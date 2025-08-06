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    Yarı iletken savaşı büyüyor: Trump'tan TSMC açıklaması

    Trump’ın açıklamasına göre TSMC, ABD'ye 300 milyar dolarlık dev bir yatırım yapıyor. Arizona'da altı yeni fabrika kurulacak, ancak bu rakama dair soru işaretleri var.

    Yarı iletken savaşı büyüyor: Trump'tan TSMC açıklaması Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin ABD'deki çip üretim yatırımlarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, CNBC ile yaptığı son röportajda, Tayvan merkezli TSMC'nin Amerika'da toplam 300 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Trump, bu yatırımların tamamının ABD topraklarında gerçekleşeceğini ve altı yeni çip fabrikasının Arizona'da inşa edileceğini söylüyor.

    ABD yatırımı 300 milyar doları bulabilir

    Trump'ın açıklamasına göre bu yatırımlar, ABD tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım paketi olarak öne çıkıyor. Ancak TSMC cephesinden bu açıklamalara yönelik herhangi bir yorum yapılmadı. Hatta şirketin hisseleri, Trump'ın sözlerinin ardından hem Tayvan hem de ABD borsalarında düşüş yaşadı.

    Arizona'da halihazırda üç ayrı üretim tesisi planlayan TSMC, bu yılın başlarında yatırım tutarını 65 milyar dolardan 165 milyar dolara çıkardığını duyurmuştu. Şimdi ise toplamda altı üretim hattına ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Trump, "Çipler ABD'de üretilecek, çünkü en iyilerini biz yapmak istiyoruz" yorumunda bulunurken, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerin pazarlarını ABD ürünlerine açtığını vurguladı.

    Bu açıklamalar, Intel'in son dönemde yaşadığı üretim sorunları ve ABD’nin küresel çip üretimi yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, TSMC'nin stratejik önemini daha da artırıyor. Trump'ın bahsettiği 300 milyar dolarlık yatırımın ne kadarının doğrudan sermaye harcaması, ne kadarının ekonomik etki veya vergi avantajları üzerinden hesaplandığı ise net değil.

    TSMC’den resmi bir açıklama gelmedikçe, yatırımın kapsamı ve içeriği konusunda belirsizlikler sürecek gibi görünüyor. Öte yandan Trump'ın açıklamaları yalnızca TSMC yatırımlarıyla sınırlı kalmadı. İlaç ve yarı iletken sektörlerini hedef alacak yeni gümrük tarifeleri de planlanıyor.

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    sevgiliyle iddia fikirleri eyüp b nereden mezun metsil fort ne kadar sürede etki eder altı yüksek arabalar dfm succe

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