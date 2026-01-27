Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın kültürel durgunluğa neden olduğu bulundu

    Üretken AI sistemlerinin kendi ürettiği içeriklerle beslenmesi kültürel tekdüzeliği hızlandırıyor. Yeni çalışma, tekrar eden kullanımın yaratıcılığı törpülediğini ortaya koyuyor.

    Yapay zekanın kültürel durgunluğa neden olduğu bulundu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sistemlerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması yalnızca teknoloji dünyasında değil, kültürel üretim alanlarında da köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Ancak son dönemde yayımlanan yeni bir akademik çalışma, bu dönüşümün sanıldığı kadar “yaratıcılık” içermeyeceğine işaret ediyor. Araştırmacılara göre, yapay zeka kendi ürettiği içeriklerle beslendikçe kültürel çeşitlilik azalıyor ve içerikler giderek tekdüze hale geliyor.

    Yapay zeka kendi içeriğini tüketmeye başladı

    Daha önce de aktardığımız gibi günümüzdeki yapay zeka modelleri, eğitim sürecinde sentetik verilerle destekleniyor. Bunun nedeni artık açık internette yüksek kaliteli insan üretimi eğitim verisinin büyük ölçüde kullanılmış olması. Daha önce yapılan çalışmalar, yapay zekanın bu tür sentetik verileri tekrar tekrar kullanmasının modellerin performansını bozduğunu ve çıktıları giderek daha sıradan, anlamsız ve bozulmuş hale getirdiğini ortaya koymuştu. Bu sürecin, sinir ağlarını işlevsizleştiren bir tür “kendi kendini tüketme” etkisi yarattığı belirtiliyor.

    “Görsel asansör müziği” fenomeni

    Bu ay akademik dergi Patterns’ta yayımlanan yeni bir çalışma ise tam da bu sorunu somut bir deneyle gözler önüne seriyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, bir metinden görsele yapay zeka modeli ile bir görselden metne sistemini birbiirne bağladı. Araştırmacılar bu sistemlerin sürekli olarak kendi çıktıları üzerinden tekrar üretim yapmasını sağladı.

    Yapay zekanın kültürel durgunluğa neden olduğu bulundu Tam Boyutta Gör
    Stres altındaki bir başbakanla başlayan bir promptlüks mobilyalarla döşenmiş boş bir odanın görüntüsüyle sona eriyor.

    Sonuçlar ilginç olmakla beraber tahmin edildiği gibiydi. Araştırmacılar, sistemin zamanla “çok genel ve ayırt edici olmayan” görsellere yöneldiğini tespit etti. Bu görseller, çalışmada “görsel asansör müziği” olarak tanımlandı. Yani rahatsız etmeyen ama aynı zamanda hiçbir sürpriz ya da özgünlük de sunmayan içerikler.

    Araştırmacılar, hiçbir ek eğitim yapılmadan bu sonuca ulaşıldığını özellikle vurguluyor. Yani iki sisteme de herhangi bir şekilde yeni bir şey eklenmedi veya öğretilmedi. Bu durum, üretken yapay zeka sistemlerinin yeni veriyle beslenmediği hâllerde bile, yalnızca tekrar eden kullanım sonucunda yaratıcılıktan uzaklaşabildiğini ortaya koyuyor.

    Bazı uzmanlar üretken yapay zekanın halihazırda bir “kültürel durağanlık” süreci başlatmış olabileceğini savunuyor. Bu durum aslında kaçınılmaz. Sentetik verilerin eğitim verisi olarak kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren bu uyarılar sürekli olarak yapılıyor. Yapay zeka modellerinin “her şeyin ortalaması” olduğunu aktarmıştık. Bu sistemler otonom ve sürekli kullanıldıklarında doğal olarak tek tipleşmeye yöneliyor.

    Tek tipleşmeyi “standart” olarak, standart kelimesini de “ortalama” olarak ele alabiliriz. AI modelleri de doğaları gereği en ideal yanıtı vermek için eğitilir. Çalışma biçimleri basitçe budur. En ideal yanıt ise olasılığı en yüksek olandır. İnternetin giderek AI tarafından üretilmiş “en olası yanıtlar” ile dolmasıyla birlikte her şey giderek standart ve ortalama haline geliyor. Haliyle her yeni yapay zeka da daha tekdüze hale geliyor. Yapay zekalar tekdüzeleştikçe internette gördüklerimiz son derece bayağı oluyor. İnternet, modern dünyanın en büyük ortak kültürü konumunda. Bu kültürün durağan hale gelmemesini sağlamak için yapay zeka sistemlerinin “istatistiksel ortalamayı” bulmasını zorlaştırmak gerekiyor. Yapay zekanın kültürü zenginleştirebilmesi için, normlardan sapmayı teşvik eden ve tek tipleşmeyi engelleyen mekanizmalara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bu olmadığında “ölü internet teorisinin” yakında bir “teori” olmaktan çıkacağını söylemek mümkün.

    Kaynakça https://futurism.com/artificial-intelligence/ai-cultural-stagnation https://www.cell.com/patterns/fulltext/S2666-3899(25)00299-5
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sular kesikken kombi çalışır mı 2019 sigara fiyatları 6 ay askerlikte komando olmak doblo 1.9 düz motor nasıl bozuk süt içtim ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum