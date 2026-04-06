Yapay zekaya rağmen yazılım mühendisi iş ilanları yüzde 30 arttı

Tam Boyutta Gör Yazılım sektöründe yapay zekanın istihdamı tehdit ettiği yönündeki tartışmalar sürerken yayımlanan yeni bir analiz bu anlatıyı karmaşıklaştıran veriler ortaya koyuyor. TrueUp’ın paylaştığı verilere göre 2026 yılının başından bu yana yazılım mühendisliği iş ilanlarında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Bu durum “yapay zeka işlerimizi elimizden alıyor” söylemiyle çelişiyor.

67 bin açık pozisyon var

TrueUp verileri yalnızca oranlarla sınırlı değil. Rapora göre piyasada yaklaşık 67 bin aktif yazılım mühendisi pozisyonu bulunuyor. Bu sayı, son üç yılın en yüksek seviyesine işaret ederken sektörün 2023’te yaşadığı durgunluk dönemine kıyasla iki katından fazla bir artış anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi sonrası dönemde yaşanan daralma göz önüne alındığında bu yükseliş dikkat çekici bir toparlanma olarak değerlendiriliyor. Ancak bu veriler, yüzeyde olumlu bir tablo çizse de iş arayanların deneyimleri aynı ölçüde iyimser değil.

İş bulmak zorlaşıyor

Son yıllarda yalnızca yazılım sektöründe değil, genel olarak iş arama süreçlerinde ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Uzmanlara göre bu dönüşümün merkezinde otomasyon ve yapay zeka destekli insan kaynakları süreçleri yer alıyor. Adayların başvurularını yapay zeka araçlarıyla hazırlaması, şirketlerin ise yine benzer sistemlerle bu başvuruları değerlendirmesi süreci giderek daha mekanik hale getiriyor.

Bu durum işe alım süreçlerinde “hayalet ilanlar” olarak adlandırılan, gerçekte doldurulması planlanmayan pozisyonların artmasıyla birleşince, iş arayanlar için tabloyu daha da zorlaştırıyor.

Sektördeki bir diğer önemli tartışma ise yapay zekanın üretkenliği artırmasının uzun vadeli etkileri üzerine yoğunlaşıyor. İlk veriler, bu araçların üretilen yazılım miktarını ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Örneğin Apple App Store’da 2024’ten 2025’e geçişte yeni uygulama sayısında yüzde 30 artış kaydedildi. Bu artışın, “vibe coding” olarak adlandırılan ve yapay zeka destekli hızlı geliştirme süreçleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ancak bu büyümenin beraberinde kalite tartışmalarını da getirdiği görülüyor. Sektör içinden bazı mühendisler, “herkesin kod yazabilir hale gelmesi” fikrinin teoride olumlu görünse de, düşük kaliteli yazılım üretiminin artmasının tüm ekosistemi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

