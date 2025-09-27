Yaraların iyileşmesini yüzde 25 hızlandıran AI cihazı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geleneksel yara bantları ve pansumanlar, yakın gelecekte yerini yapay zeka destekli akıllı cihazlara bırakabilir. Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz ekibinin geliştirdiği “a-Heal” isimli yeni cihaz, yara iyileşmesini yüzde 25 oranında hızlandırmayı vadediyor.

Geleneksel pansumanların aksine a-Heal, yalnızca yarayı kapatmakla yetinmiyor. Üzerindeki kamera sayesinde yaranın her iki saatte bir fotoğrafını çekiyor ve bu görüntüleri yapay zeka destekli bir modele aktarıyor. Bu model, yaranın hangi aşamada olduğunu belirliyor ve iyileşme sürecinde bir yavaşlama tespit ederse devreye giriyor. Cihaz ya elektriksel bir uyarı gönderiyor ya da belirlenmiş dozda ilacı doğrudan yaraya uyguluyor.

Yaraları da AI iyileştirecek

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibinin “AI doktoru” olarak tanımladığı bu sistem, süreci tamamen kapalı döngüyle yönetiyor. Yani cihaz hem yarayı takip ediyor hem de tedavi uyguluyor, ardından süreci yeniden değerlendiriyor. Geliştirilen bioelektronik mekanizmalar sayesinde cihaz, iltihabı azaltarak dokuların kapanmasını hızlandıran fluoksetin adlı ilacı da hassas şekilde iletebiliyor. AI doktoru, pekiştirmeli öğrenme tekniğiyle çalışıyor, yani zamanla hangi tedavi yaklaşımının daha etkili olduğunu öğreniyor.

Domuzlar üzerinde yapılan 22 günlük bir deneyde, cihazın kullandığı yöntemlerle yaraların kapanma hızının kontrol grubuna kıyasla yüzde 25 daha hızlı gerçekleştiği gözlemlendi. Denemelerde kullanılan ilaçlardan biri olan fluoksetin, iltihabı azaltarak dokuların daha hızlı onarılmasına yardımcı oldu.

Araştırmayı yürüten Prof. Marco Rolandi, sistemin amacını şu sözlerle özetliyor: “Sistemimiz vücuttan tüm ipuçlarını alıyor ve dış müdahalelerle iyileşme sürecini optimize ediyor.” Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle modern sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde hastalara büyük avantaj sağlayabilir. Zira teknolojinin sadece akut yaraların değil, kronik ve enfekte yaraların tedavisinde de kullanılabileceği vurgulanıyor.

