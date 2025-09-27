Yaraların iyileşmesini yüzde 25 hızlandıran AI cihazı

Geleneksel pansumanların aksine a-Heal, yalnızca yarayı kapatmakla yetinmiyor. Üzerindeki kamera sayesinde yaranın her iki saatte bir fotoğrafını çekiyor ve bu görüntüleri yapay zeka destekli bir modele aktarıyor. Bu model, yaranın hangi aşamada olduğunu belirliyor ve iyileşme sürecinde bir yavaşlama tespit ederse devreye giriyor. Cihaz ya elektriksel bir uyarı gönderiyor ya da belirlenmiş dozda ilacı doğrudan yaraya uyguluyor.
Yaraları da AI iyileştirecek
Domuzlar üzerinde yapılan 22 günlük bir deneyde, cihazın kullandığı yöntemlerle yaraların kapanma hızının kontrol grubuna kıyasla yüzde 25 daha hızlı gerçekleştiği gözlemlendi. Denemelerde kullanılan ilaçlardan biri olan fluoksetin, iltihabı azaltarak dokuların daha hızlı onarılmasına yardımcı oldu.
Araştırmayı yürüten Prof. Marco Rolandi, sistemin amacını şu sözlerle özetliyor: “Sistemimiz vücuttan tüm ipuçlarını alıyor ve dış müdahalelerle iyileşme sürecini optimize ediyor.” Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle modern sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde hastalara büyük avantaj sağlayabilir. Zira teknolojinin sadece akut yaraların değil, kronik ve enfekte yaraların tedavisinde de kullanılabileceği vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
keskin olunca kendiside keser...