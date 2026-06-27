Yapay zekalı sokak lambaları: Hem elektrik üretiyor hem para kazanıyor
Güneş enerjisiyle çalışan ve elektrik şebekesine ihtiyaç duymayan akıllı direkler, Nvidia tabanlı yapay zeka teknolojileri ile gelir elde ediyor.
Gün boyu güneş ışığından elektrik üreten ve bunu bataryasında depolayan sokak lambası, tüm gece boyunca ışık veriyor. Modeline göre 200 watt ile 600 watt arasında elektrik üretim kapasitesine sahip direk, gece lamba için sadece 80 watt güç tüketiyor.
Geriye kalan enerji ise yapay zekanın en büyük enerji ihtiyacı için kullanılıyor. Hem de Edge AI, yani uç yapay zeka cihazı ile direğin içinde. Nvidia'nın Orin tabanlı, 25 watt tüketime sahip uç yapay zeka sistemi tek başına yılda 2.000 ile 4.500 dolar arasında, OpenAI gibi müşterilere çıkarım hizmeti vererek gelir elde ediyor. Üstelik normalde elektrik kadar maliyet oluşturan soğutma ihtiyacı da direğin içindeki baca etkisi sayesinde tamamen bedavaya geliyor.
Direkteki en ilginç şeylerden biri de üzerine konan kamera, ses algılama ve diğer sensörlerden gelen veriyi içindeki yapay zeka sistemiyle işleyip merkeze sadece anlamlı veriyi iletmesi. Bu sayede örneğin kameralardan gelen trafik sıkışıklığı görüntüsü sürekli 5G hattı üzerinden veri merkezine iletilip orada işlenmeyecek. Bunun yerine görüntü direğin içinde anında işlenerek saniyede geçen araç sayısı hesaplanıp merkeze sadece bu bilgi gönderilecek. Bu sayede 5G ve veri merkezi maliyetleri ortadan kalkarken güvenlik riskleri de azalıyor.
Bir yandan da üzerine takılan 80'den fazla farklı modülle silah sesi tanımadan araç şarjına, plaka tanımadan drone şarj istasyonuna kadar birçok görev üstlenebiliyor. İsterseniz plaka, yüz, ses ve duman tanıma sistemleriyle adeta bir karakol gibi çalıştırabiliyor ya da hava durumu istasyonu, trafik akış hızı ve hava kirliliği tespiti yaparak şehri akıllandırabiliyorsunuz. Hatta kendi modülünüzü geliştirip eklemeniz bile mümkün.
Dünyada çeşitli bölgelere üretim lisansı satarak ilerleyen girişim, gelecekte belki de yapay zeka sorgunuzu sokağınızdaki sokak lambasından cevaplayabilir.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş