    Yarı hacimde 400 kW güç: Hepsi bir arada şarj istasyonu tanıtıldı

    Güney Koreli SK Signet, elektrikli araçlara yönelik 400 kW gücünde ultra hızlı şarj cihazını tanıttı. Yeni sistem, önceki çözümlere kıyasla çok daha az yer kaplamasıyla ön plana çıkıyor.

    Güney Koreli SK Signet, yeni nesil yüksek voltajlı elektrikli araçlara yönelik 400 kW gücünde ultra hızlı şarj cihazını tanıttı. Bu yeni sistem, önceki çözümlere kıyasla çok daha az yer kaplamasıyla ön plana çıkıyor.

    Kompakt yapısıyla maliyetleri düşürüyor

    SK Group bünyesinde faaliyet gösteren şirket, “All-in-One” adını verdiği bu modelde güç ünitesi ile dağıtım ünitesini tek bir gövdede birleştiriyor. Bu sayede aynı güç seviyesindeki eski kurulumlara göre alan ihtiyacı yarıdan fazla azalıyor. Özellikle akaryakıt istasyonları ve şehir içi otoparklar gibi dar alanlarda bu büyük avantaj sağlıyor.

    Günümüzde giderek daha fazla elektrikli araç, 800V mimariye geçiş yapıyor ve bu da daha yüksek hızlarda şarj ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu durum, şarj istasyonu işletmecilerini hem daha güçlü hem de kurulumu daha pratik çözümlere yönlendiriyor. SK Signet’in yeni sistemi tam olarak bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.

    Yeni tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri, tek bir ünitede toplanması sayesinde kurulum sürecini sadeleştirmesi. Şirkete göre bu yapı, iki adet 200 kW’lık sistemle aynı gücü sağlamaya kıyasla yaklaşık %54 daha az yer kaplıyor. Bu da hem inşaat maliyetlerini düşürüyor hem de yoğun bölgelerde kurulumları kolaylaştırıyor.

    Cihaz, maksimum 400 kW güç verebiliyor ve aynı anda birden fazla araca 150–250 kW aralığında şarj sağlayabiliyor. Sistem, silikon karbür (SiC) tabanlı güç modülleri sayesinde %96,5’e varan verimlilik sunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda bile performansını koruyabiliyor. Bu da işletmeciler için daha az enerji kaybı ve daha verimli bir işletme anlamına geliyor.

    Sarj cihazı modüler bir mimariye sahip olduğundan, operatörlerin ilk günden itibaren 400 kW'lık tam kapasiteyi kurmaları gerekmiyor. Sistem 320 kW, 360 kW veya 400 kW olarak yapılandırılabiliyor ve ihtiyaç arttıkça ek modüllerle genişletilebiliyor. Bu yaklaşım, ilk yatırım maliyetini düşürürken uzun vadede esneklik sağlıyor.

    Şarj cihazı, tekli kablodan dörtlü kabloya kadar değişen konfigürasyonlarla hem CCS1 hem de NACS konektörlerini destekliyor. Sıvı soğutmalı kablolar daha hafif bir kullanım sağlarken, hareketli kablo kolu farklı araç tasarımlarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. 32 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol sağlanabiliyor ve Tak ve Şarj Et, otomatik şarj, kredi kartı ve RFID gibi çeşitli ödeme yöntemleri destekleniyor.

    Şirket, bu yeni şarj cihazının geliştirme sürecini tamamladığını ve ABD’de üretime başladığını açıkladı. Avrupa pazarına yıl sonuna kadar giriş yapılması planlanırken, ilerleyen dönemde küresel ölçekte yaygınlaşması hedefleniyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

