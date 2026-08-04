Yapay zekaya yeni bellek geliyor: HBF standardı yayınlandı

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Yapay zekanın neden olduğu bellek krizinin kısa veya orta vadede hafiflemesini bekliyorsanız size kötü bir haberimiz var. Zira ağırlıklı olarak yapay zeka sunucularını hedefleyen yepyeni bir bellek formatı geliyor. SanDisk ve SK hynix tarafından geliştirilen ve kısa bir süre önce ilk teknik özellikleri yayımlanan High Bandwidth Flash (HBF) teknolojisi için açık standart oluşturuldu.

Google ve Tenstorrent tarafından da desteklenen HBF, özellikle büyük dil modellerinin çalıştırıldığı yapay zeka çıkarım senaryoları için geliştirildi. Teknoloji, dikey olarak istiflenmiş NAND bellekler sayesinde AI hızlandırıcılarına yüksek kapasite sunmayı hedefliyor. Böylece GPU'ların ve diğer işlemcilerin yanında yer alan High Bandwidth Memory (HBM) kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda ek depolama alanı sağlayabiliyor.

HBF ve HBM birlikte çalışacak

Yayımlanan teknik belge HBF'nin performans gereksinimlerinden elektriksel tasarım kurallarına kadar birçok ayrıntıyı içeriyor. Ayrıca HBF bellek yığını ile ana işlemci arasındaki arayüz, paketleme yöntemleri, güvenilirlik kriterleri ve okuma-yazma işlemlerine yönelik yazılım yönergeleri de spesifikasyonun kapsamına dahil edildi.

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SanDisk ve SK hynix, HBF'nin HBM'nin yerine geçmesi için tasarlanmadığını özellikle vurguluyor. Yeni standart, iki bellek teknolojisinin aynı sistem içinde birlikte kullanılmasını öngörüyor. Bu senaryoda HBM düşük gecikme süresi isteyen işlemleri üstlenecek. HBF ise model ağırlıkları ve diğer çıkarım verileri için yüksek kapasiteli ek bellek sağlayacak.

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SanDisk'in daha önce paylaştığı verilere göre 16 katmanlı bir HBF yığını 512 GB kapasite sunabiliyor ve bunu HBM ile benzer büyüklükte bir paket içinde gerçekleştiriyor. Şirket, HBF'nin HBM'ye kıyasla 8 ila 16 kat daha fazla kapasiteyi benzer maliyet seviyesinde sağlayabileceğini belirtiyor.

İlk örnekler 2026'nın ikinci yarısında

SanDisk daha önce yaptığı açıklamada ilk HBF örneklerinin 2026'nın ikinci yarısında hazır olmasını hedeflediğini duyurmuştu. Bu teknolojiyi kullanan ilk yapay zeka çıkarım donanımlarının ise 2027'nin başlarında örneklenmeye başlaması planlanıyor.

Açık spesifikasyonun yayımlanmasıyla birlikte hızlandırıcı, bellek ve sistem geliştiricileri, ticari HBF ürünleri piyasaya çıkmadan önce ortak bir arayüz ve ekosistem üzerinde çalışabilecek. SanDisk, SK hynix ve Google, HBF teknolojisinin ayrıntılarını 6 Ağustos'ta düzenlenecek Future of Memory and Storage Conference kapsamında ele alacak.

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Yapay zekaya yeni bellek geliyor: HBF standardı yayınlandı

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