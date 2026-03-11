Yardıma ihtiyaç duymadan yemek yapabilen robot şef tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mutfakta geçirilen zamanı azaltmayı hedefleyen yeni nesil akıllı cihazlar arasına bir yenisi daha eklendi. Nosh Robotics tarafından geliştirilen “Nosh One” adlı robot şef, yemek hazırlama sürecini tamamen otomatik hale getirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 1.500 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulan cihaz, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan yemek hazırlayabiliyor.

Malzemeleri vermek yeterli

Nosh One’ın çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, hazırlamak istedikleri yemeğin malzemelerini cihazın tepsisine yerleştirmek ve tarif seçmek. Bundan sonra süreç tamamen otomatik ilerliyor. Robot, malzemeleri doğru zamanlarda tencereye ekliyor, karıştırma işlemini gerçekleştiriyor ve pişirme sürecini kendi başına yönetiyor.

Cihazın içinde bulunan yerleşik kamera ve yapay zeka sistemi, pişirme sırasında malzemeleri sürekli izliyor. Bu sayede yemeklerin doğru şekilde hazırlanması sağlanıyor. Pişirme işlemi tamamlandığında ise kullanıcıya mobil uygulama üzerinden bildirim gönderiliyor.

Nosh Robotics’in geliştirdiği mobil uygulama yalnızca bildirim göndermekle sınırlı değil. Kullanıcılar uygulama üzerinden tarifleri görüntüleyebiliyor, düzenleyebiliyor ve yemek pişirme zamanlarını planlayabiliyor. Böylece yemek hazırlama süreci tamamen programlanabilir hale geliyor.

Tasarım tarafında ise cihaz tamamen kapalı pişirme haznesine sahip. Cihazın kapısı kapatıldığında tencere ve karıştırma kolu tamamen izole edilmiş bir alan içinde çalışıyor.

500’den fazla yemek yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Nosh One’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de geniş tarif kütüphanesi. Cihaz, 500’den fazla farklı yemeği hazırlayabilecek şekilde tasarlanmış durumda.

Ancak kullanıcılar istedikleri yemeği doğal dil kullanarak tarif edebiliyor. Yapay zeka bu açıklamayı analiz ederek otomatik olarak bir tarif oluşturuyor ve robot şef bu tarife göre yemek pişirebiliyor.

Nosh One şu anda Kickstarter üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda. Kampanyada cihazın başlangıç fiyatı 1.499 dolar olarak açıklanıyor. Şirketin planına göre robot şefin yaz aylarında kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında çeşitli yükseltme seçenekleri de bulunuyor. Bunlar arasında ek aksesuar paketleri ve Culinary+ adlı ömür boyu abonelik seçeneği yer alıyor. Bu abonelik sayesinde kullanıcılar robotun tüm tariflerine erişebiliyor ve yılda 50 yeni tarif oluşturma veya düzenleme hakkı elde ediyor.

