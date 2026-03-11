Yeni MG4X duyuruldu: Yarı katı hâl bataryaya sahip elektrikli SUV

MG, MG4 ailesinin ilk tamamen elektrikli SUV modelinin MG4X olarak adlandırılacağını duyurdu. SAIC’e göre modeldeki “X” harfi, genç kullanıcılar için “sonsuz olasılıkları” temsil ediyor. Yeni model, markanın MG4 formülünü SUV gövde tipine taşıyarak yüksek hacimli elektrikli SUV segmentinde rekabet etmeyi hedefliyor.
MG4 tasarım dili SUV formunda
Yan tarafta keskin omuz çizgisi aracın gövdesi boyunca uzanırken SUV kimliğine uygun yerden yükseklik dikkat çekiyor. Arka bölümde ise MG4 hatchback modeline benzer tasarıma sahip boydan boya uzanan stop lambalarının kullanılması bekleniyor.
Oppo ile geliştirilen akıllı kokpit
MG, modelin iç mekânını henüz tamamen açıklamasa da Oppo ile geliştirilen akıllı kokpit sisteminin kullanılacağını doğruladı. “Hand-Car Interconnection” adı verilen sistem, akıllı telefon ile araç multimedya sistemi arasında gecikmesiz ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.
Sürüş destek sistemleri tarafında ise araç, Horizon Robotics ile geliştirilen donanımları kullanıyor. MG4X’te yüksek hızlı Navigate on Pilot (NOA) destekli sürüş asistanı ve otomatik park sistemi bulunuyor.
Yarı katı hâl batarya teknolojisi
MG4X’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri batarya teknolojisi. Model, daha önce MG4 Anxin Edition’da tanıtılan yarı katı hâl batarya teknolojisini standart olarak sunuyor.
CLTC ölçümlerine göre 510 kilometre menzil sunan batarya paketi, mangan bazlı bir yapıya sahip ve yalnızca yüzde 5 oranında sıvı elektrolit içeriyor. Bu yapı sayesinde bataryanın ısıl kararlılığı ve soğuk hava performansı önemli ölçüde iyileştiriliyor.
MG4X’in ölçüleri şöyle:
- Uzunluk: 4.395 mm
- Genişlik: 1.842 mm
- Yükseklik: 1.551 mm
- Aks mesafesi: 2.750 mm
Bu boyutlarla model, BYD Atto 2 gibi kompakt elektrikli SUV'larla benzer bir sınıfta konumlanıyor.
