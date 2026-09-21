Yapay zekası cihazın içinde çalışan dizüstü: Lenovo IdeaPad Slim 3 Core Ultra 7 değerlendirmesi

Yapay zeka artık bulutta değil, doğrudan dizüstü bilgisayarın içinde. Intel Core Ultra 7 ve NPU ile cihaz içinde lokalde yapay zeka çalıştırabilen Lenovo IdeaPad Slim 3'ü yakın plan çalışıyoruz.

Bu video Intel iş birliğiyle hazırlanmıştır. | #İşbirliği Yapay zekanın bulutta bir yerlerde çalıştığı günler geride kalıyor. Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core Ultra 7 işlemcisi ve içindeki bağımsız NPU yapay zeka motoru sayesinde veri göndermenize, internet bağlantısına ya da buluta ihtiyaç duymadan yapay zeka özelliklerini doğrudan cihazın kendi bünyesinde çalıştırabiliyor.

Ekran tarafında bu fiyat segmentinde eşine az rastlanan bir kombinasyon var: 15,3 inç IPS panel, 400 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve yüzde yüz sRGB renk kapsamı hepsi bir arada. Piyasada genellikle ya birini alırsınız ya diğerini — Lenovo burada ödün vermemiş.

Intel Core Ultra 7'nin hibrit çekirdek mimarisinde Performans ve Verimlilik çekirdekleri arka planda akıllı yük dağılımı yapıyor. Sonuç: Fanlar gereksiz yere çalışmıyor, batarya verimli kullanılıyor ve sistem kasılmadan çoklu görev yürütebiliyor. 16GB DDR5 RAM ve PCIe Gen 4 NVMe SSD ile gelirken bellek ve depolama bileşenleri kullanıcı tarafından yükseltilebilir.

Bu, cihazın yatırım değerini doğrudan uzatan kritik bir mühendislik kararı. Bağlantı tarafında USB-C üzerinden hem şarj hem DisplayPort çıkışı, tam boy HDMI, SD kart okuyucu ve Wi-Fi 6 mevcut. 60Wh batarya ve hızlı şarj desteğiyle günün büyük bölümü priz aramadan geçirilebiliyor; adaptör de USB-C standart şarjı destekliyor.

Klavyede arka aydınlatma olmaması ve bağımsız grafik kart bulunmaması, loş ortamda çalışanlar ve oyun odaklı kullanıcılar için göz önünde bulundurulması gereken detaylar. Cihaz her profil için değil, mobil üretkenlik ve içerik tüketimi odaklı kullanıcılar için tasarlanmış.

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