeka işlem gücüne sahip olacak ve ülke bu işlem kapasitesini büyük şirketlere kiralayacak. Bu pahalı uç yapay zeka işlemcisinin çalınmasına karşı geliştirilen güvenlik sistemi ise oldukça ilginç. Sistem, bir çalma girişimi sırasında sökülmeye çalışılırsa çip anında yanıyor ve satılamayacak hâle geliyor.

    Dünyada çeşitli bölgelere üretim lisansı satarak ilerleyen girişim, gelecekte belki de yapay zeka sorgunuzu sokağınızdaki sokak lambasından cevaplayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 6 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 8 saat önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski mobilyalar nereye atılır twin turbo nedir marvel en güçlü karakter sahler paspas yorum en kolay taşıma ruhsatı nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum