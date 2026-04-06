Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekaya rağmen yazılım mühendisi iş ilanları yüzde 30 arttı

    İş ilanlarında yazılım mühendisi talebi 2026 başından bu yana yüzde 30 arttı. Ancak artan pozisyonlara rağmen işe alım süreçleri zorlaşırken yapay zekanın sektördeki etkisi tartışma yaratıyor.

    Yapay zekaya rağmen yazılım mühendisi iş ilanları yüzde 30 arttı Tam Boyutta Gör
    Yazılım sektöründe yapay zekanın istihdamı tehdit ettiği yönündeki tartışmalar sürerken yayımlanan yeni bir analiz bu anlatıyı karmaşıklaştıran veriler ortaya koyuyor. TrueUp’ın paylaştığı verilere göre 2026 yılının başından bu yana yazılım mühendisliği iş ilanlarında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Bu durum “yapay zeka işlerimizi elimizden alıyor” söylemiyle çelişiyor.

    67 bin açık pozisyon var

    TrueUp verileri yalnızca oranlarla sınırlı değil. Rapora göre piyasada yaklaşık 67 bin aktif yazılım mühendisi pozisyonu bulunuyor. Bu sayı, son üç yılın en yüksek seviyesine işaret ederken sektörün 2023’te yaşadığı durgunluk dönemine kıyasla iki katından fazla bir artış anlamına geliyor.

    Yapay zekaya rağmen yazılım mühendisi iş ilanları yüzde 30 arttı Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi sonrası dönemde yaşanan daralma göz önüne alındığında bu yükseliş dikkat çekici bir toparlanma olarak değerlendiriliyor. Ancak bu veriler, yüzeyde olumlu bir tablo çizse de iş arayanların deneyimleri aynı ölçüde iyimser değil.

    İş bulmak zorlaşıyor

    Son yıllarda yalnızca yazılım sektöründe değil, genel olarak iş arama süreçlerinde ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Uzmanlara göre bu dönüşümün merkezinde otomasyon ve yapay zeka destekli insan kaynakları süreçleri yer alıyor. Adayların başvurularını yapay zeka araçlarıyla hazırlaması, şirketlerin ise yine benzer sistemlerle bu başvuruları değerlendirmesi süreci giderek daha mekanik hale getiriyor.

    Bu durum işe alım süreçlerinde “hayalet ilanlar” olarak adlandırılan, gerçekte doldurulması planlanmayan pozisyonların artmasıyla birleşince, iş arayanlar için tabloyu daha da zorlaştırıyor.

    Sektördeki bir diğer önemli tartışma ise yapay zekanın üretkenliği artırmasının uzun vadeli etkileri üzerine yoğunlaşıyor. İlk veriler, bu araçların üretilen yazılım miktarını ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Örneğin Apple App Store’da 2024’ten 2025’e geçişte yeni uygulama sayısında yüzde 30 artış kaydedildi. Bu artışın, “vibe coding” olarak adlandırılan ve yapay zeka destekli hızlı geliştirme süreçleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

    Ancak bu büyümenin beraberinde kalite tartışmalarını da getirdiği görülüyor. Sektör içinden bazı mühendisler, “herkesin kod yazabilir hale gelmesi” fikrinin teoride olumlu görünse de, düşük kaliteli yazılım üretiminin artmasının tüm ekosistemi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paralı kanalları bedava izleme uygulaması kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor dexos 2 nedir laguna alınır mı zelda pc

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    FLUX GR16 i9-14900HX
    FLUX GR16 i9-14900HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum