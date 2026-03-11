Yardıma ihtiyaç duymadan yemek yapabilen robot şef tanıtıldı

Malzemeleri vermek yeterli
Nosh One’ın çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, hazırlamak istedikleri yemeğin malzemelerini cihazın tepsisine yerleştirmek ve tarif seçmek. Bundan sonra süreç tamamen otomatik ilerliyor. Robot, malzemeleri doğru zamanlarda tencereye ekliyor, karıştırma işlemini gerçekleştiriyor ve pişirme sürecini kendi başına yönetiyor.
Cihazın içinde bulunan yerleşik kamera ve yapay zeka sistemi, pişirme sırasında malzemeleri sürekli izliyor. Bu sayede yemeklerin doğru şekilde hazırlanması sağlanıyor. Pişirme işlemi tamamlandığında ise kullanıcıya mobil uygulama üzerinden bildirim gönderiliyor.
Nosh Robotics’in geliştirdiği mobil uygulama yalnızca bildirim göndermekle sınırlı değil. Kullanıcılar uygulama üzerinden tarifleri görüntüleyebiliyor, düzenleyebiliyor ve yemek pişirme zamanlarını planlayabiliyor. Böylece yemek hazırlama süreci tamamen programlanabilir hale geliyor.
Tasarım tarafında ise cihaz tamamen kapalı pişirme haznesine sahip. Cihazın kapısı kapatıldığında tencere ve karıştırma kolu tamamen izole edilmiş bir alan içinde çalışıyor.
500’den fazla yemek yapabiliyor
Ancak kullanıcılar istedikleri yemeği doğal dil kullanarak tarif edebiliyor. Yapay zeka bu açıklamayı analiz ederek otomatik olarak bir tarif oluşturuyor ve robot şef bu tarife göre yemek pişirebiliyor.
Nosh One şu anda Kickstarter üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda. Kampanyada cihazın başlangıç fiyatı 1.499 dolar olarak açıklanıyor. Şirketin planına göre robot şefin yaz aylarında kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.
Kampanya kapsamında çeşitli yükseltme seçenekleri de bulunuyor. Bunlar arasında ek aksesuar paketleri ve Culinary+ adlı ömür boyu abonelik seçeneği yer alıyor. Bu abonelik sayesinde kullanıcılar robotun tüm tariflerine erişebiliyor ve yılda 50 yeni tarif oluşturma veya düzenleme hakkı elde ediyor.Kaynakça https://www.theverge.com/tech/892655/nosh-robotics-nosh-one-launch https://www.kickstarter.com/projects/noshone/noshone-ai-robo-chef-get-fresh-and-healthy-meals-effortlessly
